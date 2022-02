De sidste to uger har været ret imponerende for Litecoin (LTC) tyre. Efter at have ramt store lavpunkter i januar, er mønten steget kraftigt. Et kig på indikatorer tyder på, at et bullish momentum kan skubbe LTC mod $140. Her er nogle højdepunkter:

Efter at have ramt en bund på $97, er Litecoin (LTC) steget næsten 30% i et kraftigt opsving i løbet af de sidste to uger.

På pressetidspunktet handlede mønten til $128,50, hvilket er en stigning på omkring 2% i 24-timers intradag handel.

Udbruddet ser ret stærkt ud og kan realistisk skubbe LTC mod $140-mærket i de kommende dage.

Datakilde: Tradingview.com

Litecoin (LTC) – Derfor er genoprettelsen lige begyndt

Som de fleste mønter havde udsalget i januar en enorm indflydelse på Litecoin (LTC). Tokenet formåede at handle ind og ud af $100-mærket, men ramte til sidst bunden på omkring $97. LTC er dog steget i de sidste to uger eller deromkring.

Det er nu næsten 30 % op fra det niveau, og dette bullish breakout er lige begyndt. Vi forventer, at tyre vil presse prishandlingen et godt stykke over $140 i de kommende dage. Nøglen er nu at se, om tyre vil holde LTC over det næste støtteniveau på $120.

Hvis dette ikke sker, er det sandsynligt, at mønten vil glide tilbage til sin stærke efterspørgselszone på $105. Men alle tegn peger mod et opadgående rally. LTC har for eksempel smadret sit 20-dages glidende gennemsnit og tester også 50-dages MA.

Derfor bør du købe Litecoin (LTC)

Det ser ud til, at Litecoin er på vej mod en fuld genopretning. Selvom mønten muligvis ikke når sine højdepunkter i 2021 i de kommende dage, har den skabt en anstændig optrend, der kan bringe nogle af de tab, der blev rapporteret i januar, tilbage. Desuden har LTC fra et langsigtet synspunkt altid været et anstændigt køb.