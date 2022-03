Ignite sikrer 10 millioner dollars i finansiering

Ignite Tournaments sikrede i alt $10 millioner i finansiering fra strategiske investorer til at skabe den første mobile play-to-earn (P2E) esports-turnering og streamingplatform i historien, erfarede CoinJournal fra en pressemeddelelse.

Yield Guild og Animoca Brands førte afgørende investeringsrunder

Midlerne blev rejst i to afgørende investeringsrunder. Den første, en seedrunde på $3 millioner, blev ledet af Yield Guild Games og Ascensive Assets. Ignite lukkede også en strategisk runde på $7 millioner i februar 2022, ledet af Animoca Brands, Infinity Ventures Crypto og Moon Holdings Fund.

Disse bemærkelsesværdige investorer bringer årtiers erfaring i den traditionelle og blockchain-spilindustri. Robby Yung, CEO for North American Operations for Animoca Brands kommenterede:

"Animoca Brands har opbygget sin succes ved at investere i og samarbejde med projekter med stærke fundamentale elementer både i og uden for spilindustrien. Det er under denne spændende kontekst, vi er ivrige efter både at investere i såvel som at udforske integrationen af vores spil med Ignite Tournaments."

Thomas Vu, tidligere chef for kreativitet og franchise hos Riot Games og partner hos Moon Holdings Fund, tilføjede:

"Vi er positive med Ignite Tournaments. Da jeg ledede flere strategiske indsatser ved Riot Games, troede jeg altid, at en 'plug-and-play'-turnering ville gavne spillerne. Det var uundgåeligt, at nogen ville bygge sådan en platform. Jeg er glad for at se, hvad Krystal og Tony har bygget, og ser frem til at støtte dem i at spille for at tjene og traditionelt spil."

Forvandling af esports

Ignite Tournaments vil sænke adgangsbarrieren for spillere over hele verden ved at levere værktøjerne til P2E-turneringsorganisation. Udbetalinger foretages i NFT'er og kryptovaluta. Du kan satse for at optjene yderligere belønninger. Ignite arbejder også på at udvikle web 3.0-infrastruktur for at forbedre esports-udbetalinger.

Brian Lu, Founding Partner hos Infinity Ventures Crypto konkluderede:

"Det er klart for mig som både en tidligere konkurrencedygtig gamer og VC-investor, at Ignite Tournaments fuldstændig vil transformere konkurrencedygtigt mobilspil. Jeg er med til at lede denne runde, fordi jeg ønsker at se Ignite Tournaments tilføje den enorme værdi til alle spil verden over; til både IVC's spilportefølje og videre."