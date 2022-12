Novembre. Pas bon sur les marchés de la crypto-monnaie.

Mais alors que nous tournons la page vers décembre, comment se présente l’avenir ?

Tout d’abord. L’effondrement de FTX a montré au monde à quel point ces entreprises centralisées sont opaques. La réalité est qu’il est presque impossible pour le client moyen de savoir ce qui se passe dans les coulisses.

Sam Bankman-Fried (SBF) a fait la couverture du magazine Forbes, s’est exprimé devant le Congrès américain et a été le deuxième plus grand donateur du président Joe Biden lors de sa campagne de 2020. Si SBF peut tomber, qui est en sécurité ?

Les clients ont réagi en retirant leurs Bitcoins des échanges. J’ai tracé les flux nets de Bitcoins vers et depuis les échanges depuis que FTX a implosé ci-dessous. Le motif est assez évident.

J’avais auparavant analysé en détail cette réaction la semaine suivant l’implosion.

La réponse, principalement dirigée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao – lui d’un autre surnom acronyme, CZ – a été d’inculquer la preuve des réserves en chaîne. Car ironiquement, la blockchain était censée être parfaitement placée pour résoudre tout cela.

J’ai tweeté ceci à CZ alors que la débâcle commençait à se jouer. Pour moi, en plus d’être douloureusement ironique, c’est à la fois frustrant et triste.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022