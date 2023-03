Mere End Nuttede Memes – Top 12 Utility Tokens Giver investorer Mere For Deres Penge

Selvom meme-mønter kan være underholdende, har de sjældent nogen yderligere fordele i forhold til at holde dem. I modsætning hertil giver utility tokens adgang til nogle af de mest innovative projekter på blockchain.

Her er en liste over de 12 hotteste utility tokens på markedet lige nu, som kan give en god indikation af, hvilke tokens der er værd at investere i.

1. Metacade (MCADE)

Hvad er Metacade?

Metacade (MCADE) er en platform inden for GameFi, der tilbyder et stort udvalg af arkadespil på ét sted. Hvert spil er designet med “play-to-earn”-mekanik, der giver spillere mulighed for at tjene kryptovaluta-belønninger, mens de avancerer i niveauer og forbedrer deres færdigheder.

Spiloplevelsen varierer fra afslappet til konkurrencepræget, da Metacades Compete2Earn-funktion tillader spillere at konkurrere og vinde store præmier betalt i MCADE-tokens.

MCADE har stor nytteværdi inden for Metacade-økosystemet, da dens primære anvendelse er at give belønninger, når brugere deltager i platformens forskellige funktioner. Ud over arkadespillene kan brugere også tjene MCADE ved at dele viden, interagere med andre brugere og teste nye blockchain-spil før deres officielle lancering.

Metacade har en vision om at blive et centralt knudepunkt for Web3-fællesskabet, da det giver adgang til nogle af de mest værdifulde alfaer inden for blockchain-spil og kryptovaluta området. MCADE har et avanceret incitamentssystem, der forventes at tiltrække et betydeligt antal brugere over tid.

Hvorfor købe MCADE?

Metacade tilbyder ikke kun en bred vifte af indtjeningsmuligheder gennem sin GameFi-platform, men den støtter også udviklingen af nye arkadespil gennem Metagrants-programmet. Ved at eje MCADE-tokens kan man stemme på projekter, der skal modtage støtte, hvilket gør MCADE til en af de bedste governance-tokens på markedet.

MCADE tokenets presale har allerede tiltrukket en investering på $12.9m og er i den sidste fase. Som et nyt projekt på markedet har Metacade potentiale til vækst, og token-presalet kan være en god mulighed for at investere.

2. AltSignals (ASI)

Hvad er AltSignals?

AltSignals (ASI) har siden 2017 støttet 50.000 kryptohandlere med indbringende handelssignaler og udvider nu sit blockchain-udbud med et kunstig intelligens-toolkit.

Platformens proprietære handelsindikator, AltAlgo, har hjulpet handlende med at 10-doble deres portefølje på kun 19 måneder. Det nye toolkit, ActualizeAI, der er drevet af kunstig intelligens, er designet til at forbedre frekvensen og nøjagtigheden af handelssignaler, hvilket giver massiv værdi inden for kryptohandel.

ActualizeAI bruger naturlig sprogbehandling (NLP) og prædiktiv modellering for at opnå en højere nøjagtighed end alternative handelsværktøjer. Dets maskinlæringsfunktioner forventes konstant at udvikle dens nytteværdi, som man får adgang til ved at holde projektets nye indfødte token, ASI.

ASI giver også adgang til AI Members Club, som giver ekstra fordele til AltSignals-brugere. Ved at holde ASI utility token får brugerne adgang til lukrative investeringsmuligheder for tidlige stadier af kryptovalutaer og kan konkurrere i online handelsturneringer om chancen for at vinde kryptovaluta-præmier.

Hvorfor købe ASI?

AltSignals’ ASI-token er et nyt symbol, som driver en platform, der allerede har bevist sin succes. Ved at kombinere kunstig intelligens med algoritmiske indikatorer giver AltSignals profitable handelssignaler med et hidtil uset niveau af nøjagtighed. ASI token indehavere får eksklusiv adgang til denne nye pakke af værktøjer og kan drage fordel af den, mens de handler.

ASI kryptoens presale er stadig åbent, og tidlige deltagere kan forvente store afkast på deres oprindelige investering. Tokenet er også designet til at give større adgang til rentable investeringer i fremtiden.

ASI er uden tvivl et af de bedste utility tokens på markedet lige nu, og presalet er derfor en meget lovende investeringsmulighed. Krypto utility tokens giver sjældent brugerne yderligere muligheder for at tjene penge, hvilket gør ASI til en fremtrædende figur i Web3-verdenen.

