Polygon (MATIC) har oplevet et kraftigt fald i løbet af de sidste 24 timer. Altcoinen har dog formået at handle over en afgørende støttezone, da tyre fortsætter med at presse på for priskonsolidering. Men er en øjeblikkelig vending af det nedadgående pres mulig i de kommende dage? Her er nogle højdepunkter først.

På pressetidspunktet havde Polygon (MATIC) formået at holde prishandlingen over det afgørende; ugentlig supportzone på $1,44.

Denne priskonsolidering kommer, selvom altcoin ser næsten 10% i daglige 24-timers tab.

Hvis mønten formår at bevare denne modstandsdygtighed, kan den stige med 15% på kort sigt.

Datakilde: Tradingview.com

Polygon (MATIC) – Prisforudsigelse og -analyse

På trods af at have vist en anstændig skarp bedring efter kryptokrakket i januar, har MATIC været langsommere de seneste dage. På pressetidspunktet havde mønten mistet næsten 10 % af sin værdi på 24 timer.

Men helt afgørende har MATIC, selv med dette bjørnepres, formået at modstå ethvert fald under sit ugentlige modstandsniveau på $1,44. Faktisk handler mønten langt over denne tærskel. Hvis tyre faktisk er i stand til at holde bjørnene i denne prisklasse, så vil vi sandsynligvis se et rally på kort sigt.

Mønten kunne realistisk teste sin overheadmodstand på $1,75, noget der kunne give gevinster på næsten 15%. Til sidst forventes tokenet at bevæge sig opad mod $2.

MATIC – De langsigtede udsigter

Mange mønter er blevet hårdt ramt i januar, og MATIC er ikke anderledes. Men selv med den seneste volatilitet ser vi stadig positive langsigtede udsigter for dette token. De underliggende fundamentale forhold er trods alt stadig ret bemærkelsesværdige.

Desuden er det sandsynligt, at investorernes appetit på altcoins vil fortsætte med at vokse. Som sådan vil tokens såsom MATIC se øget efterspørgsel og positive prisbevægelser i fremtiden.