7 des meilleurs jeux crypto play-to-earn dans lesquels investir pour 2023

Dans un rapport récent, DappRadar a affirmé que 1,3 milliard de dollars ont été récoltés par les jeux de type play-to-earn et métavers au cours du troisième trimestre 2022 seulement. Cela vient avec près d’un million de portefeuilles actifs quotidiens qui interagissent avec ces jeux. Ces chiffres montrent que, même depuis leurs débuts, les jeux play-to-earn offrent d’excellentes opportunités d’investissement à ne pas manquer.

Si tu te demandes par où commencer pour investir dans les jeux play-to-earn, nous avons ce qu’il te faut. Dans cet article, nous allons présenter sept des meilleurs jeux en crypto-monnaies dans lesquels investir pour participer à la révolution du jeu. Allons-y.

1. Metacade (MCADE) – Ton meilleur investissement « play-to-earn ».

Metacade est un hub communautaire conçu pour l’avenir du Play to Earn (P2E). Il ne s’agit pas d’un jeu en soi, mais de la meilleure destination de Web3 pour trouver les derniers titres de type « play-to-earn », entrer en contact avec des joueurs partageant les mêmes idées et apprendre les meilleures façons de maximiser tes revenus de type « play-to-earn ».

La principale vocation de Metacade est d’aider les joueurs à tirer le meilleur parti du jeu P2E. C’est pourquoi tu trouveras des critiques, des classements de jeux et l’avis d’experts du secteur qui aideront toute personne, quelle que soit son expérience du jeu, à trouver ses marques dans ce secteur passionnant. Mais le plus important, c’est que Metacade veut aider les joueurs à avoir leur mot à dire sur les jeux auxquels ils jouent.

Pour encourager les joueurs expérimentés à partager leurs connaissances avec les nouveaux joueurs, Metacade récompense ceux qui publient des critiques, des alphas et d’autres contenus avec le jeton MCADE natif pour leurs contributions. Mais même si tu es un débutant dans le domaine du « play-to-earn », tu peux gagner de l’argent en partageant ton avis sur un nouveau jeu auquel tu as joué.

Metacade offre de multiples façons d’augmenter tes revenus de jeu, et pas seulement en partageant du contenu et en apprenant les meilleures pratiques. Sur la plateforme, tu trouveras des concours et des tournois qui te permettront de te mesurer à d’autres joueurs de Metacade et d’avoir une chance de gagner un prix important. Si tu es impatient de jouer aux derniers titres à gagner, tu peux aussi gagner des jetons MCADE en testant de nouveaux jeux pour la communauté des développeurs de Metacade.

En 2024, tu pourras même trouver un emploi à long terme dans l’industrie du jeu grâce au site d’offres d’emploi de Metacade. Tu y découvriras des rôles de testeur à temps partiel, des stages et des postes salariés dans les studios de jeux à la pointe du jeu vidéo.

Dès que Metacade sera devenu une communauté dynamique, à l’origine de certains des meilleurs jeux play-to-earn du marché, l’équipe se retirera et permettra à la communauté de prendre les rênes en formant une communauté autonome décentralisée (DAO) . À partir de là, chaque décision clé, comme les nouvelles fonctionnalités, les partenariats et les postes de direction, sera votée par les détenteurs de MCADE, faisant ainsi de Metacade la première salle de jeux virtuelle appartenant à la communauté.

Metacade est sur le point de dominer l’espace du play to earn grâce à son idée d’être la destination numéro un pour tout ce qui concerne le jeu, la propriété de la communauté et le développement du jeu par le crowdsourcing. Cela nous amène à déclarer MCADE la meilleure crypto play-to-earn à acheter si tu cherches à rejoindre rapidement la révolution du jeu.

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – Jeu de type bataille en équipe

Axie Infinity est l’un des jeux de type « play-to-earn » les plus connus du marché actuel. Axie Infinity est un jeu de type Pokémon conçu sur la blockchain Ethereum. Les joueurs constituent une équipe de trois Axies qu’ils utilisent pour combattre d’autres joueurs et avoir la chance de gagner des jetons Smooth Love Potion (SLP) et Axie Infinity Shards (AXS), qui peuvent être vendus en fiat. Tu peux également gagner de l’argent en accomplissant des quêtes, en battant des ennemis IA en mode Aventure et en exploitant des ressources clés.

