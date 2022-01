Top 10 kryptovalutaer at holde øje på i 2022

En trend er din ven, men selvom du kan ride den så længe, er det ofte sikkert at vide, hvornår du skal klatre af surfbrættet og komme på en anden bølge. Det samme gælder for kryptovalutaer. 2021's bedste givende kryptovalutaer udgør måske ikke de bedste investeringer i 2022. Så for at undgå at kæntre under de omvendte strømme fra en kryptovaluta, bringer vi dig de 10 bedste kryptovalutaer at holde øje på i 2022.

Solana

Konkurrenceevne: Solid ramme og opbygning (hurtigere transaktioner og minimale gebyrer)

Solana er en af de altcoins, der fortsatte med at vokse støt gennem årene efter lanceringen i april 2009. Ved starten var projektets hovedfokus at udnytte bitcoins tilladelsesløse natur til at levere DeFi-løsninger såsom smarte kontrakter, betalingsbehandling, peer-to-peer-udlån og stabile mønter. Solanas rammeværk tillader op til 710.000 transaktioner i sekundet på et 1 GB netværk uden datapartitionering. Skalabeviset giver også brugerne et højt niveau af skalerbarhed og stordriftsfordele med meget høj hastighed og meget lave transaktionsomkostninger.

Hvad betyder det for investoren? Hvad betyder det for dig? For det første har kryptovalutaer med solide builds mere brug og funktionalitet blandt brugerne, som sådan vil markedsværdien fortsætte med at vokse, efterhånden som flere investorer henvender sig til Solana. En voksende markedsværdi og en konstant stigning i brug og tilpasning betyder mere værdi for netværket og en prisstigning baseret på funktionalitet snarere end tilfældige volatilitetsstigninger.

Solana er måske ikke en token, der laver et spektakulært tyreløb lige nu, men det er bestemt en kryptovaluta, du skal holde øje med i 2022.

Chainlink

Konkurrenceevne: Mest populære orakel på markedet

Chainlink er et Ethereum-token, der driver det Chainlink decentraliserede oracle-netværk. I modsætning til Ethereum og Bitcoin, der kører helt på blockchain-teknologi, vedtager Chainlink orakler for at hjælpe med at forbinde blockchain til eksterne datakilder, API'er og betalingssystemer, og derfor får de adgang til forskellige typer data, der ikke er tilgængelige på blockchain.

App-udviklere bruger Chainlink til at sikre, at deres apps fungerer godt. Dette betyder kun, at efterspørgslen efter Chainlink vil fortsætte med at stige gennem årene såvel som dets LINK-tokens. Der er en lys fremtid for Chainlink, fordi flere virksomheder vil fortsætte med at tilpasse Chainlink i deres drift. Dette er gode nyheder også for investorer. Da Chainlink har store industrielle applikationer, betyder det, at væksten af denne kryptovaluta vil være mere organisk og vedvarende end resten af de mere flygtige kryptovalutaer.

Ripple (XRP)

Konkurrenceevne: Stærk på trods af krisen

Du ønsker måske ikke at købe Ripple lige nu, men det er bestemt en, du skal holde øje med. Ripple mistede for nylig sin plads som den tredjemest værdifulde kryptovaluta, men det er kun på grund af retsagen med SEC. Uanset den farve, der varede gennem hele 2021, fortsatte Ripple med at vinde 346 % gennem året.

Hvis mønten stadig kan nå at levere så store afkast på trods af en igangværende retssag, så forestil dig, hvor godt den kan færdes, når retsagen er forbi?

Ripple Labs mener, at sagen vil blive løst i 2022, så du bør måske holde øje med, hvornår dette slutter.

Binance Coin (BNB)

Konkurrenceevne: Mønt på den største udvekslingsplatform

Binance er uden sammenligning verdens største krypto-udvekslingsplatform, og dens oprindelige mønt BNB er en, hver investor skal holde på deres shortlist.

Binance-brugere, der har BNB, har adgang til nedsatte handelsgebyrer og hurtige transaktioner. Efterhånden som Binance fortsætter med at vokse, vil BNB også fortsætte med at vinde mere popularitet og øge markedsværdien.