3. ChainLink (LINK)

Hvad er ChainLink?

ChainLink, også kendt som LINK, er et decentraliseret netværk, som forbinder blockchain-platforme med eksterne systemer. Det opnår dette ved at indsamle data fra kilder uden for blockchainen og derefter registrere dem i blockchain-kompatible API’er, som smart contracts kan bruge.

ChainLink er en sikker og pålidelig måde at overføre data mellem inkompatible systemer på. Den indsamler data fra den virkelige verden, der er gemt i off-chain-databaser og giver mulighed for at bygge mere komplekse blockchain-applikationer ved hjælp af smart contracts og selvudførende kode.

ChainLink-noder er ansvarlige for at samle og forbinde de nødvendige data, så de kan behandles automatisk på blockchainen. ChainLink-løsningen gør det muligt at opbygge sikre og pålidelige applikationer med øget kompleksitet og gør blockchain til et levedygtigt alternativ til centraliserede applikationsnetværk.

Hvorfor investere i LINK?

ChainLink er blevet en af de 20 største kryptovalutaer efter markedsværdi takket være sin unikke blockchain-løsning. Det er et decentraliseret netværk, der har skabt store partnerskaber og er en vigtig funktion i Web3.

LINK adskiller sig fra de fleste utility tokens, da netværket giver adgang til data, der ellers ville være utilgængelige på blockchain. Dette gør det til en eftertragtet investering i krypto og en af de bedste utility tokens, da det direkte understøtter det bredere kryptoøkosystem.

4. 1Inch Network (1INCH)

Hvad er 1Inch Network?

1Inch Network, også kendt som 1INCH, er en decentraliseret børs, som har til formål at give brugerne de bedst mulige handler. Da 1Inchs tjenester er fuldt decentraliserede, er de afhængige af komplekse smarte kontrakter for at finde den bedste rute for peer-to-peer kryptovaluta transaktioner.

1Inch er en af de største krypto børser, og den kan hjælpe med at reducere transaktionsomkostningerne, da brugerne betaler lavere gebyrer takket være de smarte kontrakter, der overvejer de mest omkostningseffektive ruter.

1INCH, det native token, tilbyder rabatter på 1% – 7% af transaktionsgebyrer efter tilslutning til 1INCH-swap-protokollen. Netværket bruger eksterne blockchain-puljer, der indeholder likviditet for tokens for at sikre maksimal effektivitet for brugerne og give dem adgang til globale krypto markeder med optimale priser.

Hvorfor købe 1INCH?

1INCH-tokenet er et eksempel på et utility-token, der driver en decentral protokol, da det opfordrer eksterne parter til at bidrage til protokollen. 1INCH fungerer også som et governance-token, så alle sikkerhedstoken-indehavere kan stemme i forslag fremsat af 1Inch Decentralized Autonomous Organisation (DAO).

Den nuværende pris er på $0.50, og derfor er 1INCH en af de bedste investeringer i kryptovaluta, da det har et betydeligt upside potentiale fra det nuværende prisniveau. 1INCH har adgang til likviditet fra 10 forskellige blockchains, hvilket gør det til en af de bedste utility-tokens på markedet.

5. Basic Attention Token (BAT)

Hvad er Basic Attention Token?

Basic Attention Token (BAT) er et decentraliseret digitalt reklamesystem, der er bygget på blockchain-teknologi og har til formål at forbedre effektiviteten og gennemsigtigheden i online annoncering. BAT er den native utility-token på platformen, som bruges til at give belønninger til brugere, der ser på online annoncer.

Platformen er tilknyttet Brave-browseren, der giver brugere mulighed for at se privatlivsbevarende annoncer. Virksomheder kan købe annoncer direkte på netværket ved hjælp af BAT-tokens, og en del af alle transaktionsgebyrer går til både annoncører og brugere.

BAT platformen sigter mod at balancere privatlivet for brugerne, fordelene for udgivere og annoncørernes omkostninger ved hjælp af BAT-tokens og Brave-browseren. I dette anonyme system får brugerne belønninger for deres opmærksomhed på digitale annoncer.

Hvorfor købe BAT?

BAT er et eksempel på hvordan utility tokens kan anvendes til at løse forskellige blockchain use-cases. BAT’s unikke blockchain-infrastruktur hjælper med at reducere annoncesvindel, forbedrer brugernes privatliv og giver annoncører bedre afkast på deres investeringer takket være forbedret målretning.

