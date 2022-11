Avalanche (AAVE) et Polkadot (DOT) consolident leur position tandis que la presale de Metacade (MCADE) attire l’intérêt des investisseurs

Une histoire de trois cryptomonnaies : deux vieilles monnaies bien établies contre un nouveau venu puissant qui s’efforce de dominer le monde des projets métavers. Les jetons Avalanche (AAVE) et Palkadot (DOT) ont tous deux connu une certaine stabilité récemment, mais ce sont peut-être les étoiles montantes qui pourront nous intéresser le plus. Nous allons examiner de près le jeton utilitaire de Metacade, $MCADE, et découvrir ce qu’il offre avant sa prochaine presale.

AAVE – Une plateforme blockchain et un jeton pour rivaliser avec Ethereum

AAVE est le jeton appartenant à Avalanche , un système de prêt décentralisé où les utilisateurs prennent les rôles d’emprunteurs ou de dépositaires. C’est le jeton AAVE qui facilite toutes les transactions, agissant comme la cryptomonnaie sous-jacente de la plateforme. Actuellement, AAVE a une capitalisation boursière d’un milliard de dollars US et une offre en circulation de 14 milliards d’AAVE.

Le jeton AAVE a également pour fonction de permettre le droit de vote sur la plateforme Avalanche. Il est utilisé par la communauté d’Avalanche pour proposer et voter sur les changements concernant la plateforme, et toute décision concernant le protocole d’Avalanche, tout comme d’autres projets du métavers. Chaque jeton AAVE est assorti d’un droit de vote égal à une voix sur la plateforme. Ainsi, plus un utilisateur détient de jetons, plus il a de droits de vote.

Depuis septembre, nous avons vu les prix se stabiliser après une période volatile en juillet et août. Après des sommets initiaux d’environ 114 $, les prix semblent s’être stabilisés autour de 75-76 $ par jeton, bien que la question de savoir si cet état stable peut durer reste ouverte. Compte tenu du sentiment baissier actuel, il semble peu probable que les prix atteignent à nouveau leurs anciens sommets, mais le temps nous le dira.

DOT – Un protocole et un jeton de liaison utiles

Dans sa forme la plus simple, Polkadot est un protocole qui permet à des blockchains non liées de se connecter ensemble de manière sécurisée, permettant ainsi le transfert entre elles. Dans le passé, ces transferts nécessitaient souvent un certain nombre d’étapes intermédiaires (généralement des courtiers), ce qui augmentait à la fois les délais de traitement et les frais. En tentant de centraliser le processus, Polkadot vise à réduire les frais généraux de ces transferts.

Le jeton Polkadot (DOT) a plusieurs utilités, notamment comme outil de gouvernance, afin que les détenteurs puissent voter sur les développements futurs. Il est également utilisé pour le staking, afin de faciliter les vérifications sur le réseau. Le jeton DOT a également une fonction spéciale : le bonding, c’est-à-dire le processus de connexion et de déconnexion sur le réseau. Bien entendu, on peut dire qu’il a aussi une utilité en tant qu’opportunité d’investissement.

Actuellement, il a une capitalisation boursière de plus de 6 milliards de dollars américains, et il y a une offre en circulation de plus de 1,1 milliard de DOT. Bien que les prix soient loin d’avoir atteint leur plus haut niveau historique, ils sont restés stables depuis le début de l’année 2022. Pour le moment, Polkadot n’a pas de plans d’expansion particuliers pour aller de l’avant, s’appuyant sur les idées de sa communauté pour enrichir un système qui a essentiellement déjà rempli sa feuille de route.

MCADE – Un jeton utilitaire pour Metacade

Jetons un coup d’œil à Metacade et à son jeton MCADE. D’après ce que nous avons découvert, ce projet a le potentiel de devenir l’un des plus intéressants du métavers que nous ayons vu jusqu’à présent. Relativement nouveau venu sur la scène, Metacade présente des caractéristiques inédites qui sont à première vue intéressantes, mais surtout, qui offrent une évolution durable dans le futur.

Surnommée la communauté de jeux Web3 ultime du métavers, Metacade envisage un espace de type arcade où les amateurs de cryptomonnaies, les joueurs et les développeurs de jeux peuvent se côtoyer librement. La plateforme est axée sur l’échange d’idées entre les utilisateurs, la collaboration sur des projets et, bien sûr, les jeux. Un aspect particulièrement unique est le projet d’accueillir un certain nombre de jeux métavers sur la plateforme.

La monnaie choisie par Metacade est son jeton MCADE, qui a un certain nombre d’utilités sur la plateforme.

Il est prévu de l’utiliser dans les salles d’arcade Play to Earn et Pay to Play, pour participer à des tournois et obtenir des récompenses, pour financer le développement de jeux approuvés par la communauté et, à l’avenir, pour payer des emplois liés aux jeux du métavers.

Metacade a également l’intention d’utiliser son jeton MCADE pour le staking, c’est-à-dire pour gagner un revenu en vérifiant les transactions sur son réseau, ainsi que pour fournir des droits de vote à sa communauté, avec le projet de passer à une DAO plus tard dans son développement.

En quoi MCADE est-il bon pour l’avenir ?

Contrairement à Polkadot et Avalanche, MCADE est un jeton utilitaire pour lequel les cas d’utilisation peuvent être facilement étendus au fur et à mesure que Metacade met en œuvre ses fonctionnalités au fil du temps. Outre les aspects uniques associés à une arcade virtuelle, tels que les jeux multiples et le développement intégré de jeux, MCADE pourrait aussi potentiellement être utilisé pour d’autres transactions sur la plateforme liées à la publicité ou même au merchandising.

Alors que la crypto sphère continue de produire de nouveaux protocoles et services basés sur la technologie blockchain, il devient de plus en plus important de tenir compte de la longévité des projets du métavers à mesure qu’ils mûrissent. Bien que les jetons disponibles sur des plateformes comme Avalanche et Polkadot soient transformateurs, il est toujours utile de se demander si l’impact qu’ils peuvent avoir est durable, et quel effet cela peut avoir sur eux en tant qu’investissement viable.

Une forte viabilité exige de grands efforts d’innovation, d’où l’intérêt de projets comme Metacade, qui propose une plateforme communautaire dans un secteur à forte croissance comme celui des jeux. En liant étroitement le jeton MCADE aux diverses fonctionnalités de Metacade, il existe un degré de soutien inhérent intégré dans sa conception qui n’est actuellement pas disponible pour DOT ou AAVE. Nous vous recommandons vivement de jeter un coup d’œil à MCADE pour découvrir son potentiel exceptionnel.