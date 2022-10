Cela fait presque un an jour pour jour que le PDG de Facebook et méchant pantomime, Mark Zuckerberg, a annoncé que son entreprise allait changer de nom pour s’appeler Meta.

C’était une énorme déclaration sur la direction du métaverse, dont beaucoup commençaient à déclarer qu’elle engloberait tout, de la socialisation à la transaction, du travail au divertissement.

Et comme je l’écrivais la semaine dernière, c’est un pari qui a tourné au vinaigre pour le milliardaire.

Mais sur l’ensemble du marché, constatons-nous la même tendance ? L’intérêt pour le métaverse diminue-t-il ?

La première escale a été Google, pour lequel les analyses de recherche brossent un tableau d’un grand pic d’intérêt pour le terme « métaverse » après que Zuck a fait tapis pour changer complètement de mise en octobre dernier. Peu de temps après, nous voyons une tendance à la baisse constante.

Un tableau accablant, sans aucun doute. Mais dans quelle mesure cela peut-il être attribué au concept de métaverse lui-même, et dans quelle mesure est-ce simplement une conséquence de l’environnement macro-ours plus large ?

C’est difficile à dire, mais il ne fait aucun doute que de nombreux projets de métaverse ont été considérablement surmédiatisés. Il est possible de croire au métaverse, tout en ayant l’opinion que beaucoup de jetons dans l’espace sont soit surévalués, soit ils offrent une utilité minimale, ou les deux.

Une chose que je n’arrive toujours pas à comprendre, c’est pourquoi tant d’investisseurs sont prêts à verser de l’argent dans tout ce qui est lié à distance au métaverse, que l’investissement ait ou non un plan vérifiable pour gagner des parts de marché dans le métaverse éventuel, quoi que cela puisse être.

Bien sûr, ce coup de volée aveugle est tombé à plat maintenant que le marché est si brutal, mais beaucoup de ces sociétés ont toujours des valorisations gigantesques, même après des baisses de plus de 80 %.

La bulle Internet

N’oublions pas qu’Internet a incommensurablement changé le monde, allant au-delà des attentes même des plus grands taureaux. Et pourtant, pensez au nombre d’entreprises qui ont fait faillite pendant l’éclatement de la bulle Internet.

Une référence poignante est Priceline.com. Vous ne reconnaissez peut-être pas ce nom aujourd’hui, mais il était autrefois dans les plus grandes sociétés Internet du monde. Sa thèse était séduisante : sur le demi-million de billets d’avion invendus chaque jour, les clients pouvaient utiliser Priceline pour entrer le prix qu’ils seraient prêts à payer.

De cette manière, les compagnies aériennes se sont débarrassées de leurs stocks excédentaires, les clients ont acheté des sièges bon marché et l’équilibre du marché a été trouvé. Cela a du sens, non ? Et pendant tout ce temps, Priceline prenait une part de chaque transaction.

Un plan d’affaires apparemment sensé ; une lacune sur le marché ; et quelque chose qui aurait fait réagir les gens lors des fêtes avec « oooh, c’est tellement intelligent ».

Il a été lancé en 1998 et, en sept mois, il avait vendu 100 000 billets. Seulement 13 mois après son lancement, il est devenu public à 16 $ par action. Il a grimpé ce premier jour à 88 $ et s’est stabilisé à 69 $. Il était également prévu de s’étendre davantage – pourquoi le système ne pourrait-il pas fonctionner aussi bien dans des domaines tels que les chambres d’hôtel, les billets de train et même les hypothèques ?

Sa clôture de 69 $ après son introduction en bourse a donné à Priceline une valorisation de près de 10 milliards $. C’était l’entreprise la plus précieuse de la brève histoire d’Internet.

Et puis il a chuté de 94 %.

Cette histoire n’est pas unique, bien sûr. Le Nasdaq a perdu plus d’un tiers de sa valeur un peu plus d’un mois après avoir culminé en avril 2000.

Qu’est-ce que la bulle Internet a à voir avec le métaverse ?

Cela m’amène à mon point. On pouvait croire à Internet sans croire à toutes les entreprises qui se réclamaient être des « sociétés Internet ». Ces entreprises étaient notoirement déficitaires, avec le concept de profit sans précédent à l’époque des dot com. Priceline, par exemple, a enregistré des pertes de 142,5 millions $ au cours de ses premiers trimestres.

Et pourtant, Internet a évidemment changé le monde.

Il y a beaucoup de Pricelines aujourd’hui. Peut-être que le « bénéfice » de l’ère des dot-com est « l’utilité » de l’ère du métaverse. Avant d’investir dans l’un de ces jetons, demandez-vous ce qu’ils font réellement ? Ont-ils une feuille de route claire pour tirer parti du métaverse pour créer quelque chose de valeur tangible ? Plus important encore, y a-t-il une utilité ?

Cela semble être des questions de base. Et c’est un peu le point. Ils sont vraiment basiques – mais tant d’éléments ne peuvent pas y répondre. N’oublions pas à quel point il est facile de créer une crypto-monnaie ; un simple copier-coller vous en crée techniquement un. Combinez cela avec le fait que tant d’argent affluait dans l’espace – à la fois des investisseurs et des VC – et il n’est pas surprenant que tant de jetons se soient complètement effondrés.

Pour chaque Amazon, il y a dix Pricelines.

Et l’autre chose qui doit être mentionnée ici est qu’il n’y a (évidemment) aucune garantie que le métaverse deviendra à distance aussi percutant pour la société qu’Internet. Même avec Internet atteignant toutes les cibles imaginables, il existe encore une multitude de Pricelines. Imaginez combien il y en aurait si Internet s’effondrait ?

Dernières pensées

Juste parce que vous croyez au métaverse, ne lancez pas aveuglément quoi que ce soit avec le nom « métaverse ».

Dans l’immédiat, bien sûr, chaque crypto-monnaie – métaverse ou autre – continuera de suivre le marché boursier, tel est l’environnement macro en ce moment. Ainsi, même ceux qui offrent une utilité et pourraient être bien placés pour exceller autrement, ne rapporteront pas aux investisseurs tant que le marché au sens large continuera à être à la traîne.

Mais même si le marché se redresse, les jetons de métaverse doivent encore prouver qu’ils accomplissent réellement quelque chose – ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Comme toujours en matière d’investissement, il est donc important de faire preuve de diligence raisonnable sur la pièce en question, de bloquer le bruit et de vous poser les questions de base décrites ci-dessus.

Ne laissez pas le métaverse vous séduire avec des mots doux chuchotés à votre oreille. Un rêve utopique ne paiera pas les factures à la fin de la journée, et nous avons la bulle Internet comme preuve de cela.