Prisen på BAT er i øjeblikket $0.23. Mens ikke alle utility tokens er lige unikke, er Basic Attention Token et eksempel på en mønt, der bruger open source distribueret ledger-teknologi til at løse specifikke problemer. BAT er uden tvivl et af de bedste utility tokens i Web3.

6. Binance Coin (BNB)

Hvad er Binance Coin?

Binance Coin (BNB) er en kryptovaluta, der er blevet skabt af Binance, som er firmaet bag verdens største centraliserede krypto børs (CEX) målt i dagligt handelsvolumen. BNB bruges til at drive Binance-økosystemet, og det giver handlende og virksomheder mulighed for at bruge BNB til forskellige gebyrer, såsom token-noteringer og handelsgebyrer på den centraliserede børs.

BNB fungerer også som betaling for gas fees på Binance Smart Chain (BSC), som er et af de mest populære decentraliserede blockchain-netværk i verden. BSC understøtter udviklingen af brugerdefinerede tokens og applikationer, hvilket har ført til øget anvendelse af BNB, da det er essentielt at bruge, mens man bruger netværket.

Ved at holde BNB-tokens kan brugerne også opnå rabatter på handelsgebyrer på Binance-børsen. Binance exchange tilbyder også indlånstjenester for at give BNB-indehavere mulighed for at tjene en passiv indkomst på platformen.

Hvorfor købe BNB?

Binance er et af de mest indflydelsesrige projekter i kryptoverdenen, og Binance Coin spiller en afgørende rolle i dets økosystem. BNB driver virksomhedens udvalg af forskellige blockchain-aktiver og -tjenester, herunder den største CEX og den mest brugte blockchain-infrastruktur.

Den nuværende pris på BNB er $307, hvilket er et fald fra det tidligere rekordhøje niveau på $690. Som en af de mest omfattende utility tokens i kryptoverdenen kan det nuværende prisniveau være et godt indgangsniveau til langsigtede investorer.

7. Ripple (XRP)

Hvad er Ripple (XRP)?

XRP, også kendt som Ripple, er et digitalt aktiv, der blev designet til at muliggøre sikre og skalerbare betalinger. Ripple Labs Inc skabte XRP med det formål at give bank- og betalingsudbydere et øjeblikkeligt og billigt globalt afviklingssystem.

XRP har vist sig at være hurtigere, sikrere og mere effektiv end traditionelle metoder til at overføre penge internationalt, hvilket giver brugerne mulighed for at foretage transaktioner på få sekunder uanset deres geografiske placering.

XRP er en populær utility token for finansielle institutioner på grund af dets evne til at give øjeblikkelig likviditet til grænseoverskridende transaktioner og som en omkostningseffektiv måde at behandle valutaanmodninger på. Enhver fiat-valuta kan byttes til XRP, og transaktionsværdien sendes over hele verden på få sekunder.

Hvorfor købe XRP?

XRP har fortsat et stort potentiale som en pålidelig, omkostningseffektiv måde at overføre digitale penge på tværs af grænser, på trods af at den er involveret i en igangværende retssag med Securities and Exchange Commission (SEC).

Selvom SEC hævder, at XRP er et værdipapir, argumenterer Ripple for, at det ikke er tilfældet, da der ikke var nogen initial coin offering (ICO) til at rejse midler, og at XRP sikkerheds tokenet primært bruges til at sikre en decentraliseret blockchain kaldet XRP Ledger.

XRP kan stadig have potentiale som en investering, da industrien forventes at få regulatorisk klarhed i kølvandet af XRP-retssagen, som kan øge den samlede værdi af XRP, hvis den ender med at vinde sagen.

8. Chiliz (CHZ)

Hvad er Chiliz?

Chiliz (CHZ) er en fintech-platform, der bruger blockchain-teknologi og fokuserer på sportsengagement. Chiliz sigter mod at skabe fan-engagement og indtægtsmuligheder for førende sports brands, herunder hold, atleter og forbund ved hjælp af sin innovative platform.

Platformen giver fans mulighed for at få stemmerettigheder til deres yndlings sportshold ved at bruge CHZ-tokens til at købe fan-tokens. Fan-tokens kan bruges til at deltage i styring og giver fans økonomiske belønninger for deres deltagelse. Ved at bruge Chiliz kan fans påvirke deres yndlings sportsgrene og modtage belønninger for deres indsats.

Chiliz har allerede sikret partnerskabsaftaler med store sportsorganisationer som LaLiga Santander og AC Milan og har haft en stor succes indtil videre.

Hvorfor købe CHZ?

