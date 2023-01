Monero (XMR) Prisforudsigelse 2025 – Her er grunden til, at investorer foretrækker Metacade (MCADE)

Ifølge førende brancheeksperter er GameFi og play-to-earn (P2E) gearet til at eksplodere i 2023-2025. Nye markedsdeltagere i denne sektor vinder allerede betydelig indpas hos investorer, ofte på bekostning af mere etablerede aktører på det bredere marked. Monero-prisforudsigelsen 2025 illustrerer denne tendens. Det er tydeligt, at mange investorer nu vælger kryptospilstjerner som Metacade frem for Monero. Læs videre for at forstå hvorfor.

Metacade skal spille hovedrollen

På kort tid er den stigende stjerne Metacade blevet en af de mest omtalte spillere i GameFi-sektoren. Metacade står til at føre feltet frem, ved konvergens mellem 3 nøgleområder: metaverse, arkadespil og kryptoer. Platformens mål er at blive Web3-fællesskabshub #1 for spillere, udviklere, investorer og krypto-fanatikere.

Metacade har vist sig enormt populær blandt investorer, fordi den tilbyder noget reel værdi til kryptospil. Blockchain-spillere vil nyde et uovertruffent udvalg af spil med ægte P2E-potentiale. Udviklere drager fordel af en platform, hvor de kan teste og markedsføre deres spil, afholde konkurrencer og finde nyt personale. Og investorer og krypto-fans kan generere indtægter gennem profitable investeringer og indsatsmuligheder.

Sådan fungerer Metacade

Mark Twain sagde engang så berømt: “Find et job, du nyder, og du behøver aldrig at arbejde en dag i dit liv.” Den følelse gælder bestemt også for Metacade-spillere, som kan tjene penge gennem deres Play2Earn-spil, Compete2Earn-konkurrencer og turneringer, Create2Earn-indholdsoprettelse og Work2Earn-test og arbejde. Metacade forbinder spillere og udviklere direkte, hvilket åbner muligheder for markedsundersøgelser, nye spil og rekruttering.

For at understrege sit engagement over for sine medlemmer skaber Metacade spændende potentiale med sit Metagrants-initiativ. Metagranter giver midler til designere til at udvikle spændende nye spil på platformen. Faktor i Metacades community-baserede model – hvilket i sidste ende fører til skabelsen af en fuld DAO – og det er klart, at alle dele af Metacade-hubben vil drage fordel af synergierne på tværs af koncernen.

Moneros hemmelighed

Præmissen bag Monero (XMR) er enkel: den tilbyder peer-to-peer valutatransaktioner, der er hemmelige, anonyme og usporbare. Den smarte funktionalitet er Monero (XMR)’s største styrke – og dens største svaghed. Der er masser af mennesker, der har legitime grunde til at ønske at holde deres sager private. Men der er også andre, der ønsker at foretage hemmelige transaktioner for at dække over ulovlige aktiviteter som narkotikahandel, korruption eller bedrageri.

I kølvandet på FTX-krakket opfordrer folk, der mistede store summer, til, at der indføres skrappere og strammere regler. Det er klart, at hvis organisationer som SEC følger reguleringen igennem, kan det i bedste fald gøre Monero (XMR)’s position udfordrende og i værste fald uholdbar.

Metacade (MCADE) topper Monero (XMR)

Mens Monero skal bekymre sig om virkningen af nye regler, har Metacade intet at bekymre sig om. Det kan se frem til at blive en del af en markedssektor, der kun går én vej. Metacades kraftfulde forretningsmodel , der forbinder alle sider af kryptospilfællesskabet, har vundet gunst hos både ekspertanalytikere, udviklere, spillere og investorer.

Derudover forudser nogle erfarne iagttagere store ting for selskabets aktiekurs, når den lanceres

Metacade (MCADE) prisforudsigelse

Du kan stadig købe dig ind i Metacade til trin 1 presale prisen på $0,01. Den forventede lanceringspris ser allerede ud til at sikre et gunstigt afkast for tidlige investorer. Men det er, når P2E-markedet for alvor begynder at tage fart, at tingene kan blive interessante.

Investorer i The Sandbox (SAND) oplevede ved lanceringen et 100x ROI på markedets højdepunkt, og der er en chance for, at Metacade kunne gentage denne præstation mellem 2023 og 2025, hvilket gør det til en bedre satsning end Monero prisforudsigelsen.

Men du skal være hurtig for at få mest muligt ud af Metacade-presalet

Monero (XMR)-prisforudsigelse

Når du laver en Monero prisforudsigelse frem til 2025, er det vigtigt at medregne en række overvejelser. For det første, hvis volumen forbliver lav, behøver folk ikke at bruge Monero. For det andet, hvis regulatorer presser hårdt på for større gennemsigtighed, kan det skabe problemer for Moneros anonyme tjenester. Og for det tredje er der altid en chance for, at Monero kan blive hacket og derved skade dens omdømme.

Af disse grunde er Monero prisforudsigelsen 2025 uden stigning i slutningen af 2022-prisen på $145,38.

Investorer foretrækker Metacade frem for Monero

At vælge mellem Metacade og Monero er ikke en svær beslutning. Den ene er en spændende, innovativ nykommer i en blomstrende sektor. Den anden tilbyder en tjeneste, som meget realistisk kunne blive forbudt af regulatorer, der ønsker at rydde op i kryptoindustrien. Det er ikke underligt, at investorer vælger Metacade (MCADE) frem for Monero (XMR).

