POLS faldt 33%, tid til at købe dippen? Top steder at købe POLS

Efter en nylig stigning på mere end 100 % er polkastarter-symbolet, POLS, begyndt at falde hurtigt. I dag har den mistet en tredjedel af sin værdi. Tekniske indikatorer viser dog, at den måske står over for et tyreløb.

Led ikke længere end denne korte artikel for at finde ud af, hvad POLS er, om det er værd at købe dippen, og de bedste steder at købe POLS.

Topsteder at købe POLS nu

Da POLS er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe POLS ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe POLS lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til POLS

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder POLS.

Hvad er POLS?

POLS er Polkastarter-platformens indfødte utility-token og spiller en række roller i dets økosystem, idet det bruges til likviditetsudvinding, styring, betaling af transaktionsgebyrer og opnår berettigelse til at deltage i POLS-indehavere udelukkende puljer.

Polkastarter er en blockchain-platform designet til at give en letanvendelig startplade til krydskædede token-puljer og auktioner. Det er mest almindeligt brugt af blockchain-projekter i tidlige stadier, der ønsker at rejse kapital og nemt distribuere deres tokens på samme tid.

Gennem Polkastarter kan blockchain-projekter nemt skabe deres egne swap-puljer på tværs af kæder, som giver dem mulighed for sikkert at rejse penge, mens brugere kan investere uden risici, da swaps automatisk udføres af smarte kontrakter.

Burde jeg købe POLS i dag?

POLS kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser fra førende analytikere og lave markedsundersøgelser, før du forpligter dig. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

POLS prisforudsigelse

GOV Capital forbliver bullish på POLS på trods af den aktuelle prisudvikling. De forudser, at det vil handle for mere end $7 om et år og for $47,6 om 5 år.

POLS på sociale medier