Tokenet fra Moss Carbon Credit handles for $14 og tilføjede mere end 66% til sin værdi i de sidste 24 timer. Hvis du vil vide, hvad MCO2 er, om det er værd at investere i, og de bedste steder at købe MCO2 nu, er du kommet til det rigtige sted.

Top steder at købe MCO2 nu

Da MCO2 er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe MCO2 ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe MCO2 lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til MCO2

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder MCO2.

Hvad er MCO2?

MOSS sigter mod at fremme bevarelsen af miljøet gennem en markedsløsning, som omfatter demokratisering og udvikling af CO2-kreditmarkedet gennem MCO2-tokens.

For at få dette til at ske køber MOSS CO2-kreditter fra miljøprojekter af høj kvalitet i Amazonasskoven (projekter, der udleder, certificerer og sælger kreditter), og som undgår eller opfanger CO2-emissioner til atmosfæren.

Virksomheder og enkeltpersoner kan købe disse kreditter på deres platform som er 100 % digital, hvilket gør en historisk kompleks proces enkel og gennemsigtig ved hjælp af blockchain. De er certificeret af globale institutioner, såsom VCS Standard, Social Carbon og CCB Standards.

Dette giver dem troværdighed og garanterer undgåelse af kulstofemission. De er blockchain-krypteret for at sikre, at der ikke er duplikatsalg. Købere kan bruge kreditterne til at neutralisere deres CO2-fodaftryk.

Burde jeg købe MCO2 i dag?

Læs mindst flere prisforudsigelser og lav markedsundersøgelser, før du forpligter dig til en investering i MCO2. Selvom dens sag er ædel, er der ingen garanti for, at værdien af tokenet vil blive ved med at stige.

MCO2 pris forudsigelse

Digital Coin Price er meget bullish på Moss Carbon Credit. De forudser, at den lavest mulige pris på MCO2 i fremtiden vil være $55,61. Det kan maksimalt gå op til $61,5. Prisen på 1 MCO2 kan gå op til omkring $24,4 på 1 år.

