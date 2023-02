Ethereum : état de santé avant la mise à niveau de Shanghai le mois prochain

Points clés à retenir

La mise à niveau d’Ethereum à Shanghai est prévue pour mars, lorsque tous les ETH jalonnés seront libérés et deviendront éligibles à la vente.

16,1 millions d’ETH sont actuellement jalonnés, ce qui équivaut à 26 milliards $, soit 14 % de l’offre totale.

Le capital a fui l’écosystème Ethereum au cours de la dernière année, car les taux d’intérêt plus élevés de la Fed offrent aux investisseurs une autre source de rendement, tandis que les taux de la DeFi se sont effondrés.

La valeur totale verrouillée (TVL) dans Ethereum est en baisse de plus de 75 % par rapport à son pic.

Ethereum a un grand événement qui se profile à l’horizon.

La mise à niveau tant attendue de Shanghai est prévue pour mars. Il s’agit d’une date charnière car, après une longue attente des investisseurs, l’ETH enfermé dans le contrat de jalonnement ETH 2.0 va enfin sortir.

Et, il y en a beaucoup. 16,4 millions d’ETH, pour être précis, ce qui équivaut à 15 % de l’offre totale. Ces ETH verrouillés valent près de 26 milliards $ au moment de la rédaction.

Le volume et la TVL d’Ethereum sont en baisse

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous saurez que l’année dernière n’a pas été, eh bien, vraiment amusante pour le monde de la crypto-monnaie. Les volumes, les intérêts et les prix se sont effondrés dans l’espace, car un environnement macro désastreux couplé à plusieurs scandales cryptographiques ont torpillé le marché.

Pour Ethereum, en ce qui concerne le volume des transactions, les chiffres ont en fait résisté un peu mieux que ce à quoi on aurait pu s’attendre, mais ne font toujours pas une lecture trop jolie.

D’un pic de 1,5 million de transactions par jour, le nombre a certainement diminué, mais il se situe toujours autour du million, et a considérablement augmenté par rapport à l’avant-COVID. Notamment, plusieurs des rivaux d’Ethereum ont chuté beaucoup plus, sa part de marché augmentant en conséquence ; c’est peut-être une plus grosse part du gâteau, mais le gâteau est beaucoup plus petit.

Le capital a fui l’écosystème Ethereum

La TVL est peut-être un meilleur indicateur. La métrique résume bien la fuite des capitaux de l’espace, avec Ethereum à 28 milliards $, soit une chute de 74 % par rapport à son sommet de 109 milliards $ en novembre 2021.

J’ai inclus le prix de l’ETH sur le graphique ci-dessus pour montrer à quel point il est corrélé avec le prix. Cela a un sens intuitif, évidemment, et le prix de l’ETH s’est effondré avec la TVL.

Mais lorsque l’on exprime le graphique ci-dessus en ETH plutôt qu’en USD, il montre toujours une baisse.

Cela indique un déclin de l’espace crypto en général, mais aussi la menace très réelle pour la DeFi qui est la hausse des taux d’intérêt dans l’économie.

La Réserve fédérale s’est engagée dans un cycle de hausse extrêmement agressif, alors qu’elle s’efforce de maîtriser agressivement l’inflation. Non seulement cela a fait baisser le prix des actifs à risque, mais cela a aussi offert une source de rendement compétitive pour les investisseurs, qui étaient auparavant contraints de se déplacer sur la courbe des risques, dont beaucoup se tournaient vers des taux de DeFi exorbitants.

Non seulement le taux de la Fed est passé de près de zéro à 4,5 %, mais les rendements de la DeFi se sont effondrés dans la direction opposée, abaissés vers 1 % / 2 % par rapport aux niveaux vertigineux observés pendant la pandémie, dont beaucoup étaient chez les adolescents. Cela a poussé des capitaux supplémentaires à fuir Ethereum.

Les yeux se tournent maintenant vers la mise à niveau de Shanghai

Tous les regards se tournent maintenant vers la mise à niveau de Shanghai, la prochaine date majeure pour Etheruem, à la suite de l’événement Merge qui a été mis en ligne en septembre et a converti le réseau en Proof-of-Stake, à partir de son précédent consensus de Proof-of-Work.

Bien que les options de mise liquides aient permis à de nombreux investisseurs d’échanger des ETH malgré tout, la libération d’autant d’ETH est néanmoins un gros problème. Je vais poursuivre avec un autre article sur ce que cela pourrait signifier pour le prix de l’ETH, mais en ce qui concerne les fondamentaux et le développement continu du réseau, c’est certainement un pas dans la bonne direction.

La fusion a traîné en longueur mais s’est déroulée sans heurts en septembre. La mise à niveau de Shanghai en est la prochaine étape.