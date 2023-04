7 raisons pour lesquelles Metacade pourrait être le meilleur investissement en crypto-monnaie GameFi en 2023

Après avoir vendu avec succès sa presale et attiré des milliers d’investisseurs, le projet crypto GameFi Metacade commence maintenant à lancer son token MCADE sur les principaux échanges de crypto-monnaies. Mais qu’est-ce que Metacade, et pourquoi pourrait-il être l’un des meilleurs investissements crypto GameFi en 2023 ?

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un projet en plein essor conçu pour être le lieu central pour les passionnés de jeux P2E, les développeurs et les investisseurs en crypto-monnaies. Il rassemble la communauté crypto GameFi dans un écosystème tout-en-un, offrant un lieu pour se connecter et discuter dans les derniers jeux, tendances et opportunités dans l’espace P2E en évolution rapide.

Metacade offrira bientôt aux joueurs tout ce dont ils ont besoin dans l’arène P2E, avec des espaces pour lire la dernière alpha GameFi partagée par les experts de l’industrie, des forums pour discuter de titres spécifiques, et un système d’évaluation complet pour trouver les jeux qui valent la peine d’être joués. Il exploitera les avantages de la technologie blockchain pour récompenser les joueurs pour leurs contributions à la plateforme, créer une arcade virtuelle payante et même créer un système de financement décentralisé connu sous le nom de Metagrants.

Quel est l’avenir de Metacade ?

En avril, Metacade a inscrit son token MCADE sur la bourse Uniswap, où le prix des tokens MCADE a continué à gagner en intérêt et en valeur. Les tokens ont été cotés sur Uniswap à 0,22 $, soit une augmentation de 10 % par rapport à son prix de presale final. Ceux qui ont acheté des tokens dès le début de la presale de Metacade pourraient déjà avoir réalisé un impressionnant retour sur investissement de 150%.

Les détenteurs de tokens Metacade pourraient connaître un avenir passionnant, car l’industrie du gaming Web3 devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir. Si l’industrie du jeu croît de 10 fois comme le prévoient les experts, la valeur des tokens MCADE pourrait facilement atteindre 2 $ d’ici 2027.

De plus, le plan de Metacade prévoit des inscriptions sur les bourses Bitmart et MEXC plus tard en avril et en mai, ce qui ne fera qu’augmenter le prix. Nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que Metacade, une fois que la nouvelle sera connue, grimpe rapidement les échelons pour devenir l’un des meilleurs investissements cryptos GameFi de 2023.

7 raisons pour lesquelles Metacade (MCADE) pourrait être l’un des meilleurs investissements en cryptomonnaies GameFi en 2023

Alors, qu’est-ce qui pourrait faire de Metacade le « meilleur investissement crypto GameFi » ?

Un écosystème piloté par la communauté

La priorité mise par Metacade sur la création d’une communauté solide et engagée constitue un aspect unique pour les investisseurs. Les projets communautaires ont beaucoup plus de chances de réussir que ceux qui ne disposent pas d’une base de fans solide, il suffit de regarder Shiba Inu pour s’en convaincre. Ils bénéficient de l’effet de réseau, qui devrait amener des milliers de nouveaux utilisateurs sur la plateforme de Metacade.

Le programme Metagrant

Ce système de financement innovant permet aux détenteurs de MCADE de voter et de diriger le financement de la trésorerie de la plateforme vers les jeux P2E les plus prometteurs. En soutenant les meilleurs développeurs et projets, Metacade peut devenir le lieu de la prochaine génération de jeux à succès. Chaque jeu sera hébergé dans l’arcade virtuelle de la plateforme, ce qui signifie qu’un succès retentissant pourrait propulser Metacade vers des sommets.

L’élargissement de possibilités d’emploi

Le site d’offres d’emploi de Metacade, qui sera lancé en 2024, mettra les utilisateurs en contact avec des entreprises de jeux et de Web3 pour des emplois occasionnels ou à temps plein. Certains de ces postes utiliseront l’environnement de test natif de la plateforme, où les utilisateurs peuvent gagner des MCADE en donnant leur avis sur les nouveaux titres P2E. Cette fonction ajoute un plus à la communauté et différencie Metacade des autres projets cryptos GameFi.

La Gouvernance DAO

Metacade prévoit de passer à une organisation autonome décentralisée (DAO) en 2024, donnant aux détenteurs de MCADE un droit de regard direct sur les décisions critiques et la gouvernance de la plateforme. Cette évolution vers la décentralisation renforce davantage la durabilité à long terme du projet et encourage les détenteurs de MCADE à travailler ensemble pour améliorer la plateforme.

L’accent mis sur la sécurité

Metacade est approuvé par Certik, l’un des principaux auditeurs de l’industrie de l’investissement crypto. Son équipe, son code de smart contract et ses spécifications ont été confirmés pour atteindre les normes élevées exigées par Web3. De plus, la plateforme met en œuvre des portefeuilles multi-sig pour empêcher la mauvaise gestion des fonds de la communauté et assurer la confiance dans la fonction de trésorerie.

L’utilité des tokens et le staking

MCADE est un token utilitaire polyvalent utilisé à diverses fins sur la plateforme, comme l’inscription à des tournois de jeu, la participation à la gouvernance de la plateforme et le vote des gagnants de Metagrant. En outre, les détenteurs de MCADE peuvent miser leurs tokens pour obtenir des récompenses, créant ainsi une incitation à l’investissement à long terme et à l’appréciation de la valeur des tokens. Il existe même un potentiel pour un programme de rachat et de combustion des tokens, réduisant ainsi l’offre en circulation.

La croissance rapide des secteurs GameFi et P2E

Le secteur du GameFi devrait connaître une croissance impressionnante dans les années à venir. Un rapport de Crypto.com prévoit que le marché des crypto-monnaies GameFi se développera 10 fois plus vite que les jeux traditionnels, devenant une industrie de 50 milliards de dollars d’ici 2025. En se positionnant comme un lieu central pour cet espace, Metacade bénéficiera de la croissance globale du marché, ce qui pourrait se traduire par des rendements énormes pour les investisseurs de MCADE.

Ne manques pas les cotations en bourse de Metacade (MCADE)

On peut affirmer sans risque que Metacade a le potentiel pour devenir énorme. Non seulement il a trouvé une place unique dans l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde, mais son approche centrée sur la communauté pourrait facilement attirer des milliers de joueurs P2E nouveaux et experts. Sa performance épique en presale témoigne de la confiance des investisseurs en ce projet crypto GameFi passionnant. Les prochaines cotations à la bourse MCADE valent donc la peine d’être surveillées.

Si tu envisages de te procurer des tokens MCADE, ils sont déjà disponibles sur Uniswap. Cependant, si tu préfères traiter avec une bourse centralisée, MCADE sera listé sur Bitmart à la mi-avril et sur MEXC début mai, si tout va bien. Surveille la page Twitter de Metacade pour connaître la date de lancement des tokens !