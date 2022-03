Som mange så jeg den fremragende Michael Jordan-dokumentar, The Last Dance, under en af cirka tretten lockdowns i mit hjemland, Irland i 2020. Der er især én episode, som jeg blev mindet om i denne uge, som fulgte udviklingen i Rusland og implikationerne på markedet for kryptovaluta. Det er den sjette episode, der undersøger Jordans status som rollemodel.

"Hvis jeg havde en chance for at gøre det hele igen, ville jeg aldrig ønske at blive betragtet som en rollemodel. Det er som et spil, der er stablet imod mig. Der er ingen måde, jeg kan vinde”, beklagede Jordan.

Jordan var selvfølgelig en global superstjerne i 90'erne. Børn stod i kø rundt om blokken for at få fat i hans seneste par sneakers. Hans plakat prydede teenageværelser over hele kloden. Millioner af unge skuldre iførte sig trøjer med 23 tallet på ryggen.

Jordan mødte dog kritik for ikke at bruge sin platform til at gøre nok; for ikke at påtage sig sit ansvar som rollemodel. Ikke at han var et dårligt forbillede på nogen måde. For Jordan var det altid "Jeg er bare en atlet, jeg har bare lagt bolden i en bøjle". Ganske vist står hans mangel på aktivisme i kontrast til flere nuværende sportsstjerner, fra basketball-arvingen LeBron James til Formel 1-køreren Lewis Hamilton.

På mange måder følte jeg med MJ. Men igen, det er det spil, han spillede – man kan lide det eller afsky det, der er dele af ethvert job, som folk ikke kan lide.

Changpeng Zhao

Det, der fik mit sind til at tænk på Jordans evner, der trodser tyngdekraften, var spørgsmålet om de økonomiske sanktioner, der blev rettet mod Rusland, og hvordan kryptovalutaindustrien reagerer på det. Binance CEO Changpeng Zhao gav et interview på Bloomberg TV, som jeg følte tog et blad ud af Michael Jordans bog.

"Det er ikke vores beslutning at fryse brugerkonti … Jeg synes, vi skal adskille politikerne fra de normale mennesker", sagde han. "Vi følger den holdning, der støttes af regeringer over hele verden. Igen, vi laver ikke sanktionsreglerne; der er organisationer, der laver de regler – vi følger dem”.

Men har CZ, Binance og kryptovaluta som helhed ikke et ansvar for at stå frem og slutte sig til masserne i at udjævne økonomiske sanktioner? Giver de Rusland et middel til at omgå økonomiske sanktioner? Hæmmer Binance dermed indirekte, hvad der i bund og grund er foranstaltninger designet til at forhindre en krig og utallige uskyldige menneskers død?

Eller er Binance blot en udveksling? Er CZ kun administrerende direktør i et finansselskab? Er Michael Jordan simpelthen en basketballspiller?

Moralsk dilemma

I sandhed er jeg ikke sikker på, hvordan jeg har det med det her. For at være klar, så elsker jeg krypto af hele mit hjerte. Jeg tror på, at det vil ændre verden til det bedre. Det vil forstyrre, hvad jeg mener er et arkaisk, ineffektivt og uretfærdigt finansielt system, der hjælper med at opbygge et mere demokratisk samfund og en mere gennemsigtig, troværdig og effektiv monetær ramme.

Mange af disse fordele kommer ned til de fordele, som decentralisering tilbyder. Udskæringen af mellemled, omdrejningen af tillid fra institutioner – der kan være korrupte, stable regler til fordel for eliten, øge ineffektivitet og gebyrer osv. – til matematik i form af en gennemsigtig, kontrollerbar hovedbog, som verden har lært at kende som blockchain.

Men hvad nu hvis den decentralisering gør det lettere for ondsindede enheder som Rusland at omgå sanktioner og giver dem mulighed for at føre en krig mod et uskyldigt land?

