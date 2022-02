Analytikeren siger, at februar kan muligvis se en grøn candle, hvis $37.000 holder som en vigtig månedlig støtte, hvilket potentielt kan åbne vejen frem til $50.000.

Bitcoin-prisen nåede ikke at bryde over $39.000 i denne uge, efter at have hoppet tæt på niveauet flere gange siden opsiden fra lavpunktsniveauet på $33.000 i sidste uge.

BTC er i øjeblikket 2% nede og søger at genteste $38k supportniveauet, som, hvis det ikke holder, kan se flagskibskryptovalutaen falde yderligere.

Den pseudonyme kryptohandler og analytiker Rekt Capital siger, at faldene holder Bitcoin i en konsolideringsfase med støtte og modstand ved to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) på det ugentlige diagram.

Ifølge ham er Bitcoin-prisen dykket under de to EMA'er, som makromæssigt repræsenterer mellemområdet.

"Siden BTC mistede sit Mid-Range-område som støtte… har det besøgt Macro Range Low-området (grønt). Makromæssigt konsoliderer BTC dog stadig mellem $28000-$68000 (grøn-rød)," noterer han i et tweet, der blev delt i onsdags.

Diagram, der viser BTC-prisen under de to EMA'er. Kilde: Rekt Capital på Twitter .

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24 — Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022

Analytikeren siger, at Bitcoin således er indstillet til at handle inden for den nederste halvdel af sit interval, lavt niveau på $28K-$68K. Benchmark-kryptoen vil forblive inden for dette "makrointerval i de næste uger," tilføjede Rekt.

Han fremhæver $43-$48K-intervallet som en kritisk barriere, under hvilken BTC-prisen sandsynligvis vil svæve, indtil tyre genvinder de to EMA'er. Hvis dette scenarie udspiller sig, tror han på, at nyt momentum vil få Bitcoin til at bryde tilbage i den øvre halvdel af $28k-$68k.

Weeks ago, #BTC lost its Mid-Range as support Which means BTC will occupy the lower half of the $28K-$68K macro range for the next weeks BTC will stay below $43-$48K until BTC is able reclaim these two EMAs to confirm a return into the upper half of the range#Crypto #Bitcoin https://t.co/2Gs7jL6cvo pic.twitter.com/6m1SWgtSZG — Rekt Capital (@rektcapital) February 2, 2022

BTC på vej mod en "grøn februar"

Analytikeren bemærker, at hvis man ser på månedlig støtte så har Bitcoin haft tre følgende negative lukninger indtil videre. Det inkluderer januar, hvor BTC/USD faldt med over 20%.

Ifølge Rekt vil Bitcoin sandsynligvis se en vending i februar. Hans udsigter er, at det månedlige candle viser en gentest og hopper af et nøgleniveau på $37.000.

Beyond the green Monthly support level, #BTC has only ever seen a 3-month downtrend, at most The last time $BTC experienced a 3-month downtrend beyond the green level… BTC enjoyed a green Monthly candle Could BTC be setting itself up for a green February?#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/MJQXv4QC0q — Rekt Capital (@rektcapital) February 2, 2022

"Sidste gang BTC forvandlede dette niveau med succes til support var i august 2021 [og] denne gentest gik forud for en flytning til $50.000," tilføjede han.

Sidste gang, Bitcoin vendte tilbage fra lavpunkter på $30.000, var i juli 2021, med en stigning til højder over $52.000 efterfulgt af en gentest på $40.000 og endnu et spring hele vejen til det højeste niveau i november.