CHZ-indehavere har adgang til stemmerettigheder og kan påvirke sportsorganisationer på en måde, som tidligere ikke var muligt. I bytte for deres deltagelse og stemme modtager fans belønninger med pengeværdi. CHZ er en af de bedste utility tokens i Web3 og er grundlaget for hele Chiliz-økosystemet.

Den nuværende pris på CHZ er $0.12, og den oprindelige krypto mønt, har et stort potentiale for fremtiden takket være dens nyttige løsning for store sports virksomheder. Dette gør det til en af de bedste tokens at købe på lang sigt.

9. Ethereum (ETH)

Hvad er Ethereum?

Ethereum (ETH) er en open source blockchain-platform, som tillader udviklere at opbygge og implementere decentrale applikationer. Platformen understøtter selv udførende smart contracts, som udføres automatisk når visse betingelser er opfyldt.

Ethereum muliggør decentraliseret datalagring og peer-to-peer interaktioner uden behov for tredjeparter såsom banker. Ether er platformens egen native kryptovaluta, som bruges til at betale gas fees ved interaktion med blockchain.

Ethereum er primært anvendt til transaktionsgebyrer og understøtter næsten 2000 uafhængige decentraliserede applikationer (dApps), ENS-domæner og en stor del af non-fungible tokens (NFT’er), hvilket giver ETH en stor værdi i Web3-økosystemet.

Hvorfor købe ETH?

ETH har haft stor anvendelse som en digital valuta og investeringsmiddel, og dens anvendelighed som udvekslingsmiddel indenfor Web 3 er en stor del af dette. Dets use cases som et udvekslingsmedie er den primære kilde til efterspørgslen, som er den næststørste kryptovaluta efter markedsværdi.

Efter Ethereum færdiggjorde The Merge i 2022 skiftede Ethereum blockchain til en proof-of-stake-protokol, hvilket gør netværket mere effektivt og bedre til at understøtte et stigende antal applikationer og brugere over tid. ETH er en af de bedste utility tokens at købe nu for fremtidige afkast.

10. Yearn.Finance (YFI)

Hvad er Yearn.Finance?

Yearn.Finance (YFI) er en decentral finansplatform, der hjælper brugerne med at maksimere deres cryptocurrency-udbytte ved hjælp af automatiserede strategier.

Platformen tilbyder mange finansielle tjenester, der svarer til en traditionel bank eller en finansiel rådgiver, men uden gebyrerne. Yearn.Finance fungerer som en hedgefond ved at analysere og implementere de mest rentable strategier for udbytte farming på tværs af forskellige DeFi-projekter.

Yearn.Finance er nem at bruge, da det kræver minimal indsats fra brugerne for at få adgang til en fuld pakke af DeFi-tjenester. Platformens intuitive design og integrerede værktøjer gør det muligt for brugerne at øge deres indtjening, samtidig med at de sparer tid og penge.

Hvorfor købe YFI?

Indehavere af YFI utility tokens opnår styringsprivilegier i Yearn.Finance DAO. YFI-tokens kan også optjenes som belønning for at stille likviditet til rådighed for platformen, hvilket hjælper med at lette transaktioner og opretholde likviditets niveauerne.

Som en førende DeFi-aggregator, der tilbyder en omfattende pakke af værktøjer, er YFI en af de mest interessante utility tokens på krypto markedet. Med kun 36.666 tokens i omløb og et deflationært design, har YFI potentiale til at give store investeringsafkast i fremtiden.

11. Enjin Coin (ENJ)

Hvad er Enjin Coin?

Enjin Coin (ENJ) er en populær kryptovaluta, som er udviklet til at blive brugt i Enjin-netværket. Det er en token, som er baseret på Ethereum og som er specielt designet til at gøre det nemt at skabe digitale aktiver til blockchain gaming .

Med Enjin kan udviklere og spillere skabe virtuelle varer med brugerdefinerede funktioner, såsom handelsmuligheder i spillet, varierende sjældenheds niveauer og mere. ENJ utility tokens fungerer som en metode til at låse likviditet i in-game digitale aktiver, som giver næsten øjeblikkelig, low-slippage handel til blockchain gaming markedspladser.

ENJ utility tokens bruges som regel til at skabe digitale aktiver i spillet, men de kan også bruges til at betale transaktionsgebyrer på Enjin Network og til at hjælpe udviklere med at skabe NFT-baserede spil. Markedspladser, som er kompatible med ENJ, kan overføres til specialbyggede dApps, hvilket hjælper med at skabe en glat brugeroplevelse for blockchain-baserede spillere.

