C’est comme si rien d’autre que les mots de Jerome Powell n’avaient d’importance sur les marchés en ce moment.

En regardant les données, c’est un peu vrai. J’ai tracé la corrélation de Bitcoin par rapport au S&P 500 depuis le début de l’année 2017, et les résultats montrent que la corrélation a généralement augmenté avec le temps. Cela met vraiment fin aux discussions sur le récit de la « couverture contre l’inflation » qui s’est avéré si populaire pendant la pandémie.

Mais les corrélations ne devraient-elles pas diminuer avec le temps ? Eh bien pas vraiment. Repensez à 2017 et au paysage crypto. C’était encore un actif de niche ; il commençait seulement à être couvert dans le grand public – et certainement loin du niveau d’encre numérique qui se répand ces jours-ci.

Aujourd’hui, nous avons des entreprises publiques qui en détiennent. J’ai fait une visite au Salvador cet été, où j’ai payé des marchandises avec des Bitcoins. Ce sont des développements remarquables par rapport à il y a quelques années à peine. Le fait est que Bitcoin est maintenant dans le courant dominant.

Et étant un actif financier courant – et nettement plus éloigné sur le spectre des risques – il sera en effet influencé par le marché.

2022

En effet, cette corrélation a atteint des sommets historiques cette année, évoluant au même rythme que le marché boursier. À quoi est dû le déplacement vers le haut ? L’environnement des taux d’intérêt s’est entièrement transformé.

Après une décennie de taux d’intérêt historiquement bas, l’inflation a éclaté à outrance en raison de l’impression monétaire incessante et des dépenses de relance pendant la pandémie. Afin de freiner cette tendance, les banques centrales ont été contraintes de procéder à une hausse, la Réserve Fédérale américaine menant la charge.

Rien n’absorbe plus la liquidité d’un marché que la hausse des taux d’intérêt, et cela est particulièrement vrai pour les actifs à haut risque, tels que les actions technologiques, qui actualisent les flux de trésorerie jusqu’au présent – des taux d’actualisation qui sont désormais sensiblement plus élevés.

Et donc – et c’est quelque chose qui est souvent négligé – Bitcoin est maintenant dans un marché baissier alors que le marché plus large l’est aussi. Parce que pour la première fois de son existence, Bitcoin connaît un climat macro non inondé d’assouplissement quantitatif, de taux d’intérêt au sous-sol et de sentiment haussier. Et il grince des dents, comme tout autre actif financier.

Les corrélations augmentent pendant les crises. Les vendeurs sont aveugles lorsqu’une fuite vers la qualité se produit ; la liquidité est recherchée, des positions défensives sont prises et les réserves de trésorerie augmentent. Bitcoin, pour la première fois de son histoire, vit cela.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la corrélation ait augmenté.