Top kryptovalutaer, der står over for store korrektioner lige nu

Den sidste uge af marts har formentlig været en af de bedste til krypto i år. Mønter har været stigende, og det ser ud til, at momentum ikke er ved at aftage. Men som med enhver stærk optrend, er korrektioner faktisk uundgåelige. Her er grunden til, at vi tror, at en tilbagetrækning er på vej:

Bitcoin og andre store caps er stagneret efter den seneste optrend

Kortsigtede købere har stort set drevet denne stigning og vil tage profit på et tidspunkt.

Det ser ud til, at den fortsatte stigning er set i de sidste to uger har mistet styrke.

Der vil dog være mønter, der vil blive udsat for større korrektioner end andre. Vi har lavet en liste her for at tjekke ud:

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) har faktisk overrasket mange analytikere med sin seneste optrend. Mønten så ikke ud til at være svær at efterspørge, men har på en eller anden måde formået at trække op på markedet. CAKE har nu tilføjet mindst 30% til sin værdi i løbet af den sidste uge.

Datakilde: Tradingview

Men ser man på kursudviklingen i dag, er CAKE faktisk bremset, selvom mønten har rapporteret beskedne gevinster, har den ikke formået at overvinde overheadmodstand. Vi forventer, at der følger en lille korrektion i de kommende dage.

Skale Network (SKALE)

Skale Network (SKALE) var også en anden stor overraskelse. Mønten vaklede bare, og pludselig skød den op fra ingenting. SKL er nu steget 112% i den sidste uge, hvoraf 35% er kommet i løbet af de sidste 24 timer. Tokenet vil sandsynligvis tilføje flere gevinster, før det endelig retter sig på kort sigt.

IOST (IOST)