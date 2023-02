Les plateformes de trading permettent aux traders de gérer leurs opérations, de surveiller les marchés et d’exécuter des transactions en temps réel. Il s’agit d’une application qui facilite votre capacité à négocier des actions et d’autres instruments financiers.

Les meilleures plateformes de trading offrent des caractéristiques et des fonctionnalités qui répondent aux besoins des traders, débutants ou expérimentés.

Vérifiez les lois et réglementations locales

En tant que trader, il est important de vous assurer que votre plateforme de trading respecte les lois et réglementations locales en vigueur dans votre région. Certains pays exigent que les traders fassent connaître leur véritable identité avant de pouvoir commencer à trader ou utiliser une plateforme particulière. D’autres pays ont des règles strictes concernant les types d’ instruments financiers qui peuvent être négociés en ligne et réglementent les plateformes autorisées à offrir des services dans leur juridiction.

Décidez du type de trader que vous êtes

Vous débutez et cherchez à apprendre les tenants et aboutissants du métier ? Ou êtes-vous un trader expérimenté qui recherche des fonctionnalités avancées pour vous aider à maximiser vos profits ? Avez-vous besoin d’une plateforme spécialisée dans un type particulier de trading, à l’instar des crypto-monnaies , ou votre compte peut-il être utilisé sur plusieurs plateformes à la fois ?

Vos réponses à ces questions déterminent les fonctionnalités et les outils les plus importants pour vous. Ainsi, avant de commencer à comparer les différentes plateformes de trading, prenez un moment pour réfléchir au type de trader que vous êtes et aux fonctionnalités qui vous aideront le mieux à atteindre vos objectifs.

Évaluez vos compétences techniques

Les plateformes sont conçues en fonction de différents niveaux de compétences, il est donc important d’en choisir une qui corresponde à votre niveau d’expertise. Si vous débutez en tant que trader, il est préférable de choisir une plateforme simple. Ainsi, vous pourrez apprendre les bases sans être submergé par des outils et des fonctions compliqués.

Cependant, même si vous avez une certaine expérience dans le trading d’ actions ou d’autres instruments financiers, certains aspects complexes de la plateforme que vous avez choisie peuvent nécessiter une utilisation intensive de compétences techniques, comme des outils d’infographie avancés ou des systèmes de négociation algorithmique automatisés. Il est donc important d’évaluer vos capacités avant de choisir une plateforme.

Évaluez la fiabilité et la sécurité de la plateforme

Lorsque vous confiez votre argent à une plateforme de trading , il est important de vous assurer que celle-ci est fiable et sécurisée. Après tout, vous ne voulez pas avoir à vous soucier du vol de votre argent – ou de vos informations personnelles – par des pirates informatiques.

Il y a quelques éléments clés à prendre en compte pour évaluer la fiabilité et la sécurité d’une plateforme de négociation. Tout d’abord, vérifiez si la plateforme est enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ou d’un autre organisme de réglementation. C’est une bonne indication que la plateforme est légitime et qu’elle a été contrôlée par une agence gouvernementale.

Examine le service clientèle

La dernière chose à prendre en compte lors du choix d’une plateforme de trading est la qualité du service clientèle. Assurez-vous donc que toute plateforme que vous envisagez possède une équipe d’assistance à la clientèle fiable et un système facile à utiliser pour entrer en contact avec elle.