Les sanctions.

Incontestablement un mot à la mode dans les cercles de la crypto-monnaie – aux côtés de la censure, de la réglementation et de la centralisation.

Cette semaine a prouvé l’ampleur du problème – et l’intérêt croissant des forces de l’ordre pour la crypto-monnaie. Les États-Unis ont annoncé mercredi le démantèlement d’un réseau russo-vénézuélien qui utilisait Tether (USDT) pour déplacer illégalement de l’argent.

Des sanctions internationales ont été imposées de manière agressive contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine en février. Cela a rapidement mis le sujet de la crypto-monnaie et de sa capacité potentielle à contourner de telles sanctions sous les feux de la rampe.

La résistance à la censure est un pilier de la crypto-monnaie

D’un côté, la résistance à la censure est grande. En effet, c’est l’un des piliers de la crypto-monnaie. Grâce à cette qualité séduisante de la décentralisation, les individus acquièrent la capacité de prendre le contrôle de leur richesse et d’éviter l’influence des gouvernements et d’autres entités centrales.

Cette décentralisation et cette résistance à la censure offrent toutes sortes d’avantages. Pensez à ceux qui vivent sous des régimes indignes de confiance, qui disposent désormais d’un moyen d’acquérir un certain contrôle sur la richesse. Les citoyens voient une inflation massive via des gouvernements incompétents, qui peuvent désormais simplement acheter des pièces stables avec un minimum d’effort, stockant ainsi leur valeur en USD.

Ces avantages sont plus ou moins reconnus par tout le monde. Pour moi, ils présentent certaines des raisons pour lesquelles je suis si captivé par cette étrange petite industrie. Cela aide à briser les privilèges financiers, permettant aux citoyens des pays en développement de préserver leur richesse. Bien sûr, Bitcoin est incroyablement volatil et actuellement totalement inadapté en tant que réserve de valeur, mais la crypto-monnaie s’étend également aux pièces stables, des pièces moins volatiles – il existe toute une série d’options.

La décentralisation est-elle aussi un inconvénient ?

Beaucoup décrient Tether pour le fait qu’il est centralisé. Oh – vous êtes soumis aux caprices du gouvernement américain, disent-ils. Et ils ont raison. Jetez un œil aux événements du mois dernier avec Tornado Cash, le mélangeur de cash sur Ethereum, pour le voir.

Le gouvernement peut ordonner à Tether de geler les portefeuilles quand il le souhaite, et Tether doit s’y conformer. Il s’agit d’une entreprise réglementée – et c’est ainsi que les entreprises réglementées sont obligées d’agir.

C’est pourquoi j’ai discuté pendant si longtemps de la centralisation d’Ethereum. L’ensemble de l’écosystème dépend tellement des écuries centralisées comme Tether et Circle. Si le capital circulant dans le système est centralisé et soumis à la censure, alors comment Ethereum – ou la DeFi au sens large – peut-il être décentralisé ?

Mais nous devons aussi affronter les inconvénients de la décentralisation. Aussi magique soit-il – et pour toutes les portes qu’il ouvre – il y a aussi des inconvénients très importants. La capacité des acteurs à contourner les sanctions internationales en est une. C’est une réalité inquiétante mais bien réelle – les crypto-monnaies décentralisées y contribuent.

Que s’est-il passé cette semaine ?

L’annonce de cette semaine – que le ministère américain de la Justice portait plainte contre cinq Russes et deux Vénézuéliens accusés d’entretenir un réseau mondial de blanchiment d’argent et de commerce avec des sociétés sanctionnées – souligne à quel point ce problème est réel.

Le ministère de la Justice a annoncé que l’accusé avait facilité le commerce de centaines de millions de barils de pétrole qui ont ensuite été expédiés à des acheteurs russes et chinois. De plus, les membres de la cohorte ont été accusés de contrebande de technologie militaire vers la Russie.

Alors que la Russie continue de terroriser l’Ukraine, cela brosse un sombre tableau de la crypto-monnaie aidant l’effort de guerre. Selon The Block, l’un des accusés, le ressortissant russe Yury Orekhov, aurait dit à un complice « pas de soucis, pas de stress. Dès que nous commencerons l’accostage, nous effectuerons immédiatement le transfert. L’USDT fonctionne aussi rapidement que les SMS ».

Des groupes paramilitaires pro-russes auraient également utilisé des crypto-monnaies pour financer leurs activités. Cela dit, l’Ukraine a beaucoup plus tiré parti de l’angle des dons cryptographiques – levant plus de 100 millions $ à la suite d’un appel de son vice-président sur Twitter.

Et c’est avec une crypto-monnaie centralisée comme Tether, ce qui signifie que les préoccupations potentielles s’étendent à l’ensemble de la crypto-monnaie, plutôt qu’aux seules pièces décentralisées. Pour ces derniers, cependant, les moyens dont disposent les forces de l’ordre pour limiter l’activité illégale sont considérablement réduits – à la fois une bénédiction incroyable mais aussi une perspective effrayante.

Est-ce que cela vaut le coup ?

Comme beaucoup de choses, il y a du bon et du mauvais ici.

Il s’agit de savoir si les points positifs l’emportent sur les points négatifs. Le pouvoir de la décentralisation et tout le bien qu’elle peut offrir au monde l’emportent-ils sur le potentiel des mauvais acteurs à effectuer des transactions plus librement ?

Je pense que c’est le cas, mais nous devons faire attention à la manière dont nous procédons, sans négliger les choses très sinistres qui se produisent en marge de cette industrie. Les forces de l’ordre ont aussi un rôle à jouer, bien sûr, et les développements de cette semaine montrent qu’ils commencent à le faire de plus en plus.

Pour clôturer cela, la décentralisation est incroyable. Mais ce n’est pas parfait – et cela doit être reconnu. Espérons que le bien puisse continuer à l’emporter sur le mal. Mais la prochaine fois que vous parlerez d’un avenir utopique construit sur un cadre décentralisé, considérez le fait qu’il y a aussi des retraits.