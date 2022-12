Points clés à retenir

Bankman-Freid a donné une longue interview en direct lors du sommet du New York Times Dealbook hier soir

Contre un avis juridique apparent, il a répondu à un large éventail de questions sur toute la récente débâcle

Très difficile de le croire quand il dit qu’il n’était pas aussi au courant alors qu’on pourrait s’attendre à autre chose de quelqu’un qui était PDG de FTRX et possédait 80 % d’Alameda

Il n’y a pas beaucoup d’événements télévisés en direct qui m’ont vraiment époustouflé.

Celui qui me vient immédiatement à l’esprit concerne Zinedine Zidane, l’un des plus grands footballeurs du monde sur la plus grande scène de toutes – la finale de la Coupe du monde – donnant littéralement un coup de tête à un défenseur adverse sur mon écran de télévision il y a seize ans.

Plus récemment, je me souviens avoir vu le Premier ministre de mon pays (Irlande), Leo Varadkar, parler en direct sur notre radiodiffuseur national de la pandémie de COVID, lorsqu’il a annoncé le premier (et à l’époque, ce que nous pensions être aussi le dernier) confinement.

Il faudra probablement un certain temps avant que j’oublie ces moments historiques. Et je suis sûr que je me souviendrai aussi de ce que j’ai regardé en dernier pendant un moment.

Pourquoi Bankman-Fried a-t-il accordé l’interview ?

Sam Bankman-Fried, PDG en disgrâce de l’échange FTX qui s’est effondré – dont j’en ai vraiment marre de parler – a donné hier soir une interview d’environ une heure au sommet du New York Times Dealbook.

Pourquoi cet entretien avait-il lieu, je ne le saurai jamais. Bankman-Fried a appelé depuis les Bahamas, apparemment contre l’avis de certaines « personnes » – dont on peut supposer qu’elles pourraient travailler dans la profession d’avocat.

« Je pense que j’ai le devoir de parler et d’expliquer ce qui s’est passé », a-t-il déclaré. « Je ne vois pas à quoi cela sert de s’asseoir dans une pièce en prétendant que le monde extérieur n’existe pas. »

« Ce n’est pas ce sur quoi je me concentre », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par une éventuelle responsabilité pénale.

Comme sa conversation DM désastreuse sur Twitter, je ne sais tout simplement pas pourquoi cette interview a eu lieu. Il est difficile de croire quoi que ce soit qui sorte de la bouche de Bankman-Fried à ce stade. Et concernant cette conversation sur Twitter, Bankman-Fried l’a expliqué en disant que le journaliste était un « ami de longue date » dont il avait « bêtement oublié » qu’il était journaliste. Pardon ?

L’intervieweur d’hier soir, Andrew Sorkin, l’a interrogé sur certaines des confessions sauvages de cet échange de DM, qui pour moi ont trahi le vrai caractère de Bankman-Fried. Bankman-Fried a quelque peu adouci sa position, mais a convenu qu’il avait joué un « jeu », comme « nous l’avons tous fait », en ce qui concerne son image.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game. Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022

Il y avait beaucoup de « au mieux de ma compréhension », « pour autant que je sache » et « les détails ne sont pas clairs, mais ». Bien qu’il soit PDG de FTX et qu’il possède 80 % d’Alameda, Bankman-Fried a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’exerçait pas un contrôle total sur certains problèmes.

Appelez-moi un cynique, mais je refuse de croire qu’une entreprise puisse consentir des prêts d’un milliard de dollars (comme celui à Genesis, qui est maintenant également insolvable) sans que son propriétaire à 80 % ne le sache.

Il a également déclaré, encore une fois bizarrement, que FTX US pourrait même commencer à autoriser les retraits rapidement, et qu’ils étaient pleinement solvables à sa « connaissance ». Sommes-nous censés croire qu’il a vraiment été à ce point hors de la boucle ?

Quel avenir pour Bankman-Fried ?

La grande question est de savoir si Bankman-Fried risque une peine de prison pour ses actions. À l’heure actuelle, la plupart des gens croient que ce ne sera pas le cas. Étant donné qu’il discutait lors d’un sommet du New York Times, bien que virtuellement, je ne sais pas quoi penser.

Il était perceptiblement nerveux tout au long de l’entretien. Des sourires nerveux, des contractions, les yeux baissés vers le sol. Les questions sur sa prise de médicaments sur ordonnance au bureau l’ont un peu éreinté, tandis que son commentaire « J’ai eu un mauvais mois » a fait rire le public.

Le plus gros problème, bien sûr, est que nous ne savons toujours pas comment il a autorisé le transfert d’autant d’actifs vers Alameda. Il a constamment essayé de contourner certaines des questions les plus pointues concernant le transfert de fonds, et personne n’a plus de clarté sur ce qui s’est passé là-bas – ce qui est probablement le point clé pour décider s’il fera face à une véritable punition.

Pour la plupart, cela ressemble à de la fraude, envoyer les actifs des clients à Alameda tout en souriant sur les couvertures de magazines et en parlant devant le Congrès. Et il est très difficile de croire que Bankman-Fried n’a pas vu à quel point ces transferts étaient importants, ni à quel point les pertes étaient paralysantes à Alameda.

« Je n’accordais pas assez d’attention aux positions et au risque de position sur la bourse et à celui d’Alameda en particulier », a-t-il trébuché. « J’ai considérablement sous-estimé à quoi ressembleraient l’ampleur et la vitesse du krach boursier », a-t-il ajouté.

À ce stade, j’en ai assez de Bankman-Fried. Quel embarras total pour toute l’industrie. L’industrie a reçu un coup dur, qui est loin d’être terminé. Espérons qu’il pourra un jour passer outre.