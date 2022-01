Analytikere i banken siger, at Bitcoin har korrigeret med 50 % eller højere ved 15 lejligheder siden 2009.

De siger, at en opdeling til $28.000 er mulig, da dette er 2021's bund, mens $45.000 fortsat er en afgørende modstandszone.

Bitcoins afvisning fra de seneste lavpunkter kan blive forhindret, hvis flagskibskryptovalutaen glider under $37.000 igen, med yderligere tab sandsynligvis givet potentialet for nyt frasalgspres på tværs af traditionelle finansielle markeder.

I et sådant scenarie kunne Bitcoins pris trække sig tilbage mod store efterspørgselszoner i $35.000- $33.000 og se dets kumulative tab, siden det nåede et rekordhøjt niveau på +50%.

Mens nedturen kan være et bekymrende signal for benchmark-kryptoen, siger analytikere hos Morgan Stanley, at dette ikke vil være noget ud over det sædvanlige.

Sheena Shah, forskningschef for krypto i banken, sagde, at det i rapporten erkendte, at det ikke er let at estimere, hvad dagsværdien af et kryptoaktiv er, især i betragtning af den spekulative karakter af aktivklassen.

Ifølge forskningsnotatet er Bitcoins korrektion stadig inden for rammerne af bjørnemarkedskrak set i tidligere cyklusser. Historiske data viser, at Bitcoin-prisen er steget massivt på omkring 15 bjørnemarkeder i sit liv med det seneste fald på 50 % eller mere, hvilket er ikke et isoleret tilfælde.

Banken peger på $28k som det vigtigste prisniveau i denne markedscyklus, da det repræsenterer møntens laveste niveau i 52 uger. Hvis et bounceback styrkes, og BTC/USD bryder og holder $45k, så kan markedet se frem til flere gevinster midt i et potentielt rally.

Men Morgan Stanley mener, at investorer bør holde øje med markederne, hvor det sandsynlige scenarie er, at krypto-aktiver forbliver i en korrektion midt i makrotrends.

Kryptoanalytiker Rekt Capital mener det samme og bemærkede i mandags, da Bitcoin trak sig tilbage fra højder på $38.300, at BTC/USD endnu kunne se et falsk udbrud. Han siger, at det ville være vigtigt at notere sig et sådant scenarie, hvor Bitcoin ser et flip opad kun for at trække sig kraftigt tilbage.

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles) Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4YnkBzXOvT — Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022

Trader og kryptoanalytiker Ali Martinez peger på on-chain data fra IntotheBlock for at antyde, at Bitcoin står over for hård modstand omkring $37.500-$38.500.

"At bryde en sådan kritisk forsyningsbarriere kan give BTC mulighed for at rykke frem mod $42.300," bemærkede han.