Netop i 2021 leverede Binance coin, BNB, mere end 1300 % afkast til investorerne. Der har været mange samtaler omkring det faktum, at Binance kunne blive offentlig inden for det næste år eller to. Forestil dig, hvor positivt det ville påvirke BNB.

Hvis du ikke allerede ejer BNB, kan dette være det perfekte tidspunkt at overveje at tilføje det til din kryptoinvesteringsportefølje.

Dogecoin (DOGE)

Konkurrenceevne: Årets berygtet Bull Run og Underdog

Når det kommer til kryptovaluta bobler på en lang streak, kan Dogecoin mærkes som en af verdens mest succesrige kryptovalutaer. Vi ved alle, hvordan det startede. Dogecoin var en meme-mønt, der ville komme til at give mere end 4050% i afkast for troende investorer.

Dens fremgang begyndte med indflydelsesrige berømtheder som Elon Musk, der støttede mønten på de sociale medier. Andre berømtheder, der påvirkede prisen, inkluderer Snoop Dogg og Miley Cyrus. Men kan mememønten holde for evigt på vibes og cruise?

Rygtet siger, at DOGE er ved at tage et mere seriøst twist i sin use case. Ja, mange investorer bruger det til betaling fra nu af, mens andre investerer i det simpelthen på grund af dets ry for et bemærkelsesværdigt vækstpotentiale. Men én ting er sikker: Efterhånden som dens anvendelser i betalinger og virksomheder stiger, vil dens værdi og dit afkast som investor også øges.

Bitcoin (BTC)

Konkurrenceevne: Første og mest værdifulde kryptovaluta

Der er ingen grund til at sige for meget om bitcoin. Dens ry går forud. Mønten er den første af sin slags. Som konge efter værdi og markedsværdi, vil du helt sikkert have dine øjne på diagrammerne i 2022. Ja, der kan være nogle fald og dyk inden for disse dyk, men smarte investorer ved, at disse fald giver et enormt potentiale for endnu større belønninger.

Ethereum

Konkurrenceevne: Use Case og 2.0-opgradering

Når det kommer til værdi, tager Ethereum uden tvivl andenpladsen. Dens smarte kontraktanvendelse gør det endda til et uundværligt aktiv blandt seriøse forretningsorienterede investorer.

Ethereum blockchain er i øjeblikket midt i en kæmpe opgradering, der vil gøre den hurtigere og billigere at bruge, hvis det lykkes. I sidste ende betyder det, at endnu flere investorer vil blive tiltrukket af Ethereum, og værdien vil derfor stige.

Polygon

Konkurrenceevne: Integrering af Ethereum-systemer

Meget ligesom Ethereum forsøger Polygon at håndtere mange tekniske problemer med Ethereum. Ved at forbinde Ethereum-kompatible blockchain-netværk forsøger platformen at skabe Ethereums blockchain-netværk, mens den leverer DeFi-løsninger. Helt klart en at holde øje på i 2022.

Hedera (HBAR)

Konkurrenceevne: Anvendelse hos Top Gun-institutioner

Hedera er mest kendt for sin hurtige transaktion og lave omkostninger. Det er det mest anvendte offentlige netværk i virksomhedskvalitet, der driver den decentraliserede økonomi. Ejerne af Hedera er nogle af de største institutioner i verden. Dette inkluderer Alphabet (GOOGL), LG, Deutsche Telekom (DTEGY) og TATA Communications. Hvis disse massive institutioner kan finde ansøgninger til Hedera, viser det, at det er kommet for at blive, og mange flere organisationer vil med tiden tage HBAR i brug.

Cardano (ADA)

Konkurrenceevne: Pioneer Ouroboros Concensus Algorithm

Cardano giver brugerne mulighed for at udføre transaktioner og styre Cardano blockchain-netværket. Investorer sætter altid pris på en stor grad af deltagelse. Med Cardanos hovedbog og smarte kontrakter kan du forvente, at tilstrømningen af investorer vil fortsætte med at stige over årene, deraf værdien af ADA.