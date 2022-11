Points clés à retenir

Genesis Capital est devenue la dernière entreprise à être prise dans le crash qui affecte le monde de la cryptographie, suspendant les retraits hier.

Gemini a rapidement suivi, suspendant les retraits sur leur produit Earn.

Ce sont tous des services générateurs de rendement, cependant – très différents de FTX.

La plus grande transgression de FTX consistait à se faire passer pour un échange tout en agissant comme un fonds spéculatif, jouant avec les actifs des clients.

Tous les produits générateurs de rendement comportent actuellement un risque immense, écrit notre analyste.

Les dominos continuent de tomber, déclenchés par cette saga FTX.

Le principal prêteur de crypto-monnaies Genesis Capital a suspendu hier les retraits de son activité de prêt. S’il y a une chose que les investisseurs en crypto-monnaies savent à présent, c’est celle-ci : une fois que cette décision fatidique de suspendre les retraits est prise, le tour est joué.

Ceci est une grosse affaire. Genesis avait 2,8 milliards $ de prêts actifs au troisième trimestre de 2022, alors qu’elle a généré 8,4 milliards $ au cours du trimestre. C’est un gros morceau de changement.

Dans mon article de la semaine dernière sur l’avenir de la cryptographie, j’ai parlé de la contagion inévitable.

« Attendez-vous à une certaine contagion, car nous ne savons pas encore qui a été exposé à qui – mais FTX, en tant qu’acteur si important de l’industrie, entraînera sans aucun doute quelques corps avec eux ».

Eh bien, pour citer cette chanson accrocheuse de Drake, « les corps commencent à tomber ». Ce n’est simplement pas une question de si ; c’est plus une question de qui.

Qui fera faillite ensuite ?

Genesis a déclaré que sa décision de suspendre les opérations de prêt était due à « des demandes de retrait anormales qui ont dépassé nos liquidités actuelles ». Ouais, je parie.

L’écosystème est – et continuera d’être – mis à l’épreuve jusqu’à ses limites. Continuons à regarder Gensesis, une figure clé dans l’espace de prêt. Un partenaire qu’ils ont est Gemini, pour qui ils fournissent ce service de rendement. Gemini, l’échange dirigé par les jumeaux identiques que tout le monde aime, Tyler et Cameron Winklevoss (je me demande si Cameron est irrité par le fait que Tyler soit toujours répertorié en premier), a donc inquiété les gens.

Quelques heures après l’annonce de Genesis, Gemini a ensuite publié une déclaration indiquant que les retraits de leur programme Earn avaient été suspendus. Inévitable.

« Nous travaillons avec l’équipe Genesis pour aider les clients à retirer leurs fonds du programme Earn le plus rapidement possible. Nous fournirons plus d’informations dans les prochains jours », a déclaré Gemini.

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn — Gemini (@Gemini) November 16, 2022

Les entreprises se joignent à BlockFi pour suspendre les retraits, encore un autre prêteur de crypto-monnaies en mode désespéré après l’effondrement de FTX. L’entreprise serait prête à licencier des travailleurs et à déposer le bilan.

La différence entre ceci et les produits de Sam

Il y a cependant une grande différence entre ce qui se passe dans toutes ces entreprises et FTX. Bien sûr, toutes les entreprises emploient une gestion des risques imprudente, un manque total de diversification et ont contribué à tout ce chaos.

Comme l’a dit Sam dans l’un de ses fils de tweet de flux de conscience (qui n’ont servi qu’à jeter de l’essence sur tout ce feu), « ce risque était corrélé – avec les autres garanties et avec la plate-forme. Et puis le crash est arrivé… et en même temps, il y a eu une ruée vers les retraits ».

Ce qui, vous savez, ne devrait pas vraiment prendre un spécialiste des fusées pour le comprendre. La crypto-monnaie est immensément corrélée et extraordinairement volatile. Ainsi, lorsque vous investissez dans du 100 % crypto, cela ne devrait pas vraiment être une surprise lorsque ces jours rouges arrivent.

C’est exactement ce qui s’est passé chez BlockFi, Gemini Earn et tous ces produits. Vous savez – exactement comme ce qui s’est passé chez Voyager Digital, Celsius et toutes les autres entreprises de cow-boy qui ont promis aux clients des retours en échange de leurs actifs.

À l’heure actuelle, les gens savent que ces plates-formes sont risquées. Ils savent que chaque centime investi est vulnérable à un acte de disparition.

Mais FTX n’était pas l’une de ces plates-formes. FTX était un échange. Et alors, Sam. Comment une entité qui n’est pas une banque souffre-t-elle d’une ruée sur la banque ? Je n’arrête pas de dire que FTX était un échange parce que c’est d’une importance vitale. Les clients doivent déposer de l’argent sur les bourses, avant de le laisser en espèces ou d’acheter des actifs cryptographiques. Ensuite, quand ils doivent se retirer, ça devrait juste être… là.

La bourse devrait gagner de l’argent sur les frais de trading, les frais de dépôt, etc. Elle ne devrait pas agir comme une banque de réserve fractionnaire, envoyant des dépôts à sa société commerciale sœur, puis en jouant avec elle.

Les clients savaient peut-être ce qui se passait chez BlockFi et le gang, mais avec FTX, ils ne le savaient pas. Et c’est pourquoi les gens sont si en colère. C’est aussi pourquoi cela ressemble à de la fraude (bien que je n’ai aucune idée des tenants et aboutissants des lois. Mon instinct me dit que Sam était assez intelligent pour éviter les violations directes, mais qui sait).

Que se passe-t-il ensuite ?

8 milliards de dollars de liquidités ne disparaissent pas dans les airs sans quelques problèmes. Genesis est un grand, mais il y en aura plus. C’est pourquoi je suis surpris que Bitcoin ait relativement bien résisté.

La douleur ne s’arrêtera pas là, comme mentionné dans mon article d’hier – non seulement c’est une ponction massive sur les liquidités, mais Bankman-Fried avait la main sur de nombreuses entreprises.

Pour tous ceux qui sont encore dans les produits générateurs de rendement, j’aurais très peur. Pour moi, une fois que Terra s’est effondrée, ces plates-formes présentaient un profil risque-récompense que je ne pouvais tout simplement plus justifier. Bien sûr, ils peuvent dire qu’ils sont bons, mais les équipes de direction de Celsius, BlockFi et de tous les autres l’ont dit aussi. La chose la plus importante pour réprimer une panique bancaire est de garder la panique au minimum – ils le savent tous.

Le rendement – que ce soit 4 %, 5 %, 10 % – vaut-il vraiment la peine de risquer tous vos avoirs ? Ce n’est plus une économie uniquement haussière. Il s’agit d’un marché baissier très réel, alors que dans l’espace des crypto-monnaies, les capitaux fuient plus rapidement que jamais.

Alors permettez-moi de demander à nouveau. Est-ce que ce rendement en vaut vraiment la peine ?