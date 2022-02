Bitgert fakturerer sig selv som en kryptoingeniørorganisation, der har udviklet den hurtigste blockchain med en hastighed på 100.000 TPS (Transactions Per Second) og et næsten ikke-eksisterende transaktionsgebyr. Prisen er skyhøj på nyheder om en KuCoin-notering.

Denne guide har alt, hvad du behøver at vide om Bitgert, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Bitgert nu.

Top steder at købe Bitgert nu

Da BRISE er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe BRISE ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe BRISE lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til BRISE

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder BRISE.

Hvad er Bitgert?

Bitgerts økosystem omfatter projekter, der spænder over DeFi, NFT'er, Web3 og mere. Netværket har en BRC20/ERC20/BEP20-understøttet tegnebog på Android og iOS. Det indfødte token BRISE kører på Binance Smart Chain.

Bitgert siges at have leveret mere end fire fantastiske nye produkter inden for 200 dage efter lanceringen. Det omfatter BRISE-pungen til BEP20/ERC20-tokens, BRISE-swap til BEP20-tokens, BRISE-audits med leaderboard-understøttelse og BRISE-staking.

I øjeblikket har de en børs under udvikling. Der er 420.000.000.000.000 tokens i omløb. Udbuddet er begrænset til 1000.000.000.000.000.

Burde jeg købe Bitgert i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

Bitgert prisforudsigelse

Tech News Leader er optimistisk med hensyn til prisen på BRISE. Mens dens nuværende pris er $0,00000062, forudser analytikeren, at den kan gå så højt som $0,00000122 på et år, $0,00000362 på fem og $0,00002635 på et årti.

Bitgert på sociale medier