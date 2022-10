Le Metacade a été annoncé, voici pourquoi nous pensons qu’il pourrait être la prochaine nouvelle cryptomonnaie à acheter

Alors que tout le monde est à la recherche de la prochaine meilleure cryptomonnaie à acheter dans un marché en décroissance, les jetons métavers sont apparus comme une possibilité ayant le plus grand potentiel de croissance. Un nouveau venu sur le marché des métavers, Metacade, vient d’être annoncé, et les discussions au sein du secteur indiquent que cela pourrait être un prochain grand projet.

Aujourd’hui, nous nous intéresserons à ce projet prometteur et à quelques-unes des principales raisons pour lesquelles Metacade pourrait devenir la prochaine meilleure nouvelle cryptomonnaie à acheter en 2023.

Pourquoi investir dans le métavers ?

Il est important de préciser les avantages possibles d’un investissement dans le métavers en premier lieu. Selon ReportLinker , le marché mondial des métavers devrait passer de 54,6 milliards de livres en 2022 à 377,1 milliards en 2027, soit une augmentation considérable de 590 % en cinq ans.

De même, Crypto.com indique que les jeux en blockchain devraient se développer 10 fois plus vite que les jeux ordinaires. La croissance des joueurs et des investissements est susceptible d’être considérable, et les projets de métavers pourraient être un investissement cryptographique de premier plan produisant des rendements importants à l’avenir.

Qu’est-ce que Metacade ?

À la base, Metacade est un lieu de rencontre en ligne pour la communauté Web3 où l’on peut se rencontrer, jouer et découvrir les meilleurs jeux à plusieurs. Mais plus encore, Metacade prévoit d’étendre sa plateforme, qui n’est plus seulement un groupe de passionnés, mais une ressource pour le développement de GameFi, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux développeurs et aux joueurs.

En se concentrant sur les intérêts de sa communauté, Metacade a l’intention d’impliquer les joueurs dans le secteur qu’ils aiment, en remettant le développement des jeux entre les mains de la communauté. L’équipe à l’origine de Metacade crée un espace où les joueurs peuvent être récompensés pour avoir amélioré la plateforme, que ce soit par des interactions avec les développeurs de jeux ou simplement en misant leurs jetons MCADE exclusifs pour soutenir l’avenir.

Pourquoi Metacade pourrait être la meilleure nouvelle cryptomonnaie à acheter ?

Une plateforme tout-en-un

Un des aspects importants de la culture Web3 met l’accent sur la décentralisation. Bien qu’excellente en termes d’équité, la décentralisation pose des défis d’un point de vue organisationnel, car elle signifie souvent que les ressources sont dispersées, ce qui peut conduire à un accès inégal aux plateformes de Play2Earn.

Metacade a pour objectif de réunir le meilleur de ces deux aspects : une plateforme qui offre tout ce dont vous pouvez avoir besoin en un seul endroit, tout en maintenant la décentralisation. Pour cela, il relie différents aspects, comme le chat, le jeu, l’apprentissage, le travail et les subventions, tout en permettant à la communauté de déterminer l’avenir de Metacade par le biais d’une organisation autonome décentralisée (DAO) . Au final, cela veut dire que davantage de joueurs auront accès à des possibilités incroyables, le tout sur une seule et même plateforme.

Lancez votre carrière dans le GameFi

En 2024, Metacade prévoit le lancement officiel de son espace de travail. Les développeurs de jeux pourront y publier des offres d’emploi pour la communauté Metacade, allant du test de jeux durant quelques heures à un poste salarié à temps plein auprès de certaines entreprises à la pointe du Web3.

Actuellement, pour trouver ces opportunités, il faut connaître les bonnes personnes ou les meilleurs endroits où chercher. Metacade veut permettre à tous un accès égal, en se concentrant sur le talent, et non sur les personnes que vous connaissez.

Un financement pour le développement de base

L’un des projets les plus ambitieux de Metacade pour l’avenir est le lancement des Metagrants. Les Metagrants sont une opportunité unique pour la communauté des joueurs de financer leurs projets préférés grâce à des systèmes de vote. Les développeurs postent des idées potentielles, et les joueurs peuvent voter pour leurs préférées. Les développeurs gagnants reçoivent des subventions pour les aider à développer un projet qui bénéficie d’un support constant. Les joueurs peuvent également participer ultérieurement aux tests, ainsi que donner leur avis grâce à un accès anticipé.

À terme, Metacade prévoit d’avoir une salle d’arcade virtuelle remplie de jeux créés et approuvés par la communauté Metacade, et cela suggère qu’il pourrait s’agir de la meilleure nouvelle cryptomonnaie de l’avenir.

Gagnez plus grâce à Play2Earn

L’un des principaux objectifs de Metacade est de développer l’accès du joueur lambda de Play2Earn aux meilleures informations sur les derniers titres. Metacade prévoit de rendre ces données accessibles en proposant un système d’évaluation, des classements et des bases de contenu où les utilisateurs peuvent partager les dernières astuces pour profiter au maximum de leurs jeux – et être payés pour cela.

Lorsque vous publiez une critique, par exemple, vous êtes récompensé par le jeton de Metacade, MCADE. Et si vous publiez un article sur la façon de maximiser vos revenus avec un jeu particulier ? Vous serez également rémunéré.

Faut-il considérer Metacade comme l’une des meilleures nouvelles cryptomonnaies à acheter ?

En cherchant ce qui existe, en cherchant la prochaine opportunité, les aspects uniques de Metacade en font un concurrent de taille pour l’avenir. Grâce à sa forte orientation communautaire et à sa vision détaillée et réaliste de l’avenir, Metacade est susceptible de créer de nouvelles tendances dans l’avenir du métavers.