En quoi le jeton utilitaire Metacade (MCADE) est-il différent de celui d’Aave (AAVE) et d’Enjin (ENJ) ?

Avec une telle variété de jetons de crypto-monnaie de nos jours, déterminer lequel choisir peut être déroutant. La plateforme Metacade génère de nombreuses discussions quant au potentiel de son jeton MCADE, et examinons la manière dont ce nouveau projet est susceptible de révolutionner le jeu métavers et comment il se compare aux jetons AAVE et ENJ.

Metacade : une excellente opportunité d’investissement

Plus qu’un projet dans le métavers, Metacade ne sera pas seulement l’une des meilleures plateformes de jeux métavers sur le marché. C’est aussi un investissement rentable qui devrait aider les joueurs à monétiser leur activité, tout en offrant aux investisseurs une alternative utile pour se diversifier avec le jeton natif MCADE de la plateforme. Cette manière d’ajouter le jeu métavers à une opportunité d’investissement la fait se démarquer de la foule et a attiré beaucoup de publicité positive.

Afin de comprendre l’opportunité que présente ce projet, nous devons examiner la presale de MCADE à venir. Avec 1,4 milliards de jetons proposés à seulement 0,01 $ lors du lancement, qui passeront ensuite à 0,020 $, le jeton MCADE est conçu pour récompenser les investisseurs qui reconnaissent son potentiel et s’engagent tôt. Pour bien comprendre les perspectives d’avenir de Metacade, comparons-le à quelques-uns des autres jetons et voyons en quoi il diffère et améliore son modèle.

Les détenteurs d’AAVE et d’ENJ commencent à investir dans Metacade

Le projet Metacade a suscité l’intérêt de nombreux types d’investisseurs, dont ceux qui ont déjà détenu des jetons AAVE et ENJ, et qui cherchent désormais une nouvelle manière de profiter de l’essor du secteur du jeu métavers, attendu dans un avenir proche.

AAVE est un protocole de liquidité open source qui permet aux utilisateurs de déposer, de miser et d’emprunter des actifs. Le jeton AAVE est aussi utilisé par la communauté pour voter sur les décisions qui les affectent. Il se situe actuellement à plus de 85 $, et a brièvement atteint un pic de 666 $.

ENJ est le jeton utilisé par le protocole Enjin créé en 2009 pour aider la communauté du jeu. C’est un jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum, que tu peux gagner en jouant à des jeux et utilisé pour payer des articles sur certaines plateformes de jeu. La valeur historique des prix du Enjin est restée plus modeste, avec des pics dépassant les 4,85 $ et une valeur actuelle juste en dessous de 0,50 $.

Bien que ces jetons aient gagné en popularité, le lancement du projet Metacade a procuré aux détenteurs de ces jetons d’Aave et d’Enjin une autre option que beaucoup d’entre eux envisagent sérieusement pour développer leur portefeuilles.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un nouveau projet métavers innovant qui offre aux joueurs l’accès à des jeux d’arcade immersifs ainsi que la chance de posséder des droits de propriété sur une partie de cet univers et la possibilité de gagner de l’argent en jouant. Cette plateforme vise à connecter en temps réel des joueurs, des investisseurs et des développeurs de crypto-monnaies qui partagent les mêmes centres d’intérêt et les mêmes idées. Dans ce contexte, il paraît évident que le projet Metacade va s’accaparer une grande partie du métavers.

Alors que de nombreux projets Web3 se concentrent sur un ou deux titres de jeux, le projet Metacade offre aux joueurs une expérience d’arcade complète regorgeant de jeux différents. Tu pourras y trouver des jeux Play-to-Earn pour gagner de l’argent tout en jouant, ou réseauter avec des développeurs pour créer de nouveaux jeux auxquels les fans de jeux veulent vraiment jouer !

Le modèle Tokennomics de Metacade, partie intégrante de la communauté du Web3 et du jeu métavers, favorise un écosystème autonome grâce à son jeton natif MCADE. Détenir des jetons MCADE t’accorde le droit de décider des jeux que tu souhaites voir développés et de l’avenir de Metacade. Pour générer des revenus supplémentaires, les utilisateurs peuvent également miser des jetons, participer à des tests de jeu et être récompensés pour leur contribution au sein de la communauté. Metacade récompensera également les développeurs de jeux avec des Metagrants, une source de financement pour le développement de nouveaux jeux qui seront ensuite mis à disposition sur la plateforme.