Les Axies sont stockés sur la blockchain en tant que NFT et peuvent être achetés et vendus sur la place de marché Axie Infinity . Aujourd’hui, on trouve des Axies allant de quelques dollars pour les plus basiques à des centaines de milliers pour les plus rares. Les joueurs peuvent tirer parti des caractéristiques uniques de leurs Axies pour en créer de nouveaux dotés de caractéristiques rares, ce qui permet de les vendre à profit.

Depuis un pic de succès en 2021, Axie Infinity est resté l’un des jeux play-to-earn les plus populaires, attirant toujours des centaines de milliers de joueurs mensuels qui effectuent des transactions de plusieurs millions de dollars chaque jour. AXS, le jeton de gouvernance du jeu et le principal véhicule d’investissement, est notre deuxième choix pour les meilleures cryptos play-to-earn dans lesquelles investir.

3. Sandbox (SAND)

Sandbox est un monde virtuel en 3D qui permet aux joueurs de construire tout ce qu’ils désirent, comme un véritable bac à sable. Sandbox est divisé en milliers de parcelles de terrain numérique, représentées par le NFT LAND. Les utilisateurs achètent des LAND et d’autres biens dans le jeu sur le marché de Sandbox en utilisant le jeton SAND. Ce LAND est ensuite utilisé pour créer des jeux, des expériences et des hubs sociaux monétisables avec lesquels le reste de la communauté de Sandbox peut interagir.

Si les utilisateurs souhaitent créer leurs propres objets uniques, ils peuvent utiliser VoxEdit , un outil permettant de concevoir des œuvres d’art, des voitures, des vêtements, des personnages, des monstres, etc. Les objets générés peuvent être vendus sur le marché pour réaliser un bénéfice ou utilisés dans le Game Maker , la solution plug-and-play de Sandbox pour la conception de jeux.

Il existe déjà des dizaines d’expériences immersives dans Sandbox, comme Hell’s Gate, vEmpire et Xalya Sanctuary, toutes construites à l’aide de VoxEdit et du Game Maker. Pour cette raison, SAND est notre troisième choix pour les meilleures cryptos play-to-earn dans lesquelles investir.

4. Splinterlands (SPS & DEC) – Batailles de cartes et Deckbuilding

Splinterlands est un jeu de cartes à collectionner qui peut être considéré comme la version blockchain de Magic : The Gathering. Chaque carte est détenue en tant que NFT et est utilisée dans le cadre d’un deck plus important lors de duels en tête-à-tête contre d’autres joueurs. Si tu gagnes suffisamment de parties, tu peux te hisser au sommet du classement de ton rang pour gagner des paquets de cartes, qui peuvent être améliorés, vendus et même loués à d’autres joueurs.

En accomplissant des quêtes et en gagnant des tournois, tu peux aussi gagner des cristaux d’énergie noire (CED), la monnaie du jeu, que tu peux dépenser pour acheter de nouvelles cartes. Certaines de ces cartes valent des milliers de dollars pour les plus rares et les plus puissantes. Splinterlands utilise également le jeton Splintershards (SPS), qui est un jeton de gouvernance que les joueurs utilisent pour voter sur les changements à venir dans le jeu.

Avec plus de 300 000 joueurs actifs rien que la semaine dernière ( DappRadar ), Splinterlands est l’un des meilleurs jeux de type « play-to-earn », et son jeton SPS est notre quatrième choix parmi les meilleures cryptos « play-to-earn » dans lesquelles investir.

5. Alien Worlds (TLM) – Exploration des confins de l’espace

Alien Worlds est un jeu basé sur la blockchain qui se passe dans l’espace. L’objectif principal du jeu est de miner du Trillium (TLM) tout en accomplissant des quêtes, en affrontant d’autres joueurs et en développant tes terres dans le jeu. Ces terres se trouvent sur les sept planètes du jeu et peuvent être exploitées pour ton propre compte ou louées à d’autres joueurs. Chaque planète a sa propre DAO, et les détenteurs du jeton TLM peuvent voter lors des élections hebdomadaires, de la distribution de la trésorerie et d’autres décisions qui affectent l’avenir de la planète.

Lors de l’exploitation minière, tu as également une chance de gagner l’un des NFT du jeu, comme un outil, une arme ou un sbire, qui peut être utilisé pour progresser dans le jeu ou vendu sur le marché. Les joueurs peuvent également gagner ces NFT en mettant en jeu leur TLM pendant une période déterminée. Plus la période de blocage est longue, plus la récompense NFT est rare.

Alien Worlds est le jeu play-to-earn le plus populaire du marché, attirant environ 650 000 joueurs actifs le mois dernier, selon DappRadar . Comme le jeu reste très populaire, nous verrons probablement le prix du TLM augmenter considérablement. Cela nous incite à le placer en cinquième position parmi les meilleures cryptos play-to-earn dans lesquelles investir.

