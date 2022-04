Near Protocol-prisen er i en opadgående tendens, efterhånden som økosystemvæksten fortsatte. Tokenet handles til $17,12, hvilket var omkring 130% over det laveste niveau i februar. Dens markedsværdi er steget til mere end $11,35, hvilket gør den til den 17. største kryptovaluta i verden.

Tæt på økosystemvækst

Near Protocol er en af de største blockchains, der søger at blive en førende spiller i branchen. Netværket er i øjeblikket på vej til at blive en fuldt uddelt platform. Sharding er en kompleks proces, der deler blokke i mindre stykker kendt som skår. Som et resultat hjælper processen med at øge den samlede gennemstrømning.

April har været et vellykket projekt for Near Protocol. For det første rejste udviklerne over $350 millioner fra investorer. Disse midler vil blive brugt til at vokse økosystemet ved at give tilskud til udviklere og til at ansætte flere udviklere. Den nye fundraising skete et par måneder efter, at udviklerne rejste yderligere 150 millioner dollars.

Near Protocol-prisen er også steget på grund af den igangværende økosystemvækst. Ifølge DeFi Llama er netværkets samlede værdi låst (TVL) steget til over 1,4 milliarder dollars. TVL i Near selv er steget til 476 millioner dollars, mens Aurora er steget til mere end 960 millioner dollars.

Tirsdag steg NEAR kraftigt, efter at TVL i Ref Finance sprang til over 200 millioner dollars. Den er steget med 14 % inden for de seneste 24 timer og 52 % inden for de seneste syv dage. Dette gør det til den største applikation bygget i Near Protocol. Andre applikationer i netværket har også set et stærkt spring i TVL. For eksempel steg Burrow til over $143 millioner, mens Meta Pool steg til mere end $143 millioner.

Prisforudsigelse i nærheden af protokol

Det daglige diagram viser, at NEAR-prisen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Undervejs har mønten dannet noget, der ligner et kop- og håndtagsmønster. Dette mønster sender normalt et signal om, at den bullish tendens vil fortsætte.

Det har også bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Mønten er også steget over den stigende trendlinje vist i brunt. Derfor vil Near Protocol-prisen blive ved med at stige, efterhånden som tyre sigter mod det højeste niveau på $20,50.