Une offre de 1,4 milliards de jetons est proposée lors de la presale, avec un prix initial plus bas qui vise à récompenser l’engagement des investisseurs à ce stade précoce du projet. Le prix devrait augmenter au fil du temps. Le modèle de génération de revenus est conçu pour maintenir les bénéfices et accroître la valeur du jeton à mesure que la demande augmentera.

Metacade va-t-il détrôner AAVE et ENJ ?

La scène de la crypto-monnaie est notoirement difficile à prédire et le lancement de tout nouveau jeton ne peut jamais être fait avec la garantie qu’il atteindra finalement telle ou telle valeur. Toutefois, ce que nous pouvons déterminer est si un nouveau projet offre assez de potentiel pour voir sa valeur augmenter et s’il parviendra à supplanter les autres jetons sur le marché.

En ce qui concerne Metacade, l’effervescence entourant la presale donne l’impression que le projet est sur le point d’être lancé. Un rapide coup d’œil à la feuille de route laisse entrevoir que les prochaines étapes sont clairement définies, avec la presale prévue fin 2022, suivie par la cotation du jeton sur diverses places de bourses début 2023. Tous les regards sont rivés sur MCADE, qui pourrait monter en flèche et dépasser AAVE et ENJ.

Metacade est-il un investissement à long terme ?

2022 a vu le marché de la crypto prendre un sacré coup et ralentir. Cela a ébranlé la confiance des investisseurs dans leur attrait pour les devises numériques, mais un jeton avec un concept solide, un fort écosystème et une équipe soudée comme celle du projet Metacade peut toujours être considéré comme un investissement solide à long terme.

Dans le cas de Metacade, les développeurs combinent en toute intelligence une plateforme de jeux et une plateforme d’investissement en crypto-monnaie tout-en-un, dans l’univers du métavers, assurant ainsi un mélange ingénieux qui va certainement connaître un plein essor alors que de plus en plus de gens cherchent à passer leur vie en ligne pour rejoindre une communauté Web3 qui répond à leurs intérêts. En fournissant les meilleurs jeux métavers, l’équipe du projet Metacade peut donc espérer saisir une grande part de ce marché en plein essor.

Il convient de garder à l’esprit que les monnaies numériques peuvent t’être utiles à bien des égards, de la lutte contre l’inflation à la diversification de ton portefeuille d’investissement. Alors que le monde est actuellement en proie à toutes sortes d’incertitudes politiques et de bouleversements financiers, il est facile de comprendre pourquoi les gens se tournent vers ces jetons comme une sorte de refuge pour leur argent. Quant au modèle utilisé, il semble certain que le jeton MCADE gagnera force et valeur lorsqu’il sera coté sur les principales bourses au début de 2023.

Dois-je acheter Metacade, AAVE, ou ENJ ?

Ces trois jetons servent à différentes choses et attirent différents publics. En regardant de très près leurs fonctionnalités et leur écosystème actuel, le projet de jeu métavers Metacade est actuellement le plus fortement recommandé pour l’investissement. Bien que les jetons AAVE et ENJ n’aient pas tenu leur promesse initiale, ils offrent néanmoins un meilleur écosystème et une nouvelle approche. Mais, le fait que le projet Metacade soit fortement axé sur la communautaire, les partenariats clés et les incitations mentionnés dans leur whitepaper suggèrent que ce jeton devrait prendre un bon départ une fois lancé, les premiers investisseurs espérant voir leur achat en presale leur donner un retour immédiat une fois qu’il sera annoncé sur les principaux échanges.

Est-il rentable d’acheter des jetons Metacade ?

Il est très bon de comparer différentes crypto-monnaies, mais la question essentielle est tout de même de savoir si ces trois jetons que nous avons examinés dans cet article valent la peine d’être achetés. À cet égard, les informations pointent toutes vers une réponse indiquant qu’il s’agit d’un achat recommandé.

Comme nous l’avons vu, le marché de la crypto-monnaie pourrait être sur le point de rebondir après quelques mois difficiles, et il est certain que les projets les plus solides continuent d’être fortement soutenus par les investisseurs avisés. Metacade entre dans cette catégorie, car il offre un mélange passionnant de métavers, de jeux d’arcade et de jetons rentables. Avec une presale qui démarre avec des jetons à seulement 0,01 $, avant d’augmenter progressivement jusqu’à atteindre 0,08 $, il s’agit donc d’un projet intéressant qui va attirer une foule de gens et dans lequel il vaut la peine de s’impliquer avant que le prix n’explose.