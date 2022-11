Interview : Nexo lance un portefeuille non dépositaire

La semaine a été chaotique dans l’espace des crypto-monnaies, avec une autre entreprise centralisée – cette fois FTX – en faillite.

Dans ce contexte, la question primordiale de la garde des actifs a été mise sur le devant de la scène. J’ai écrit un article hier analysant comment les fonds sortaient des échanges à la suite de cela, car les investisseurs ont été effrayés et se sont précipités vers les retraits.

Il est donc intéressant dans ce climat que Nexo, une plateforme de prêt crypto, ait lancé un portefeuille intelligent non dépositaire. Actuellement dans sa phase de pré-lancement, le produit est une option autonome pour envoyer, recevoir, stocker et échanger des actifs numériques, et fonctionne sur cinq chaînes : Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom et Avalanche-C.

Nous avons interviewé la Product Owner Elitsa Taskova pour obtenir des réponses sur l’annonce.

CoinJournal (CJ) : La garde de la crypto-monnaie est évidemment un sujet brûlant suite aux événements récents de l’industrie. Pensez-vous que cela peut encourager l’adoption de ce portefeuille non privatif ?

Elitsa Taskova (ET) : Bien sûr, définitivement. Naturellement, le Nexo Wallet est en développement depuis le début de l’année. Chez Nexo, nous voulions nous assurer que les clients pouvaient choisir le niveau de centralisation et de décentralisation qu’ils souhaitaient avoir lors de la gestion de leurs fonds.

Nous visons les étoiles et voulons créer Nexo 360º – une offre complète qui contient tout ce dont une personne pourrait avoir besoin pour gérer son argent. Un accès sécurisé, convivial et non dépositaire à la DeFi fait partie de ce package, tout comme la possibilité de gérer votre propre identité numérique sans avoir besoin d’un intermédiaire.

CJ : Il est intéressant que ce portefeuille soit lancé pour être compatible avec plusieurs blockchains. À quel point cela a-t-il été difficile à développer par opposition, par exemple, à un lancement uniquement sur Ethereum ?



ET : Nous commencerons par prendre en charge quelques chaînes compatibles avec EVM, ce qui réduit quelque peu la complexité initiale, mais nous envisageons également de prendre en charge d’autres chaînes avec les prochaines versions de produits, y compris Bitcoin. De plus, nous évaluons actuellement si la fourniture d’un pont multichaîne est quelque chose que nous voulons exploiter pour répondre aux besoins des utilisateurs lorsqu’ils sautent d’une chaîne à l’autre.

CJ : En même temps, Nexo est une entreprise centralisée. Beaucoup de vos concurrents ont fait faillite au cours de la dernière année. Bien que cela n’ait rien à voir avec Nexo, craignez-vous que le capital quitte entièrement cet espace, avec Nexo – comme beaucoup d’entreprises de cryptographie – souffrant d’un coup porté à la réputation globale de l’industrie de la crypto-monnaie ?

ET : Nous pensons que le capital n’est pas ce qui rend cette industrie précieuse et intéressante – c’est le potentiel de l’innovation et de la blockchain pour résoudre les inefficacités dans diverses industries, y compris et principalement dans la finance, qui apporte de la valeur au monde. L’espace a reçu de nombreux rappels à ce sujet tout au long de l’année, et pendant que nous récupérons, il nous reste à faire mieux, à faire plus et à intégrer cette innovation dans notre vie quotidienne.

En effet, les niveaux élevés de peur dans l’espace poussent de nombreux utilisateurs à réduire leurs investissements dans la crypto-monnaie, mais comme toujours, une fois la volatilité stabilisée, ils reviendront. Tout comme ils l’ont fait lors d’anciennes turbulences, par exemple, la panique initiale liée à la pandémie de COVID, au début de l’année 2020. En attendant, nous continuerons à construire l’infrastructure nécessaire pour eux.



CJ : N’est -il pas frustrant de voir des entreprises surendettées et mal gérées infliger tant de dégâts à l’espace, alors que vous essayez de construire et d’innover ?

ET : C’est frustrant, mais cela n’a pas affecté notre zèle à continuer à construire. Au contraire, cela a alimenté notre travail pour des pratiques et des produits durables et conformes. Il a érodé la confiance dans les crypto-monnaies et jeté une ombre sérieuse sur les secteurs des prêts et de la gestion financière au sein de l’espace des actifs numériques.

Mes collègues et moi avons naturellement de la sympathie pour les nombreux utilisateurs du commerce de détail touchés par les récentes nouvelles dans l’espace. Et pourtant, dans le même temps, les pratiques commerciales fondamentales, la gestion des risques et le modèle durable de Nexo ont une fois de plus prouvé qu’ils pouvaient résister à de telles turbulences.

CJ : Avec à la fois l’économie au sens large et l’espace des crypto-monnaies en difficulté, à quel point est-il difficile de lancer de nouveaux produits sur un tel marché ?

ET : Dans ces moments-là, il faut être concentré et continuer à construire, sinon on risque d’obscurcir la vision à long terme par des facteurs de stress à court terme. Et c’est une façon malsaine de construire quoi que ce soit de durable.

Bien que la participation à l’espace cryptographique puisse être entravée lors de graves ralentissements du marché, cela élimine à peine le besoin et la viabilité d’un produit comme le Nexo Wallet. En d’autres termes, nous n’avons jamais peur de faire face à une adoption temporairement plus lente lors de la création de quelque chose qui survivra au cycle de marché actuel et apportera une immense valeur aux utilisateurs finaux.