5 raisons pour lesquelles vous devriez t’intéresser au nouveau token d’AltSignals, ASI

AltSignals a développé une communauté en ligne de 52 000 traders, grâce à l’énorme niveau de confiance que le projet a gagné. En fournissant des signaux de trading de qualité dans la crypto, les contrats à terme de Binance, le Forex, les CFD et les actions. La plateforme continue donc de permettre l’accès à des transactions qui battent le marché, avec des outils de trading plus innovants en préparation.

Le marché réagit avec enthousiasme à l’annonce du lancement par AltSignals de la presale de son tout nouveau token ASI. En tant que nouveau token utilitaire, il permettra d’accéder aux fonctionnalités de nouvelle génération de sa plateforme, y compris le nouveau système innovant ActualizeAI, ce qui en fait une opportunité d’investissement incroyable pour les investisseurs avertis, tout en contribuant à consolider la position d’AltSignals en tant que leader dans le domaine des signaux de trading.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals offre des signaux de trading de haute qualité, ayant fourni plus de 3 700 signaux à plus de 52 000 utilisateurs du service à ce jour. Les traders peuvent utiliser les signaux pour acquérir un avantage sur la concurrence, en identifiant rapidement les opportunités pour les exploiter et maximiser leurs profits.

La fonctionnalité de nouvelle génération à laquelle ASI donne accès est connue sous le nom d’ActualizeAI, qui exploite des techniques avancées de traitement du langage naturel (NLP) et d’analyse des facteurs pour fournir la prochaine évolution des signaux de trading de qualité. Cet outil analysera constamment les flux de données du marché afin de fournir des signaux en temps réel, donnant aux investisseurs les informations essentielles dont ils ont besoin pour créer des transactions efficaces.

Comment fonctionne AltSignals ?

Le projet a créé ses algorithmes par une analyse minutieuse des données techniques et fondamentales, tout en étant soutenu par l’utilisation de l’apprentissage automatique et de l’IA pour inspecter et trouver des modèles de marché. Ces modèles recherchent des opportunités de trading reconnaissables dans les données, créant des signaux qui sont ensuite distribués aux utilisateurs de la plateforme, sous réserve d’un accès par abonnement.

La presale de l’ASI s’accompagnera du lancement du Club ActualizeAI. Ce groupe est un élément clé de la proposition d’ASI et permet aux utilisateurs d’avoir accès aux premières versions des nouvelles versions de l’algorithme, ce qui leur donne un avantage incroyable sur la concurrence.

La presale de crypto ASI est une énorme opportunité.

De nombreux facteurs suscitent l’intérêt pour la presale d’ASI, et afin d’apprécier tous les avantages d’ASI en tant que nouvel investissement en crypto, voici 5 des plus impactants.

L’ampleur de la communauté AltSignals existante : Avec une communauté de plus de 52 000 utilisateurs, AltSignals a déjà une communauté prête et attendant la sortie. Il s’agit d’un avantage considérable par rapport à d’autres projets et cela devrait augmenter considérablement le potentiel du token ASI.

Taux de réussite de l’outil : L’équipe d’AltSignals a déjà fourni des résultats impressionnants lors du processus de backtesting des outils existants, avec des transactions ETH et BTC voyant un taux de réussite de 70 à 83%. C’est la preuve du niveau de connaissance par l’IA grâce à ActualizeAI et c’est susceptible d’être encore plus performant.

Utilité du token ASI : Le token ASI sera fortement utilisé sur la plateforme AltSignals et jouera un rôle essentiel dans la capacité des utilisateurs à accéder à certaines zones de la plateforme, y compris les aperçus ActualizeAI, en fonction de leurs avoirs. Cela créera une poussée supplémentaire à la hausse sur le prix de l’ASI à mesure que la base d’utilisateurs d’AltSignals continuera de croître.

Les utilisateurs accordent une note exceptionnellement élevée à AltSignals : La note Trustpilot d’AltSignals est étonnamment de 4,9/5, avec plus de 500 notes « Excellent ». Cela illustre l’expérience utilisateur incroyable offerte, et le fait d’avoir des critiques aussi fortes sera un facteur pour une croissance continue des utilisateurs au fil du temps.

D’autres possibilités de revenus : Le Club ActualizeAI est ouvert aux détenteurs de token s ASI et offre un autre moyen de générer des revenus car les membres sont récompensés pour leur contribution aux commentaires. Les membres bénéficieront également d’un accès anticipé aux nouvelles versions du logiciel axé sur l’IA, ce qui donnera aux utilisateurs la possibilité de tirer parti des outils avancés.

La presale d’ASI est-elle une bonne opportunité d’investissement ?

Tout le monde peut comprendre que les plus gros rendements sont assurés par les investisseurs qui achètent des projets cryptos à fort potentiel le plus tôt possible, ce qui leur permet de bénéficier d’une évolution rapide vers une capitalisation boursière élevée.

Les experts en crypto considèrent la presale d’ASI comme une opportunité unique de réaliser d’énormes profits. Il n’est donc pas surprenant de constater qu’elle a déjà permis de récolter 105 000 $ en seulement 2 jours. Beaucoup ont remarqué à quel point il est rare qu’un projet lance une nouvelle presale de crypto avec un système qui a déjà donné d’énormes résultats. Combiné avec les prix très bas de l’ASI dans les 4 phases de presale, l’offre représente une opportunité rare pour des rendements énormes.

Avec de plus en plus d’investisseurs et d’utilisateurs actuels d’AltSignals qui attendent pour investir dans la nouvelle presale de crypto-monnaies le plus tôt possible, ceux qui réussiront pourront profiter d’une année 2023 et au-delà passionnante.