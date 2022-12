Ethereum ou Ethereum Classic ? Metacade (MCADE) semble être le meilleur investissement crypto

Ethereum et Ethereum Classic sont les deux projets les plus connus de l’espace crypto. Mais si tu hésites à investir dans Ethereum ou plutôt dans Ethereum Classic, alors tu devrais peut-être reconsidérer la question dans son intégralité. En effet, un nouveau projet appelé Metacade semble très prometteur, et va probablement dominer la scène de l’un des secteurs au développement le plus rapide de la planète. Ce projet Metacade semble être un bien meilleur investissement crypto que ETH ou ETC.

Dans cet article, nous allons t’expliquer la raison pour laquelle il serait judicieux que tu t’abstiennes d’investir dans Ethereum ou Ethereum Classic, et pourquoi tu devrais plutôt commencer à penser à investir dans Metacade tant qu’il est encore en phase de presale.

Ethereum (ETH) chute après la fusion et fait face à une concurrence féroce

Malgré le statut d’Ethereum en tant que deuxième jeton crypto le plus coté sur le marché, sa récente action sur les prix a fortement déçu les investisseurs après une récente tendance baissière du marché. Après la flambée de l’Ethereum jusqu’à son pic à 2 030 $ à la mi-août, ETH a chuté pour s’établir autour de la barre des 1 300 $.

Cette envolée a été en partie causée par un effet de levier suite à la rumeur annonçant la fusion d’Ethereum le 15 septembre, et qui a été suivie d’une chute vertigineuse de l’ETH de plus de -26 % la semaine suivante. Les investisseurs les moins avisés ont cru que les vitesses et les frais de transactions s’amélioreraient d’un coup du jour au lendemain, mais cela ne fut pas le cas, comme l’avaient d’ailleurs prévu les développeurs d’Ethereum .

Alors que les avantages de la fusion d’Ethereum ne sont pas encore visibles pour l’utilisateur moyen, et que des projets comme Polygon et Solana offrent déjà des frais bien inférieurs et des vitesses bien plus rapides, il semble de plus en plus probable qu’Ethereum continuera à subir la situation pour se situer dans une fourchette avoisinant les 1 100 $.

ETH Classic (ETC) est à la traîne derrière son semblable plus performant

Ethereum Classic est la version originale d’Ethereum, créée après qu’une partie de la communauté ait choisi de ne pas modifier le code principal d’Ethereum. L’une des différences majeures entre les deux est qu’Ethereum Classic utilise toujours le même mécanisme de consensus de preuve de travail (Proof-of-Work), alors qu’Ethereum utilise à présent la preuve d’enjeu (Proof-of-Stake) suite à la fusion.

Comme Ethereum, Ethereum Classic sait gérer les contrats intelligents, lui permettant ainsi d’exécuter des DApps. Mais, alors qu’Ethereum compte plus de 4 000 DApps, selon le dernier rapport State of the dApps , Ethereum Classic est la base de seulement 45 DApps, comme indiqué sur le site Web d’Ethereum Classic .

Pour certains, Ethereum Classic n’est pas une plateforme de contrats intelligents, mais un stock de valeurs, compte tenu de son offre fixe. Et le Bitcoin servant précisément le même objectif, il devient compliqué de trouver la réelle valeur qu’Ethereum Classic offre aux investisseurs.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est une plateforme qui vise à devenir une solution de guichet unique pour tout ce qui concerne la GameFi. C’est une destination virtuelle de référence où les joueurs pourront entrer en contact avec d’autres joueurs partageant les mêmes idées, jouer aux tout derniers jeux Play2Earn et augmenter leur revenu en faisant ce qu’ils aiment dans un cadre communautaire dynamique.

Pour comprendre pourquoi Metacade pourrait bientôt être ton prochain meilleur investissement crypto, nous devons d’abord t’expliquer pourquoi tu devrais envisager d’investir dans la GameFi. Grâce à la GameFi, les joueurs ont la possibilité de gagner de l’argent en jouant, ce que les jeux traditionnels n’ont jamais pu proposer.

L’industrie du jeu traditionnel a montré qu’elle était beaucoup plus intéressée par le profit des actionnaires que par les joueurs qui jouent réellement à ses jeux. En conséquence, de nombreux titres comportent désormais des éléments fastidieux de Pay2Win et des micro-transactions qui laissent miroiter aux joueurs une certaine prise de valeur, mais sans leur en donner beaucoup en retour.

