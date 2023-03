Le prix haussier du bitcoin indique une reprise du marché des crypto-monnaies – Les investisseurs avisés soutiennent le nouveau token ASI d’AltSignals

Avec la reprise du prix du bitcoin, les investisseurs se préparent à un marché haussier en 2023. Les fournisseurs de signaux cryptos connaissent un regain d’intérêt grâce à leur capacité à faire gagner du temps et de l’argent aux investisseurs et en repérant les meilleurs résultats. De nombreux traders avisés continuent de recommander AltSignals comme la plateforme à privilégier.

Grâce à sa solide réputation, la presale de tokens ASI récemment annoncée par AltSignals devrait être énorme. Dans cet article, tu découvriras pourquoi AltSignals est si bien réputé et pourquoi son token ASI pourrait améliorer l’expérience de trading en ligne pour les investisseurs du monde entier.

Le prix du bitcoin se redresse, incitant les investisseurs à suivre AltSignals

Il semble que la prise de risque soit de retour sur les marchés. Alors que la Fed devrait ralentir ou inverser les hausses de taux d’intérêt cette année, les investisseurs ont afflué sur le plein de crypto-monnaies avant le début du prochain cycle haussier.

Depuis le début de l’année 2023, le prix du bitcoin a augmenté de près de 47 %, passant d’environ 16 500 $ à un sommet d’environ 24 250 $ début février. Cette ascension rapide du prix du bitcoin s’est accompagnée d’un regain d’intérêt pour le trading en ligne, ce qui a conduit de nombreux investisseurs à se mettre à la recherche des meilleurs fournisseurs de signaux cryptos pour augmenter leurs bénéfices. Un nom qui revient régulièrement est AltSignals.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un nom majeur dans le secteur des signaux crypto, créé en 2017. Il utilise une équipe d’experts du marché et de traders professionnels pour combiner l’analyse technique et fondamentale avec son algorithme interne, AltAlgo™ . En conséquence, AltSignals a acquis la réputation d’être l’un des fournisseurs de signaux les plus fiables et les plus rentables qui existent.

Cette réputation est rapidement validée lorsqu’on regarde leurs statistiques. Plus de 52 000 traders s’appuient sur les 3 700 appels de transactions qu’il a produits depuis son lancement, et la plateforme détient une note de 4,9/5 sur Trustpilot après avoir reçu près de 500 avis positifs. Les résultats réels des transactions parlent d’eux-mêmes car AltSignals a obtenu un rendement supérieur à 10 000 % au cours de 19 des 32 mois enregistrés.

Le token ASI d’AltSignals devrait attirer une nouvelle hype sur la plateforme AltSignals. Ceci est dû aux excellents avantages qu’ASI offrira aux détenteurs qui les aideront à tirer le meilleur parti de leur voyage de trading en ligne.

Comment l’ASI devrait-elle changer le jeu du trading en ligne ?

ASI est un token basé sur Ethereum qui servira de moteur à l’écosystème AltSignals. Sa principale utilisation sera d’accéder et de recevoir des signaux du futur algorithme ActualizeAI. Cet algorithme améliorera encore la précision d’AltSignals grâce à une pile d’IA complète, qui comprend l’apprentissage automatique, la modélisation prédictive et l’analyse des marchés. Les détenteurs d’ASI seront les premiers à bénéficier de la puissance de ce nouvel algorithme.

Les détenteurs d’ASI auront également une entrée exclusive dans le Club ActualizeAI, où les utilisateurs pourront jouer un rôle actif en donnant leur avis et en aidant à tester l’algorithme d’ActualizeAI en échange d’un accès anticipé aux dernières mises à jour et de l’obtention de tokens ASI. Dans le processus, ils travailleront directement avec l’équipe d’AltSignals pour améliorer leurs systèmes et optimiser les signaux produits.

ASI deviendra le token de gouvernance de la plateforme, permettant aux utilisateurs de voter sur les nouvelles mises à jour, les partenariats, et plus encore. Ils pourront également définir le taux de rachat et de brûlage du token, ce qui contribuera à restreindre l’offre d’ASI sur plusieurs années et conduira potentiellement à une appréciation du prix.

Les perspectives à long terme d’ASI

Le token ASI devrait connaître une demande élevée, et beaucoup prévoient que la presale d’ASI sera rapidement écoulée. Les traders devraient affluer sur le token lorsqu’ils découvriront qu’il donne accès à l’algorithme et au club ActualizeAI.

Ce groupe à lui seul pourrait facilement faire exploser ASI car les traders se précipitent pour faire partie d’un groupe d’élite dédié au développement de l’un des meilleurs algorithmes de trading que le monde ait jamais vu. Cet esprit de collaboration et de soutien mutuel distinguera AltSignals des autres fournisseurs de signaux et contribuera largement au succès du token ASI.

Par conséquent, plusieurs analystes prédisent que l’ASI va grimper bien au-delà de son prix final de presale de 0,02274 $, et certains prévoient que 0,50 $ est facilement atteignable d’ici la fin de 2023. Si 0,50 $ est atteint, les investisseurs pourraient gagner près de 2 100 % en un peu moins d’un an donc bien au-delà de ce que n’importe quelle prévision du prix du bitcoin pourrait espérer atteindre.

Doit-on investir dans ASI ?

Alors que le prix du bitcoin continue de croître et que le marché haussier arrive, AltSignals connaîtra probablement une augmentation massive d’intérêt. Grâce à l’algorithme ActualizeAI et à la réputation de la plateforme, son token ASI sera probablement l’un des rares à rapporter des gains qui changeront la donne en 2023.

Le prix de vente bêta de 0,012 $ semble exceptionnellement sous-évalué, alors attends-toi à ce que cette première phase soit rapidement écoulée. Si tu envisages de participer, n’oublie pas de visiter le site Web de la presale .