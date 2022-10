Ce marché baissier n’est pas le premier rodéo de l’IOTA.

La « blockchainless blockchain » n’est pas un poulet de printemps dans le monde de la crypto-monnaie, assez vieux et sage pour tirer parti de sa dernière expérience de crypto hivernale après l’euphorie de 2017.

Cette semaine, sur le podcast CoinJournal, j’ai discuté avec Christian Saur de l’IOTA de tout ce qui concerne l’IOTA, ainsi que du marché de la crypto-monnaie dans son ensemble.

Il y avait de nombreux sujets à aborder. Les investisseurs se souviennent peut-être de la poussée massive de l’IOTA en 2017, et c’était l’un des rares jetons à avoir survécu au marché baissier qui a suivi sans éclipser les sommets du dernier marché haussier, au cours de la pandémie de COVID.

Mais plus que tout, cela ne fait que souligner à quel point la spéculation était endémique à l’époque, Christian faisant des remarques intéressantes sur le manque d’utilité et le développement significatif d’IOTA depuis lors – semblable à ce que nous avons vu avec beaucoup des plus grandes crypto-monnaies.

Et la DeFi – IOTA fait maintenant de réels efforts pour renforcer sa présence dans l’espace. L’une des choses que j’insiste toujours auprès des gens dans mon analyse est le fait que lors de la récente contagion qui s’est propagée sur les marchés de la crypto-monnaie, la DeFi a fonctionné exactement comme prévu. Les mauvais acteurs comme Celsius, Three Arrows Capital et d’autres étaient tous des sociétés de la CeFi.

La DeFi a fait exactement ce qu’elle avait promis de faire – les liquidations se sont déroulées dans les délais, tout comme elles étaient codées, et la blockchain n’a pas menti. Rien n’a échoué ; rien ne s’est cassé. Bien sûr, peut-être que Terra peut être compté comme la DeFi, mais c’était via un modèle défectueux plutôt que des problèmes avec la DeFi elle-même. Nous discutons de ces événements et de la réaction de la DeFi également.

C’était amusant d’en parler avec une pièce de monnaie qui existe depuis si longtemps et qui a déjà vu tout cela auparavant. Est-ce que cela donne aux investisseurs une sécurité d’esprit supplémentaire ?

Le mois dernier, le réseau Shimmer a été lancé, comparé par Christian à une sorte de version IOTA de « ce que Kusama est à Polkadot ». C’était bien d’entendre parler d’un lancement équitable aussi, sans qu’aucun gros morceau de jetons n’aille aux initiés, contrairement à beaucoup de projets de ces derniers temps.

Nous nous sommes concentrés sur ce que c’est que de lancer une mise à niveau aussi importante dans un marché baissier dépourvu de presque tout sentiment haussier. Nous entrons également dans les tenants et les aboutissants de ce que c’est exactement et de ce que cela signifie pour IOTA à l’avenir.

Enfin, il est toujours agréable d’entendre parler de voyages personnels dans la cryptographie. Christian me raconte comment il est tombé sur IOTA pour la première fois, et il a décidé de faire tapis, en sautant au fond du terrier du lapin crypto.

Ce n’est qu’un avant-goût – le podcast complet peut être consulté sur les liens ci-dessous.

Page d’accueil du podcast CoinJournal

CoinJournal Spotify

CoinJournal YouTube