OOKI er en decentraliseret protokol til marginhandel, låntagning, udlån og indsats. Det muliggør udvikling af dApps for långivere, låntagere og handlende. Det har tilføjet 29 % til sin værdi inden for de sidste 24 timer.

Denne artikel har alt, hvad du behøver at vide om OOKI-protokollen, inklusive hvor man kan købe OOKI-tokenet.

Hvad er OOKI?

OOKI er et fællesskabsdrevet projekt, styret af fællesskabets stemme for alle større ændringer af protokollen. Det gør det muligt for brugere at interagere med den mest fleksible decentraliserede finansprotokol på flere blockchains.

OOKI-tokenet giver OOK-fællesskabet mulighed for at styre protokollen ved at satse OOKI-token og stemme i OOKI DAO. Indehavere af OOKI-tokener modtager en del af protokolindtægterne.

50% af gebyrer genereret af protokollen distribueres til OOKI-aktører. De resterende 50 % af gebyrerne allokeres til forsikringsfonden og OOKI-kassen.

OOKI Protocol leverer fire primære tjenester til sine brugere: gearet marginhandel, låntagning, udlån og indsats. Handel er kernen i OOKI Protocol. Brugere kan nemt åbne lange eller korte gearede handelspositioner til fastforrentede lånerenter.

OOKI-protokollen giver også brugere mulighed for at låne penge med sikkerhed og låne penge ud for at tjene renter. Et unikt træk ved OOKI-protokollen er eksistensen af faste renter på lånte midler.

OOKI pris forudsigelse

Prisforudsigelsen er moderat bullish på OOKI. De forudser, at det vil handle for mindst $0,014 ved udgangen af dette år. I 2023 forventes prisen på OOKI Protocol at nå et minimum på $0,021 og et maksimum på $0,025 med en gennemsnitspris på $0,021 i løbet af året.

