Den generelle stemning på kryptomarkedet var begyndt at ændre sig i starten af februar. Men øgede geopolitiske faktorer ser ud til at tynge stemningen lige nu. På trods af dette er udsigterne på mellemlang sigt for Internet Computer (ICP) stadig positive, og du vil se hvorfor nedenfor. Først nogle højdepunkter.

ICP handles i øjeblikket til omkring $18, en stigning på mindre end %1 på 24 timer.

Estimater på mellemlang sigt tyder på, at mønten kan nå $100.

Der er dog en masse systemiske risici på markedet lige nu.

Datakilde: Tradingview

Internet Computer (ICP)

Det er værd at bemærke, at Internet Computer (ICP) er et ret nyt projekt, der blev lanceret i maj 2021. Men der var faktisk en masse hype omkring det. Faktisk fik ICP øjeblikkelige Coinbase- og Binance-noteringer. På et tidspunkt under den dille handlede den for næsten $400.

Men selvfølgelig dør hypen til sidst ud, og som man kunne forvente, er ICP styrtet massivt ned. Den handlede til omkring $18,90 på pressetidspunktet. Så hvor går ICP egentlig hen herfra?

Nå, $100-mærket er ikke så langt ude, som det lyder. Det er trods alt ikke længe siden, at ICP ramte højdepunkter på $87 i 2021. Desuden ser $18-mærket ud til at være det laveste, vi har set med ICP. Der er en chance for, at når stemningen i markedet forbedres, vil vi se en stigning i prishandlingen.

Hvem bør købe internet Computer (ICP)?

Internet Computer er en meget skalerbar blockchain til generelle formål, der håber at blive det bedste økosystem for Web3-apps. Det er ikke engang et år gammelt og har potentialet til at blæse ind i et andet Ethereum.

Så hvis du er opsat på at købe smarte kontraktalternativer til ETH, så vil du finde ICP ganske anstændigt. Desuden er de langsigtede udsigter for dette projekt simpelthen utrolige.