Polygon est la onzième plus grande crypto-monnaie au monde – il n’a vraiment pas besoin d’être présenté. Considéré par beaucoup comme le produit phare de la couche 2, il aide à résoudre un assez gros problème : Ethereum est une crypto-monnaie difficile à utiliser.

Même Vitalik a déclaré que l’avenir est une économie de déploiement, avec Ethereum en tant que couche 1, avec des projets tels que Polygon juste là pour que les gens ordinaires puissent, vous savez, l’utiliser réellement – sans contracter d’hypothèque pour payer les frais de gaz.

J’ai accueilli Hamzah Khan, responsable de Defi et Labs chez Polygon, pour discuter de tout ce qui concerne la DeFi et Polygon. Nous avons beaucoup rebondi, mais avons couvert de grands sujets.

Nous avons commencé par la technique, pour tous les nerds. Hamzah discute de zkEVM, ou technologie de déploiement à zéro connaissance, dont JeuxServer a annoncé la semaine dernière qu’elle avait été mise en ligne sous forme de testnet, excitant de nombreuses personnes dans l’industrie.

Il était également difficile d’éviter l’engouement pour Reddit Polygon qui dure depuis le week-end, avec la collection massive de NFT qui a atteint plus de trois millions d’utilisateurs sur le site de médias sociaux. Hamzah parle de la conversation en coulisses avec Reddit, alors que la société a lancé les NFT sur Polygon, bien sûr.

Nous avons parlé de toute la DeFi, vraiment. Nous avons discuté de la façon dont la TVL a tellement baissé, de la façon dont Hamzah qualifie la TVL de « valeur temporaire verrouillée » compte tenu de sa fugacité, et de la façon dont la réputation de l’industrie a pris un coup l’année dernière alors que la CeFi a fait faillite – malgré la route de la DeFi si fluide.

J’ai eu ma ligne préférée là-dedans comme toujours – qu’Ethereum est « une blockchain de l’élite » – interrogeant Hamzah sur ce qu’il pensait des frais de gaz, et si cela sera un jour résolu. Et si oui, à quoi ressemble l’avenir de Polygon ?

J’ai également posé la question à Hamzah sur la centralisation de la DeFi. Avec une si grande partie de l’espace fonctionnant sur des pièces stables centralisées (même Vitalik a récemment déclaré que Tether, Circle et d’autres fournisseurs pourraient influencer la direction des futures forks d’Ethereum), l’un des piliers de la DeFi est-il compromis ? Et plus intéressant encore, est-ce que cela doit être le cas, ou existe-t-il une alternative ?

Nous dansons autour de ces sujets et bien d’autres, mais il s’agit en son cœur d’une discussion de 30 minutes sur la DeFi et Polygon, et sur le rôle que Polygon pourrait jouer à l’avenir.

Comme toujours, je suis ouvert aux commentaires ici ou sur Twitter – et les liens pour écouter sont ci-dessous.