Pour cette raison, la GameFi devrait croître 10 fois plus vite que l’industrie du jeu traditionnel d’ici 2025, d’après ce qu’indique le site Cryptonews . Metacade, de son côté, se positionne comme le noyau central de la GameFi. Sa base d’utilisateurs, tout comme son jeton MCADE, devrait donc connaître un engouement sensationnel, de plus en plus de joueurs se ruant sur ce projet pour participer à la révolution qui se joue actuellement dans l’avenir du jeu.

Pourquoi Metacade (MCADE) est-il un meilleur investissement crypto ?

Metacade est si spécial en partie du fait de sa vision axée sur la communauté. Le projet de Metacade entend créer une plateforme où tu trouveras des feedbacks, des classements et des contenus qui permettront à quiconque, quel que soit son parcours et son expérience du jeu, de se lancer dans le jeu Play2Earn. Metacade hébergera également les versions alpha de GameFi les plus en vogue et tu pourras y trouver toutes les explications nécessaires pour comprendre comment tu peux maximiser tes revenus tout en jouant aux jeux Play2Earn.

Les membres de la communauté Metacade qui publieront ces feedbacks et les meilleures pratiques en matière de jeux P2E seront récompensés avec le jeton MCADE pour leur contribution et l’aide qu’ils auront apportée aux autres membres de la communauté. En fait, Metacade offrira différents moyens de gagner de l’argent sur sa plateforme. Il y aura des tirages au sort et des tournois exclusifs proposés à intervalles réguliers, tout comme des opportunités de tester des versions bêta des nouveaux jeux développés sur la plateforme et des occasions de gagner de l’argent tout en utilisant l’environnement de test natif de Metacade.

En 2024, Metacade lancera même son propre site d’offres d’emploi, sur lequel tu pourras trouver du travail, sous forme de missions temporaires ou de stages, ou encore des postes salariés au sein d’entreprises avant-gardistes qui ouvrent la voie à l’innovation dans l’univers du Web3. Si tu cherches à démarrer une carrière dans la GameFi, alors Metacade pourrait être ton site de prédilection.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes du projet Metacade est l’ajout des Metagrants. Les Metagrants sont un moyen pour les joueurs de récupérer une partie des recettes financières que les studios de jeux se mettent habituellement dans les poches, des sommes pouvant atteindre un milliard de dollars, en leur permettant de financer directement les prochains titres Play2Earn auxquels ils veulent jouer et qui seront mis à disposition sur la plateforme Metacade.

Les Metagrants sont des financements accordés en jetons MCADE aux développeurs de jeux qui remporteront le plus de votes lors des concours Metagrants. Ces concours présenteront des dizaines de projets de jeux potentiels – mais à chaque concours, un seul gagnant recevra le Metagrant. Ensuite, grâce à ce financement, le développeur qui a remporté le Metagrant pourra développer le jeu jusqu’à sa phase finale de lancement. Metacade offrira ces nouveaux titres soutenus par la communauté dans son arcade virtuelle pour que tout le monde puisse y jouer.

Investir dans Ethereum (ETH) ou Ethereum Classic (ETC) vs Metacade (MCADE)

Ethereum fait face à une concurrence féroce et la demande en ETH est faible depuis la fusion. Il est peu probable qu’il soit actuellement le meilleur investissement crypto. Quant à Ethereum Classic, il est difficile de voir un réel cas d’utilisation en dehors d’un actif purement spéculatif. Ces deux jetons ont leurs propres mérites, mais leur avenir semble incertain à ce stade.

Metacade, en revanche, est un projet lancé récemment, prêt conquérir le métavers pour devenir le leader dans une industrie qui connaîtra certainement une croissance rapide au cours des prochaines années. Ses fonctionnalités qui offrent de multiples possibilités de gain, ainsi que son approche axée sur la communauté, sont susceptibles d’attirer des milliers, voire des centaines de milliers d’utilisateurs déçus par l’état actuel du secteur du jeu. Si Metacade peut concrétiser sa vision, il pourrait bientôt devenir l’un des jetons les plus performants de 2023.

Et il n’y a pas de meilleur moment pour acheter que maintenant. Comme Metacade est encore seulement en phase 1 de sa presale, tu peux obtenir 125 jetons MCADE pour 1 $ seulement. À l’étape finale de la presale, la phase 8, tu ne pourras acheter que 50 jetons MCADE pour 1 $. Si tu souhaites participer à la croissance de la GameFi et de Metacade en tant que leader de cette industrie, alors il n’y a pas de meilleur moment pour te lancer.