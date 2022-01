Live MXC-prisen er i dag $0,099 med et 24-timers handelsvolumen på $91,6 millioner. MXC er steget med 5,04 % inden for de sidste 24 timer. Denne korte artikel vil forklare alt om MXC: hvad det er, om det kan betale sig som en investering og selvfølgelig de bedste steder at købe MXC, hvis du vælger det.

Top steder at købe MXC nu

Da MXC er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe MXC ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe MXC lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til MXC

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder MXC.

Hvad er MXC?

MXC er web3.0-infrastruktur designet til at bygge bro mellem metaverset og den virkelige verden. Dets netværk kører på en Proof-of-Participation (PoP) mekanisme med supernoder, der giver skalerbarhed og gratis åbne netværk.

MXC bruges til at levere enheder til det gratis åbne trådløse netværk, køre supernoder på netværket via staking tokens, NFT-styring, til at mine fra LPWAN og satellitnetværk og mere.

MXC bruges også til at udføre governance-afstemninger for at bestemme netværksressourceallokering. MXC blev lanceret i august 2018 med 2,6 milliarder MXC-tokens skabt ved genesis.

Der er ingen inflation, fordi alle tokens er udvundet fra disse 2,6 mia. MXC vil blive brændt, når flere tjenester er brugt.

Burde jeg købe MXC i dag?

MXC kan være en rentabel investering, men foretag ikke nogen investering, før du har foretaget omhyggelig markedsundersøgelse og afvejet fordele og ulemper.

MXC pris forudsigelse

Wallet Investor forudser en langsigtet stigning i prisen. I januar 2027 forudsagde de, at det vil handle for $0,211. En 5-årig investering vil generere en omsætning på omkring +111%. En investering på $100, der foretages nu, kan nå op på $211 i 2027.

MXC på sociale medier