Hvorfor købe ENJ?

Enjin Coin har stor nytte i Enjin-økosystemet, som er en omfattende suite af værktøjer, der hjælper med at booste det overordnede udviklingsniveau i GameFi. Ved at lette processen med at skabe spil applikationer på blockchain, spiller ENJ en vigtig rolle i blockchain gaming revolutionen.

ENJ-tokens er i øjeblikket prissat til $0.40 og har et stort upside potentiale. Efterhånden som blockchain-spil vokser i popularitet, vil unikke krypto aktiver, som bruger ENJ-faciliteter, sandsynligvis blive mere udbredt. Som følge heraf er ENJ et af de bedste utility tokens at købe lige nu.

12. Decentraland (MANA)

Hvad er Decentraland?

Decentraland er en virtual reality-platform, der er drevet af Ethereum blockchain. Platformens digitale valuta hedder MANA, og den bruges til at købe jord og aktiver i spillet. Decentraland giver brugerne fuldstændigt ejerskab af deres digitale aktiver i deres virtuelle verden.

Alt, hvad brugere bygger i Decentraland – kunstgallerier, spillesteder, slotte, butikker, forlystelsesparker og mere – vil forblive i spillet, så længe de har råd til at betale for jorden. Denne metaverse-verden giver brugerne hidtil uset kontrol over deres spiloplevelse, hvilket har ført til et stigende antal aktiviteter i det virtuelle landskab.

Decentraland tilbyder en spændende mulighed for folk, der leder efter en måde at skabe eller samarbejde i en delt virtuel verden. Brugere kan tjene penge på deres kreationer takket være MANA-tokenet, som er udvekslingsmediet på platformens markedsplads.

MANA-tokens bruges til at købe og sælge LAND NFT’er, brugerdefinerede avatarer, unikke genstande i spillet og meget mere. Token holdere opnår også styrings privilegier, da Decentraland bruger et demokratisk system gennem sin decentraliserede autonome organisation (DAO).

Hvorfor købe MANA?

MANA-tokenet repræsenterer en voksende platform, der kan revolutionere det digitale landskab i løbet af de kommende år. Decentraland er et hurtigtvoksende projekt, der kan støtte mennesker over hele verden både i arbejde og fritid, hvilket gør MANA utility tokenet til en af de bedste muligheder for langsigtede investeringer.

Den nuværende pris på MANA er $0.58. Det er i øjeblikket en af de mest værdifulde GameFi-kryptoer efter markedsværdi. Tokenets indbyggede nytteværdi hjælper med at generere konstant efterspørgsel takket være populariteten af den spilverden, som den driver. Blockchain-netværk kan hjælpe med at indvarsle en ny tidsalder for spil, og MANA-tokenet kan være en nøglespiller i denne proces.

Hvilken er den Bedste Utility Krypto at Købe Lige nu?

En af de bedste utility tokens at købe lige nu er Metacade (MCADE). Det bruges til play-to-earn belønninger i den største on-chain arkade, og i modsætning til andre mønter, der repræsenterer GameFi-platforme, understøtter MCADE et bredt udvalg af spiloplevelser på en enkelt platform.

Kryptovalutaer i deres tidlige stadier som MCADE, har et stort potentiale for vækst. Takket være den omfattende gameplay-oplevelse og generøse belønnings muligheder for brugere, forventes Metacade at blive en af de førende navne i GameFi-sektoren.

Relaterede Krypto FAQs

Hvad er formålet med et utility-token?

Et utility-token tilbyder typisk nytte inden for en bestemt platform og bruges som et udvekslingsmedie for at lette peer-to-peer-transaktioner. Det adskiller sig fra andre digitale valutaer ved at blive brugt til at overføre værdi fra en uafhængig part til en anden i bytte for en digital vare, service eller aktiv.

Hvilke kryptovalutaer har reel nytte?

De fleste af de mest populære kryptovalutaer har reel nytte, og kun få kryptovalutaer har ingen nytte. Dog er der undtagelser, såsom meme-mønter og scam-tokens, selvom de stadig kan bruges som byttemiddel, så længe der er symbolsk likviditet på blockchainen.

Hvilke altcoins har mest nytteværdi?

Større projekter som Binance, AltSignals og Metacade har omfattende nytteværdi for deres oprindelige tokens. Hvert projekt tilbyder noget unikt for blockchain-brugere, og utility-tokenet hjælper med at drive hvert økosystem på forskellige måder.