Hygger mig lidt her med denne meme

Som sagt elsker jeg krypto. Jeg har tidligere hånet, hvad jeg mener er tåbelige argumenter mod krypto, såsom "det er for kriminelle" eller "det hjælper narkohandlere". Selvfølgelig, men det er en dråbe i havet – du tror, at den amerikanske dollar ikke bruges til nogen kriminalitet? (En undersøgelse fra 2009 viste, at 90 % af amerikanske dollars indeholder spor af kokain).

Men det russiske spørgsmål har givet mig en tænkepause. Binance, som er centraliseret, har mulighed for at fryse konti. En KYC-kompatibel børs, den har evnen til at f.eks. fryse kontoen til en russisk oligark, der flytter millioner af dollars i krypto rundt. Denne evne til at fryse – fordi den er centraliseret – er det, kryptopurister beklager og griner ad Binance for ikke at være tro mod kryptofilosofierne.

Kraken

Mens Binance CEO Zhao spillede Michael Jordan-kortet, gik Krakens CEO Jesse Powell et skridt videre, da han nægtede at indvillige i den ukrainske vicepræsident Mykhailo Fedorovs nedenstående anmodning om at fryse alle russiske konti.

"Bitcoin er legemliggørelsen af libertære værdier, som stærkt favoriserer individualisme og menneskerettigheder," anfægtede Powell.

Men hvad nu hvis disse personer er russiske milliardærer i ledtog med Putin og finansierer en ødelæggende krig?

Den ukrainske vicepræsident Mykhailo Fedorovs appel til kryptobørser.

Så hvad er løsningen?

Det er virkelig svært. Faktisk ser vi lignende eksempler overalt i Big Tech. Twitters forbud mod Trump var muligvis den mest fremtrædende sag – for at omskrive Powell ovenfor, er det ikke én person, der udøver sin individualisme? Spotifys rodede slagsmål med Joe Rogan er en anden moralsk gråzone, mens Facebook udviste en svage indsats for at bekæmpe falsk information. Det er klart, at indsatsen her er større med krigen i Ukraine, men temaerne frihed, censur og restriktioner ligner hinanden.

Som jeg sagde, elsker jeg krypto, og jeg tror af hele mit hjerte, at det kan gøre så meget godt for denne verden, som vi lever i. Men skal vi være kloge i at gå ind for en fuldstændig decentraliseret verden, når ondsindede handlinger af denne skala kunne have gavn af det?

I sidste ende tror jeg stadig, at fordelene opvejer ulemperne. Jeg tror, det er lidt overdrevet lige nu med hensyn til, hvad Rusland rent faktisk kunne gøre med kryptovaluta, da det i suveræn målestok simpelthen ikke er muligt at handle meningsfuldt. Deres frosne udenlandske aktiver på 630 milliarder dollars (som de ellers kunne bekæmpe de økonomiske sanktioner for og hjælpe med at støtte rublen) ville udgøre over tre fjerdedele af Bitcoins markedsværdi. For ikke at nævne den sporbare gennemsigtighed, som blockchain tilbyder. Fordelene, som krypto kan tilbyde på verdensplan, er simpelthen for store.

Hvad angår de specifikke tilfælde af Binance og Kraken, er jeg enig med Zhao og Kraken. Ligesom Michael Jordan bare var en basketballspiller, driver de bare fintech-virksomheder. Siden hvornår skal de træffe beslutninger af denne størrelsesorden? Det er op til regeringerne at gøre, og begge har indikeret, at de vil adlyde loven, hvis politikerne beslutter at handle (som det skete med indefrysningen af aktiver i Canada for demonstranter for nylig).

Der er fordele og ulemper ved alting, især når på skalaen af, hvad krypto forsøger at gøre, dvs. forstyrre hele den finansielle sektor. Den nuværende finansielle sektor er bestemt ikke perfekt – lad os ikke glemme det. Jeg påstår heller ikke, at krypto er det, men det er kun lige begyndt, og det vil ikke gå nogen steder snart. Se hvor langt det er nået allerede på knap et årti.

Så ja, krypto er stadig den gode fyr.