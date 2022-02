Topsteder at købe FORTH, den første rebase kryptovaluta nogensinde

FORTH er baseret på en ny præmis. Den oprindelige mønt i Ampleforth (AMPL) Governance Token er unik ved, at antallet af AMPL, du ejer, kan ændre sig hver dag. For at lære mere om dette, bør du læse denne korte artikel, som også vil fortælle dig, hvor de bedste steder at købe FORTH er.

Topsteder at købe FORTH nu

Da FORTH er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe FORTH ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe FORTH lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til FORTH

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder FORTH.

Hvad er FORTH?

FORTH-indehavere kan stemme om foreslåede ændringer til Ampleforth-protokollen eller uddelegere deres stemmer til repræsentanter, der stemmer på deres vegne. AMPL er en kryptovaluta som Bitcoin, men med et twist: udbuddet skifter dagligt.

AMPL-protokollen justerer automatisk udbuddet som svar på efterspørgslen. Når prisen er høj, stiger tegnebogen. Når prisen er lav, falder tegnebogens saldi.

AMPL er ikke-fortyndende. Forsyningsjusteringer anvendes universelt og proportionalt på tværs af enhver tegnebogs balance. Det betyder, at dit procentvise ejerskab af netværket forbliver fast.

Ifølge AMPL er nutidens kryptovalutaer farligt korrelerede. AMPLs unikke incitamenter gør det muligt at afkoble sig fra Bitcoins prismønster. Dette reducerer systematisk risiko ved at tilføje diversitet til et homogent økosystem.

Burde jeg købe FORTH i dag?

Tokenet kan være en rentabel investering takket være den unikke præmis, den er bygget på. Udforsk dog markedet og læs mindst flere prisforudsigelser, før du forpligter dig til en investering.

FORTH prisforudsigelse

Ifølge Wallet Investor kan de personer, der leder efter virtuelle valutaer med et godt afkast, finde FORTH som en dårlig mulighed, idet deres nuværende investering kan blive devalueret i fremtiden.

Up to Brain er dog ikke enig. Ifølge eksperterne vil prisen stige til $31 ved udgangen af 2023, op fra $7,80 i skrivende stund. Tokenet vil sandsynligvis nå $46 ved udgangen af 2024.

FORTH på sociale medier