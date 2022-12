Prévision du prix de Decentraland : Metacade est-il une meilleure opportunité de P2E ?

Le marché à la baisse des crypto-monnaies a été défavorable à des projets comme Decentraland et son jeton MANA. À son sommet, le projet atteignait une valeur de 10 milliards de dollars, mais cette valeur est aujourd’hui tombée à environ 1,1 milliard de dollars. Le projet pourrait se redresser avec le métavers qui gagne à nouveau en popularité, mais les investisseurs devraient également envisager le potentiel de Metacade (MCADE).

Metacade est le dernier projet de jeu du métavers qui vise à construire un hub de jeu de type arcade dirigé par la communauté. Le projet offre de multiples possibilités de générer des revenus grâce à des initiatives de type « create-2-earn » et « play-2-earn », ce qui fait de Metacade un candidat sérieux au titre de meilleur projet P2E du métavers.

Un regard sur le Métavers

Le marché des jeux et du métavers a souffert du marché à la baisse. En revanche, c’est le moment idéal pour s’y lancer et préparer une adoption rapide. Lorsque des entreprises comme Facebook, Disney et Walmart commencent à se lancer dans le métavers, tu t’aperçois qu’il y a un énorme potentiel de gains. Selon certaines estimations, le potentiel de revenus de l’univers virtuel pourrait atteindre 800 milliards de dollars d’ici 2024. C’est exactement ce qui fait de Metacade un projet si séduisant actuellement.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade débarque sur le marché des jeux blockchain avec un hub communautaire ultime pour les joueurs et les développeurs de jeux afin de participer à la création de la première salle d’arcade métavers au monde. Alors que de nombreux projets associant jeux et crypto-monnaies ne proposent qu’un ou deux jeux, Metacade disposera d’une bibliothèque complète. Ces jeux seront créés par et pour les joueurs eux-mêmes afin de favoriser l’émergence d’une véritable communauté Web3.

Comment fonctionne Metacade ?

La création et le développement de Metacade seront pilotés par la communauté, le jeton MCADE permettant de voter sur l’avenir du projet, ainsi que de payer pour la création de la communauté et les opportunités de staking. Dans le cadre du programme « create-2-earn », les développeurs seront récompensés par des subventions pour les meilleures idées de jeu, tandis que les joueurs pourront tester et évaluer les nouveaux titres pour gagner plus de MCADE. Cette configuration encouragera la communauté à travailler ensemble et à faire de Metacade le meilleur projet p2e et la meilleure destination pour les jeux. Tout cela fait de Metacade une idée totalement nouvelle et novatrice par rapport aux projets similaires.

Prévision des prix de Decentraland

Le cours de Decentraland dépendra du taux d’adoption du métavers et de la capacité du projet à rester pertinent dans un contexte de forte concurrence. Selon un rapport de Bloomberg , les revenus des métavers pourraient atteindre 800 milliards de dollars d’ici 2024. Il s’agit d’un marché énorme pour les projets appropriés, mais Decentraland devra faire face à la concurrence de géants du monde des affaires, tels que Meta Platforms et Disney.

Par le passé, le prix du jeton MANA de Decentraland avait atteint 5 $ par jeton fin 2021, peu après que Facebook ait annoncé son changement d’image vers le métavers. Cependant, il ne s’agissait finalement que d’une explosion spéculative et la pièce a depuis chuté à 0,60 $. Si le métavers fournit les revenus prédits par Bloomberg, le prix prédit par Decentraland serait de 10 $ pour le jeton MANA.

Decentraland a vendu une grande quantité de ses jetons LAND et de ses parcelles de terrain virtuelles. Cependant, les utilisateurs sont libres de construire n’importe quoi, ce qui ajoute certains risques à la qualité globale du projet. De plus, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a admis que le métavers prendrait des années à se développer, ce qui signifie que les projets doivent attirer les utilisateurs en cours de route. Cela fait de Decentraland un investissement assez décent, mais rien de comparable au potentiel de Metacade.

Pourquoi investir dans Metacade ?

Metacade a le potentiel de dépasser les gains de Decentraland, en partie parce qu’il s’agit d’un projet encore à un stade précoce. Le projet arrive au bon moment pour saisir l’évolution du métavers avant qu’il ne soit totalement généralisé. Il prévoit une grande campagne de marketing jusqu’en 2023 pour attirer les développeurs et les joueurs vers le projet.

Cela signifie qu’il y a une petite fenêtre d’opportunité avant que la pièce MCADE puisse se frotter à MANA. La presale du jeton MCADE se déroulera en 9 étapes, à partir de 0,008 $, et le prix d’un jeton MCADE est garanti croissant à chaque étape.

Pour prendre l’exemple d’Axie Infinity, la pièce a connu une forte hausse, donnant au projet une valeur de marché de 10 milliards de dollars à son apogée. Avec 1 milliard de jetons disponibles en presale. Tout bien considéré, cela signifie une valorisation de 10 milliards de dollars.

Néanmoins, Axie Infinity n’est qu’un seul jeu, alors que Metacade prévoit d’avoir des dizaines de jeux sur sa plateforme – ce qui rend son succès potentiel auprès des joueurs incroyablement élevé. Le fait d’être une plateforme multi-titres pourrait doubler, voire tripler, la valorisation potentielle de la société. En prenant tout cela en considération, l’investissement dans MCADE devrait être sur le radar de tout le monde.

Conclusion

La plateforme Decentraland a la possibilité de défier d’autres projets pour les gros revenus attendus dans le métavers. Cependant, le projet a connu des difficultés ces derniers temps et pourrait être dépassé par les efforts de Metacade dans un avenir proche. Decentraland a peu de contrôle sur ce qui est construit sur sa parcelle de terrain. Metacade, en revanche, a pour objectif de ne proposer que des jeux de la plus haute qualité sur sa plateforme. Cela est possible pour deux raisons simples : le vote et une communauté de joueurs et de développeurs dévoués.

Contrairement à Decentraland, Metacade sera entièrement développé par une communauté de joueurs qui y éprouvera un sentiment d’appartenance. De plus, l’introduction d’une arcade multijeux dans le métavers est un projet unique et brillant qui attirera certainement un large public de joueurs. En tant que telle, la dynamique de create-2-earn et de play-to-earn peut surcharger le prix de MCADE et les investisseurs devraient chercher à s’impliquer avant que la communauté ne s’étende rapidement.