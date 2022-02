Det lader ikke til at være længe siden, at der var tale om, at Solana (SOL) smadrede forbi $500. Men altcoinen har, ligesom mange aktiver på markedet, set massive korrektioner. Den seneste kom for knap et par dage siden, og bjørne har nu overtaget. Her er nogle højdepunkter:

Solana (SOL) vil fortsætte med at se mere svaghed og kan ramme $75 i de kommende dage.

På pressetidspunktet blev mønten solgt for $83, et fald på omkring 5% i de sidste 24 timer.

Der er frygt for, at en voldsom modvind på markedet kan udløse en komplet priskapitulation.

Datakilde: Tradingview

Solana (SOL) – Hvor ender det for bjørne?

Der er tydeligt at bjørne har overhånden nu, hvad angår Solana (SOL). Mønten har stået over for et af de største udsalg af større mønter i den sidste uge eller deromkring, og baseret på diagrammønstret; sigter bjørne mod $75 i de kommende dage.

Tyre har også kæmpet for at få noget trækkraft. Faktisk viser vores analyse, at for at disse bearish udsigter bliver ugyldige, skal mønten presse en ugentlig lukning på $93 på fredag.

Selvom dette ikke er helt umuligt, baseret på den nuværende stemning på markedet og fremherskende geopolitiske faktorer, er det højst usandsynligt. Vi får at se om svagheden fortsætter under $75.

Er Solana (SOL) stadig varm?

Da Solana (SOL) kom ud, var det langt et af de hotteste projekter inden for krypto, og det forblev det i et stykke tid. Det er stadig uden tvivl en af de mest lovende mønter at købe.

Men med den nuværende volatilitet i markedet, er det nok ikke det bedste tidspunkt at investere. Det ville være tilrådeligt at se stemningen og købe, når der er nogle tegn på forbedring.