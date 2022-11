Encore un qui mord la poussière.

Dans un mouvement que tout le monde a vu venir, BlockFi a déposé son bilan lundi.

Les dossiers judiciaires du prêteur de crypto-monnaies en difficulté révèlent qu’il a plus de 100 000 créanciers et blâment une « exposition importante » à l’échange insolvable FTX. C’est encore une autre marque sombre sur le cahier des crypto-monnaies, qui manque rapidement d’espace.

BlockFi avait suspendu les retraits à la suite de l’effondrement de FTX il y a près de trois semaines. Comme les investisseurs de Celsius, Voyager Digital et tant d’autres plateformes vous le diront, c’est généralement la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il est difficile de gagner la confiance des clients lorsque vous, vous savez, ne les laissez pas sortir leur argent.

Et donc le dépôt cette semaine n’est pas une surprise. BlockFi a affirmé qu’il espérait une résurgence. Il a révélé des liquidités de 257 millions $, ce qui, selon lui, est suffisant pour lui permettre de passer par une procédure de faillite, lui permettant d’éviter le financement du débiteur-exploitant.

Appelez-moi un cynique, mais je ne vois pas comment l’entreprise se remet de cela. Le conseiller de BlockFi, Mark Renzi, a affirmé que BlockFi est « bien placé pour aller de l’avant malgré le fait que 2022 a été une année particulièrement terrible pour l’industrie de la crypto-monnaie ».

Hmmm. Si c’est ce qui est bien placé, alors je dois reprendre des cours d’anglais. Comme je l’ai dit, je ne vois pas comment les clients feront à nouveau confiance à BlockFi avec leurs fonds. Sans parler de ce gros trou flagrant dans leur bilan et de la petite affaire d’avoir littéralement déposé le bilan.

BlockFi poursuit également FTX pour saisir les actions de Robinhood que le prêteur allègue que Sam Bankman-Fried a mis en gage en garantie contre des prêts sur lesquels il a maintenant fait défaut. Bankman-Fried a acheté 7,6 % des actions de Robinhood plus tôt cette année.

Le problème juridique supplémentaire – mis à part le dépôt de bilan, juste pour être clair – souligne simplement à quel point tout cela est désordonné et incestueux. Comme je l’ai écrit lors de la dissection de la prochaine étape de la crypto-monnaie, Bankman-Fried avait les mains dans de nombreux pots, et le processus de démêlage de cette débâcle ne sera pas amusant.

Une grande partie de cela est liée à l’effondrement de Luna plus tôt cette année, ce qui était censé être lorsque la société commerciale sœur de FTX, Alameda, a fait appel à de nombreux prêts, après avoir été elle-même prise dans la contagion. FTX a envoyé les actifs des clients depuis la bourse, avec le jeton FTT désormais disparu mis en gage comme garantie. Le même jeton que FTX a créé.

BlockFi a eu ses propres problèmes au milieu de cela, bien sûr. Ils ont été contraints de signer un accord avec FTX pour une facilité de crédit de 400 millions $ (je vous l’ai dit – incestueux !) afin de garder les portes ouvertes. L’accord a également donné à FTX le droit d’acquérir BlockFi à tout moment jusqu’en juillet 2023.

Ironiquement, c’est ce même chevalier blanc – Sam Bankman-Fried – qui déclenche maintenant le dernier lot de contagion, après avoir dit que c’est exactement ce qu’il essayait de contrer avec tous ses renflouements plus tôt cette année. Et cette fois, BlockFi est tombé.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022