6. CryptoBlades (SKILL) – Raids et classements

CryptoBlades est un jeu de type « play-to-earn » qui associe un gameplay RPG traditionnel à un élément crypto. Le jeu se déroule dans un pays mystique, et le but est d’affronter d’autres joueurs, de gagner des jetons SKILL et d’améliorer tes armes pour gravir les échelons. Chaque personnage possède un ensemble d’attributs, comme l’endurance et la puissance, qui lui donnent plus de chances de gagner les duels, mais tu peux aussi acheter ou forger de nouvelles armes NFT pour améliorer tes chances.

Comme dans de nombreux autres jeux de RPG, tu peux aussi faire équipe avec d’autres joueurs et participer à des raids. Les raids sont des missions visant à vaincre l’un des boss du jeu, et plus ton rang collectif est élevé, plus il sera difficile de gagner. Cependant, cela signifie également que les chances de gagner un important butin augmentent. Les quêtes peuvent également être accomplies pour améliorer ton rang, augmentant ainsi les récompenses en SKILL du jeu.

CryptoBlades est l’un des principaux jeux de RPG « play-to-earn » et SKILL est notre sixième choix pour les meilleures cryptos « play-to-earn » dans lesquelles investir.

7. Gods Unchained (GODS) – Batailles de cartes avec les NFT

Gods Unchained est un autre jeu de cartes à collectionner basé sur le tour par tour. Chaque carte est stockée en tant que NFT sur la blockchain Ethereum, ce qui signifie qu’elle peut être achetée et vendue sur la place de marché du jeu à l’aide du jeton GODS. Les cartes ont un large éventail d’attributs différents, ce qui leur donne plus de rareté et leur permet d’être vendues parfois pour des milliers de dollars.

Les nouveaux joueurs reçoivent 140 cartes pour commencer, et en gagnant des batailles et en montant dans les classements, ils peuvent se constituer un deck puissant pour affronter des joueurs mieux classés. Ils peuvent également gagner du Flux, une monnaie du jeu qui n’est pas échangeable, contrairement au GODS. Le Flux est utilisé pour forger de nouvelles cartes et améliorer les cartes existantes, qui peuvent être utilisées pour faire progresser son deck ou vendues pour réaliser un joli bénéfice.

Comme Splinterlands, Gods Unchained a gagné une base de fans fidèles grâce à son amélioration du genre des jeux de cartes à collectionner. Avec l’introduction de la propriété numérique dans l’ensemble, Gods Unchained a connu un succès rapide en tant que l’un des premiers jeux de ce genre. Par conséquent, GODS est notre septième choix en tant que meilleur crypto play-to-earn dans laquelle investir.

Le meilleur projet crypto play-to-earn : Metacade (MCADE)

Cette liste comporte de très nombreux excellents jeux qui devraient connaître un grand succès au cours des années. Des jeux comme Axie Infinity et Sandbox ont déjà prouvé qu’ils pouvaient attirer un public important grâce à leurs mécanismes de jeu novateurs, tandis que des titres comme Splinterlands et Gods Unchained démontrent que l’amélioration d’un ancien format avec une nouvelle technologie peut donner des résultats incroyables.

Il existe également un risque que certains jeux soient délaissés pour des raisons très diverses. C’est pourquoi il n’y a pas d’autre endroit où placer Metacade qu’en pole position. Metacade ne compte que sur la croissance du play to earn dans son ensemble pour connaître le succès, et non sur les performances d’un seul jeu. Alors que les anciens titres disparaissent et que de nouveaux titres rejoignent ce secteur en pleine expansion, Metacade sera au centre de tout cela.

Si l’on considère que, selon Crypto.com , les jeux play to earn devraient croître 10 fois plus vite que les jeux traditionnels d’ici 2025, Metacade est en parfaite position pour réaliser des gains massifs au cours des prochaines années grâce à sa popularité croissante. Et il n’y a pas de meilleur moment pour acheter que maintenant.

La presale de Metacade étant toujours en phase 1, il est possible de se procurer 125 jetons MCADE pour seulement 1 $. Compare cela à la phase 8, où tu n’obtiendras que 50 jetons MCADE pour 1 $. Si tu veux doubler tes rendements à long terme sur Metacade, alors demande-toi si tu ne devrais pas devenir l’un des premiers investisseurs dans ce projet fantastique. Il pourrait bien s’agir de l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles tu peux investir.