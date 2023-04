Actus du marché des crypto-monnaies : Hong Kong prévoit un investissement important dans les crypto-monnaies. Cela pourrait-il pousser les ventes de tokens de Metacade encore plus sur Uniswap et d’autres marchés de crypto-monnaies ?

Hong Kong a reçu une aide importante dans sa tentative de dépasser Singapour pour devenir le principal centre crypto du monde. Le gouvernement a fait les gros titres du marché crypto avec son projet qui permettra aux investisseurs de la ville de Hong Kong de trader des tokens numériques tels que le Bitcoin et l’Ether. De plus, cette décision fait suite à l’annonce par le marché crypto que plus de 20 sociétés de crypto-monnaies ont fait part de leur intention de transférer leurs activités à Hong Kong en réponse aux niveaux croissants de réglementation des autorités américaines.

Les analystes du marché spéculent sur le fait que cet énorme investissement crypto à Hong Kong pourrait pousser les ventes de tokens de la plateforme phare GameFi, Metacade , encore plus haut après avoir coté avec succès son nouveau token MCADE sur Uniswap plus tôt ce mois-ci. Bitmart et MEXC devraient coter MCADE dans les prochaines semaines, ce qui soulève la question : jusqu’où MCADE peut-il aller ?

Jusqu’où MCADE peut-il aller en 2023 ?

Les médias du marché crypto ont été surpris lorsque la presale du token MCADE a recueilli 16,4 millions de dollars en un temps record. Il faut également noter que MCADE a été coté sur Uniswap à 0,022 $ après que sa phase de presale bêta ait commencé à seulement 0,008 $, offrant des rendements significatifs aux premiers investisseurs. Les experts estiment que MCADE continuera à gagner de l’importance à mesure qu’il atteindra un public plus large grâce à ses cotations imminentes sur Bitsmart et MEXC, en avril et mai 2023.

De plus, Metacade vient d’annoncer un partenariat intéressant avec MetaStudio, qui, combiné aux plans passionnante de la plateforme, à l’utilité étendue des tokens et à la transition vers une organisation autonome décentralisée (DAO) en cours, semble prêt à pousser MCADE au-delà de la barrière des 0,50 $ d’ici la fin de l’année 2023. Atteindre ces objectifs de prix potentiels représenterait des gains multipliés par 20 pour les investisseurs qui achètent des tokens dans les premières phases de sa cotation publique.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade n’a jamais caché son ambition de révolutionner le secteur du GameFi en créant la plus grande arcade de jeux P2E au monde, permettant aux utilisateurs de gagner de l’argent tout en s’adonnant à leur passion du jeu. Pour y parvenir, Metacade créera une communauté florissante de passionnés de jeux, de développeurs et de fans de crypto-monnaies, tout en répondant à un large éventail d’intérêts en matière de jeux afin de maximiser le marché total adressable (TAM) de la plateforme.

À cette fin, Metacade s’est donné pour mission de constituer la plus grande sélection de titres de jeux au monde afin d’aider le projet à acquérir une plus grande reconnaissance au sein du secteur crypto et d’accroître sa base d’utilisateurs. Pour tirer parti de Metacade, tous les utilisateurs auront besoin du token MCADE pour accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme tout en offrant une utilité exceptionnelle aux détenteurs de coins. Cette utilité est l’une des principales raisons de l’engouement suscité par la plateforme, ce qui en fait une opportunité d’investissement crypto si intéressante qu’elle fait les gros titres des médias du marché crypto.

Le whitepaper de Metacade a reçu beaucoup d’éloges de la part des experts de GameFi grâce à ses plans complets, qui soulignent les décisions exceptionnelles fournies par l’équipe de projet experte et vérifiée de Metacade. Une partie du plan stratégique qui fait de MCADE un investissement crypto si attrayant est la passation du pouvoir à la communauté, qui verra Metacade devenir une DAO d’ici la fin de 2024.

Cette gouvernance dirigée par la communauté ajoutera de la valeur à MCADE, qui a déjà beaucoup d’utilité intégrée, comme celle fournie par le système de récompenses complet de la plateforme qui va au-delà de la norme dans le secteur GameFi. Par exemple, les utilisateurs seront incités à créer une communauté en recevant des récompenses pour la publication de contenus sociaux, tels que des critiques de jeux, sur la plateforme.

Comment fonctionne MCADE ?

La monnaie native MCADE est au centre de l’écosystème de Metacade, qu’il s’agisse de faire fonctionner le système de récompenses ou de fournir le moyen d’échange pour les transactions sur la plateforme. Un autre avantage est que l’offre totale de tokens MCADE est limitée à seulement 2 milliards, ce qui, selon les experts, augmentera la pression d’achat à mesure que la base d’utilisateurs de la plateforme augmentera.

Plus intéressant encore, MCADE stimule l’un des programmes les plus innovants de Metacade, qui encourage la création de nouveaux jeux exclusivement sur la plateforme, ce qui permet de fidéliser les utilisateurs à des niveaux sans précédent et d’augmenter la base d’utilisateurs. Par ailleurs, le programme Metagrants offre un financement en crypto-monnaie aux développeurs de jeux qui souhaitent obtenir un soutien pour créer de nouveaux jeux. Chaque concept est mis en commun avant d’être soumis au vote de la communauté des détenteurs de coins MCADE, ce qui illustre un aspect crucial de l’évolution de Metacade vers une gouvernance dirigée par la communauté. Les idées les plus populaires reçoivent une subvention de la trésorerie centrale de la plateforme, ce qui permet au concept de devenir réalité.

MCADE est-il un bon investissement de crypto-monnaie ?

MCADE attire l’attention de plusieurs experts au sein des médias d’information du marché crypto, et tous les signes indiquent qu’il s’agit d’un excellent investissement crypto pour les investisseurs intelligents à court, moyen et long terme. De plus, même à ses débuts, Metacade surpasse de nombreux concurrents de GameFi avec sa bibliothèque de jeux multiples et ses expériences de jeu, ce qui le place en bonne position pour devenir un leader potentiel dans le secteur florissant du gaming crypto.

Metacade n’en est qu’à ses débuts et a de nombreuses fonctionnalités passionnantes à déployer dans les mois à venir. Les actus passionnantes du marché crypto, telles que le soutien à l’investissement crypto à Hong Kong, donnent à MCADE l’opportunité de s’établir comme l’un des meilleurs choix d’investissement crypto pour 2023.

