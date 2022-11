La presale de Metacade (MCADE) est maintenant lancée : les investisseurs s’y mettent très tôt

Metacade est l’une des presales les plus attendues sur le marché et prévoit de jouer un rôle clé dans l’avenir de la GameFi.

Metacade vise à devenir la plateforme communautaire décentralisée à l’origine des meilleurs jeux Play2Earn.

La GameFi devrait passer d’un marché de 1,5 milliard de dollars en 2021 à une valeur de 50 milliards de dollars en 2025.

Se lancer tôt dans les presales de crypto-monnaies peut produire des gains incroyables, à condition de choisir les bons projets.

Avec un tel nombre de projets disponibles à tout moment, choisir les meilleures presales peut parfois ressembler à chercher une aiguille dans une botte de foin. Cependant, celle de Metacade (MCADE) est une presale qui fait déjà parler beaucoup d’investisseurs.

Aujourd’hui, Metacade a finalement annoncé le lancement de son jeton de service natif MCADE, attendu depuis longtemps.

Dans cet article, nous allons discuter de ce qu’est Metacade, pourquoi les investisseurs commencent déjà à affluer, et pourquoi il serait bon que tu envisages de les rejoindre avant qu’il ne soit trop tard.

Le futur de la GameFi

Pour comprendre pourquoi les investisseurs sont si enthousiastes au sujet de la presale du projet crypto Metacade, nous devons d’abord discuter de son potentiel à dominer l’industrie naissante de la GameFi . Le terme GameFi est dérivé du mot « gaming » et du mot « finance » et fait référence aux jeux de Play2Earn alimentés par la technologie blockchain.

Selon le site Cryptonews , la GameFi devrait croître 10 fois plus vite que les jeux traditionnels d’ici 2025. En octobre 2022, DappRadar a signalé que près d’un million de personnes jouent quotidiennement à des jeux Play2Earn, et ce nombre ne devrait qu’augmenter.

La statistique la plus significative de Crypto.com est peut-être que le marché des jeux sur blockchain devrait passer d’un marché de 1,5 milliard de dollars en 2021 à 50 milliards de dollars en 2025. À l’heure actuelle, Metacade se positionne pour devenir un leader du jeu blockchain. Cela offre aux investisseurs avisés une excellente opportunité avec le jeton MCADE actuellement dans sa phase de presale.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est une plateforme communautaire conçue pour que les joueurs, les développeurs et les investisseurs en crypto-monnaies puissent se connecter dans un espace dédié à tout ce qui est Web3. Il vise à être une pierre angulaire du jeu blockchain en tant que lieu où les utilisateurs peuvent découvrir les derniers jeux Play2Earn, augmenter leurs revenus de jeu et influencer directement l’avenir de la GameFi.

La philosophie première de Metacade est de mettre les joueurs, et non le profit, au premier plan. Les sociétés de jeux traditionnelles prélèvent souvent la richesse des joueurs. Il peut s’agir de la contribution des joueurs à la communauté ou des achats qu’ils effectuent, tandis que les entreprises produisent des jeux défectueux remplis de micro-transactions pour des objets en jeu que tu ne possèdes jamais vraiment. C’est l’une des raisons pour lesquelles les jeux Play2Earn ont gagné en popularité ces dernières années.

En revanche, Metacade récompense les joueurs pour la valeur qu’ils génèrent avec des jetons MCADE, des jeux soutenus par la communauté et de multiples façons de gagner. Au lieu des bénéfices des actionnaires, les revenus apportés par la communauté vont dans la trésorerie de Metacade et sont utilisés dans l’intérêt de la communauté. Et avec la presale qui commence maintenant, un investisseur avisé pourrait participer à la génération de ces revenus et en tirer profit.

Pourquoi les investisseurs s’empressent-ils de participer à la presale crypto de Metacade (MCADE) ?

Gagner des récompenses en contribuant à la communauté

Pour faire de Metacade la destination ultime de la GameFi sur le Web3, les joueurs qui contribuent à la communauté sont récompensés par des jetons MCADE. Chaque fois qu’un joueur publie des évaluations, des alpha Play2Earn ou tout autre contenu qui aide les autres, il gagne des jetons. Cela permet non seulement d’aider les nouveaux joueurs à trouver leurs marques dans cet espace en pleine expansion, mais aussi d’inciter les joueurs plus expérimentés à partager les trucs et astuces qu’ils connaissent.

Gagner plus du Play2Earn

En réalité, Metacade offre de multiples façons de stimuler ton revenu Play2Earn. Les tournois réguliers te permettent de mettre tes compétences à l’épreuve et de concourir pour une grande cagnotte contre d’autres membres de Metacade. En utilisant l’environnement de test natif de Metacade, tu pourras également trouver des missions de test ponctuelles pour arrondir tes fins de mois.

La fonctionnalité offrant le plus grand potentiel de gains est cependant le tableau des offres d’emploi de Metacade, dont le lancement est prévu en 2024. Tu peux y trouver des emplois de testeur à temps partiel, des stages et même des postes à responsabilité dans des entreprises de la GameFi à la pointe du développement.

Les Metagrants financent les meilleurs jeux Play2Earn

L’un des projets les plus ambitieux de Metacade est de lancer ses propres jeux Play2Earn grâce aux Metagrants. Les Metagrants sont un moyen pour la communauté d’allouer des fonds aux jeux qu’elle souhaite jouer en votant lors d’un concours présentant des dizaines de projets. Le développeur recevant la plus grande part des votes reçoit un financement qui lui permet de construire sa vision aux côtés de ses plus fervents partisans. À terme, l’arcade virtuelle de Metacade sera remplie de titres choisis et soutenus par la communauté.

Une communauté autonome décentralisée

Lorsque le projet Metacade sera devenu une machine bien rodée, il sera temps pour lui de devenir totalement décentralisé. À ce stade, l’équipe de Metacade prendra du recul et permettra à la communauté de devenir une organisation autonome décentralisée (DAO) , ce qui signifie que les détenteurs de MCADE pourront voter sur les décisions importantes, comme les nouvelles fonctionnalités, les postes de direction, les partenariats, etc. En devenant une DAO, Metacade sera la première salle de jeux virtuelle appartenant à la communauté. Une fois que cela sera réalisé, Metacade sera une pierre angulaire du jeu Web3, et posséder des jetons MCADE issus de la presale pourrait rapporter d’énormes gains.

Metacade (MCADE) a tout pour être l’un des meilleurs jetons en presale

Avec la croissance prévue de la GameFi à l’esprit, les plans de Metacade pour devenir un leader dans le domaine pourraient présenter une opportunité d’investissement incroyable. Rejoindre très tôt ce projet pourrait signifier des gains fantastiques à mesure que la plateforme gravira rapidement les échelons.

La presale du projet crypto Metacade est déjà en cours : en faisant partie des premiers utilisateurs de la première phase, tu peux obtenir 125 jetons pour seulement 1 $. Lorsque Metacade atteindra la phase finale de la presale, tu ne pourras plus acheter que 50 jetons pour 1 $. En d’autres termes, entrer tôt dans la course pourrait plus que doubler tes profits au fil du temps.

Dans l’ensemble, Metacade est un projet exceptionnel qui a le potentiel de devenir une véritable révolution dans l’industrie du jeu.