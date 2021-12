Alex Ohanian siger, at selvom et flertal af kryptoprojekter og -virksomheder forsvinder, vil den underliggende blockchain forblive og drive de næste innovationer i rummet.

Han opfordrer investorer til at foretage due diligence, før de tager investeringspositioner, og generelt se på det langsigtede syn på det pågældende projekt.

Reddit-medstifter Alex Ohanian har vægtet emnet blockchain-teknologi og bemærker i et CNBC- interview, at han mener, at teknologien er "rigtig" og "her for at blive."

Hans kommentarer kommer på et tidspunkt, hvor kryptomarkedet står over for et hårdt problem efter, hvad mange siger, har været et år med svimlende vækst – både i investorernes gevinster og i de vigtigste kryptoinnovationer, der er eksploderet på scenen.

Selvom han bemærker, at nogle eller endda de fleste af kryptovalutaerne måske ikke overlever i fremtiden, mener han, at den underliggende blockchain-teknologi vil forblive grundlaget for yderligere innovationer i branchen.

Ohanian var en af de tidlige investorer i rummet, efter at have lavet et væddemål på kryptobørsen Coinbase under sin seed-runde i 2012. Han siger, at han har eksisteret ret længe nok til at have set, hvordan industrien er, og hans holdning er, at blockchain har en fremtid.

Han bemærkede, at teknologien, der understøtter kryptovalutaer, er "rigtig", tilføjede han og fortalte CNBC's Shepard Smith:

"Du behøver ikke lede længere end at bare alle de virkelig dygtige mennesker, som du sagde, forlader i hobetal fra Big Tech for at være en del af dette og bygge."

Ifølge Ohanian er der stadig meget at gøre i branchen, med volatilitet er et af de vigtigste problemer, som investorer står over for. Han er dog kategorisk over, at kryptorummet er "her for at blive", når det kommer til teknologien.

Blockchain forbliver – også selvom de fleste projekter går ned og forsvinder

Med hensyn til spørgsmålet om udbredelsen af kryptovalutaer er Reddit-medstifteren enig i, at et flertal sandsynligvis vil falme. Han siger, at dette vil ske enten for nogle blockchain-projekter eller de fleste tilbud i nyere segmenter såsom decentraliseret finans (DeFi) eller den ikke-fungible token (NFT) verden.

Men han tilføjer, at som med enhver anden teknologisk udvikling gennem årene, sker der konsolideringer, efterhånden som nogle virksomheder falmer. Han siger, at dette også gælder for krypto, hvor der er nogle få "store vindere", og de fleste andre, de vil falme.

Men på trods af udsigterne fastholder han, at alternative aktiver vil være en stor del af folks investeringsporteføljer.

Hans mening er dog, at det er vigtigt for alle, der ønsker at være en del af investeringsområdet, at foretage en grundig research, før de investerer. Det er også vigtigt at have et langsigtet syn på virksomheden.

Seven Seven Six venture

Ohanian er også grundlæggeren af Seven Seven Six, et amerikansk-baseret venturekapitalfirma, der fokuserer på at investere i tidlige stadier og vækststart-ups på tværs af fire områder – samfund, klima, krypto og kultur.

Firmaet investerede for nylig i et firma kaldet EarlyBird, som giver folk mulighed for at oprette konti, hvorigennem de kan investere i deres børns fremtid samt tilbyde dem finansiel viden.