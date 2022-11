J’en ai un peu marre du mot « contagion ».

Néanmoins, il semble que ce mot C revienne dans l’espace des actifs numériques. Nous connaissons bien maintenant tout ce qui concerne l’effondrement de FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

Mais c’est loin d’être fini.

LUNA a créé un précédent

Bien que le crash ici ne se compare pas à la tristement célèbre spirale de la mort d’UST et de LUNA (pour rafraîchir mon SSPT), ce scandale montre à quel point les tentacules d’une perte de capital aussi soudaine peuvent avoir une portée considérable.

UST valait 18,6 milliards $ et LUNA 29,7 milliards $ à la veille de l’effondrement de Terra en mai. En quelques jours, ces chiffres étaient nuls. Par ailleurs, FTX envisagerait un trou dans son bilan de 8 milliards $.

Ainsi, les chiffres ne sont pas aussi comparables, mais l’effet domino pourrait l’être. De nombreuses entreprises ont été prises dans le crash de Terra en détenant de l’UST dans leurs bilans, tout en étant surexposées à d’autres actifs cryptographiques, qui ont tous chuté à la suite du scandale.

Nous avons vu Celsius déposer le bilan, devant 4,7 milliards $ à plus de 100 000 créanciers. Voyager Digital, une autre société de crédit crypto, avait également plus de 100 000 créanciers sur le crochet – bien que cela représentait une somme inférieure de 1,3 milliard $.

Ensuite, il y avait Three Arrows Capital, qui devait 3,5 milliards $ à 27 sociétés différentes. Je pourrais continuer, mais vous comprenez où je veux en venir. L’industrie de la crypto-monnaie était loin d’être incestueuse, les entreprises détenant des parts d’autres entreprises, bien qu’elles soient toutes exposées au même risque systémique.

Rétrospectivement, tout cela se lit comme un récit édifiant pour la gestion des risques et la diversification. La façon dont les sociétés de crypto-monnaie ont pensé qu’il était sage d’échanger leurs propres bons du Trésor, leurs actifs et toutes les autres liquidités dont elles disposaient, sur la même classe d’actifs hautement volatile à laquelle leur entreprise était déjà exposée, me dépasse.

Mais ils l’ont fait, et l’effet domino a suivi.

Qui est exposé au FTX ?

La question devient maintenant celle-ci : qui est exposé au FTX ?

On espère que l’industrie a appris une leçon de Terra et est donc plus prudente cette fois-ci. Là encore, le revers de la médaille est que les FTX semblaient être aussi sûrs que possible : les fonds y étaient stockés dans des pièces stables et des fiat – pas seulement dans des crypto-monnaies très volatiles.

Tout comme ceux qui ont été victimes de l’UST pensaient qu’il s’agissait d’un actif stable indexé sur 1 $, il y a ceux qui ont été pris au dépourvu par FTX, laissant simplement leurs fonds dans l’échange libellés en monnaie fiduciaire.

Nous savons maintenant que Sam Bankman-Fried avait d’autres idées, envoyant ces fonds à sa société de trading sœur Alameda Research, suite à une série de mauvais investissements et de prêts. Ironiquement, ces prêts ont probablement été appelés à la suite du crash de LUNA, lorsque des investisseurs effrayés se sont déplacés pour obtenir leurs fonds de crypto-monnaies par tous les moyens possibles.

Les entreprises commencent déjà à vaciller. BlockFi, un autre prêteur de crypto-monnaies, a suspendu les retraits et a publié une déclaration soulignant que les dégâts étaient considérables.

« Nous avons une exposition importante à FTX et aux personnes morales associées qui englobe les obligations qui nous sont dues par Alameda, les actifs détenus sur FTX.com et les montants non tirés de notre ligne de crédit avec FTX.US », a déclaré BlockFi.

Ils avaient signé un accord avec FTX en juillet pour une facilité de crédit renouvelable de 400 millions $. Il est difficile de les voir se rétablir après avoir suspendu les retraits – ce que nous savons maintenant est la condamnation à mort.

L’argent va en fait au-delà des entreprises de cryptographie agressives. Sequoia Capital, SoftBank et Tiger Global, qui sont aussi grands et ennuyeux que les investisseurs traditionnels, ont tous été détruits.

« Sur la base de notre compréhension actuelle, nous réduisons notre investissement à 0 $ », a déclaré Sequoia dans une note aux LP. Je pense que nous pouvons tous convenir que c’est une décision juste.

SoftBank aurait perdu 100 millions $, tandis que Tiger Global aurait perdu 38 millions $.

I was let go by Sequoia Capital today. Buck had to stop somewhere. I was the 27 year old associate responsible for copying and pasting revenue and profit numbers from a spreadsheet in the FTX data room into a PowerPoint slide in an investment memo as diligence — Kyle Russell (@kylebrussell) November 10, 2022

Un coup d’œil rapide sur le graphique ci-dessous devrait vous dire tout ce que vous devez savoir :

Aller de l’avant

Comme je l’ai dit, je ne m’attends pas à ce que ce soit une crise de liquidité aussi grave que celle qui a lieu avec le LUNA. Mais il serait illusoire de ne pas s’attendre à d’autres difficultés – et cela inclut de sombres annonces qui sortiront de nulle part. Il y aura des entreprises prises dans ce gâchis qui prendront les gens par surprise.

10 milliards $, c’est beaucoup d’argent. Cela ne peut pas disparaître sans réverbération ailleurs. Espérons que les dégâts soient aussi minimes qu’on pourrait l’espérer, compte tenu des leçons tirées du fiasco de LUNA.

Mais cela finira sûrement par persuader les PDG et les gestionnaires de trésorerie d’allouer judicieusement leur capital, d’effectuer des tests de résistance diligents, d’accorder une attention particulière à la diversification et juste… d’être raisonnables.

Cela devrait se passer comme ça, non ?