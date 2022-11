Le gouverneur de la banque centrale chinoise a fait le point sur la monnaie nationale en cours de développement cette semaine.

L’anonymat et la vie privée seront protégés, soutient-il.

Notre analyste Dan Ashmore n’en est pas si sûr, estimant que ces monnaies numériques sont potentiellement très dystopiques.

Cela dit, le concept naissant présente également des avantages.

Mais avec la Chine en tête, il y a une réelle inquiétude quant à ce à quoi ressemblera l’objectif final.

La Chine est à l’avant-garde des crypto-monnaies parrainées par l’État, connues sous le nom de CBDC (monnaies numériques de banque centrale).

Bien que l’innovation technologique doive être applaudie, il y a ici des préoccupations très inquiétantes. Et on a l’impression qu’elles se rapprochent.

Inquiétudes autour du contrôle

Le gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang, a récemment expliqué à quel point la monnaie numérique nationale était avancée lors de la Hong Kong Fintech Week. Malgré l’insistance sur le fait que « la protection de la vie privée est l’une des principales questions à l’ordre du jour », la réalité est que cela donnera à l’État chinois un pouvoir sans précédent sur ses citoyens – non pas qu’il en manquait au départ.

Vous voyez, les monnaies nationales signifient que, d’une simple pression sur un bouton, les portefeuilles (l’équivalent des comptes bancaires) peuvent être gelés. Pire encore, ils pourraient être drainés. Les implications sont infinies ici.

Le gouvernement pourrait introduire un système d’imposition automatique, par exemple, où les fonds sont drainés chaque année. Ou peut-être une sorte de bon système. Le système de crédit social, qui est une cote de crédit nationale et une liste noire en cours d’élaboration, pourrait également être intégré à une monnaie nationale. Avec le système de crédit qui suit les individus et les entreprises pour leur fiabilité, est-il si insensé de penser que des sanctions ou des récompenses financières pourraient être introduites avec lui ?

J’ai écrit sur de nombreuses préoccupations en avril de cette année, lorsque je me suis concentré sur le dollar des Bahamas. Bien que cela reste préoccupant, les antécédents de la domination de l’État chinois, ainsi que la taille de l’économie, signifient qu’il est à un niveau différent et beaucoup plus facile d’imaginer un avenir dystopique.

Comment fonctionnera la CBDC chinoise ?

Inquiétudes mises à part, il est fascinant de lire comment elles fonctionnent – sinon terrifiant. Yi a donné un aperçu de la façon dont elle est développé.

Son plaidoyer pour que l’anonymat soit protégé s’articule autour d’un système de paiement à deux niveaux. Au niveau un, la banque centrale fournit des yuans aux opérateurs, tout en ne traitant que des informations interinstitutionnelles. Au deuxième niveau, les opérateurs (tous autorisés) ne collectent que les informations personnelles nécessaires à l’échange et à la circulation de la monnaie auprès des citoyens.

Yi est allé plus loin, promettant que la date serait cryptée et que les informations personnelles sensibles ne seraient pas partagées avec des tiers. Plus particulièrement, les transactions jusqu’à un certain niveau pourront se dérouler dans l’anonymat total.

Cela semble définitivement prometteur. Encore une fois, cependant, les preuves et l’histoire ne sont pas du côté de l’État chinois ici. En approfondissant les citations de Yi, il a mis en garde qu’il faudrait garder un œil sur cet anonymat :

« Nous reconnaissons que l’anonymat et la transparence ne sont pas noirs ou blancs, et il existe de nombreuses nuances qui doivent être soigneusement pesées. En particulier, nous devons trouver un équilibre précis entre la protection de la vie privée des individus et la lutte contre les activités illégales. »

Cet équilibre est la ligne qui est parfois difficile à suivre dans la crypto-monnaie. Tout récemment, j’ai écrit sur les dangers de la décentralisation, mais dans ce cas, il s’agit plutôt d’un danger de centralisation.

Pour beaucoup, les CBDC sont incroyablement dystopiques. Évidemment, en supposant que vous ayez lu cet article jusqu’à présent, je vois parfaitement comment cela peut être le cas – et dans l’ensemble, je m’inquiète de ce à quoi cela pourrait ressembler dans certains États.

Là encore, la CBDC et la technologie blockchain ont des avantages. L’efficacité, des frais moins élevés, une vitesse plus élevée et une plus grande accessibilité sont tous de puissants partisans. Mais les dangers sont extrêmement grands. Je suppose que nous devrons tous attendre et voir ce qui se passera, mais pour l’instant, c’est la Chine qui semble montrer la voie – et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose.