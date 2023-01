Points clés à retenir

Circle émet la pièce stable USDC, la cinquième plus grande crypto-monnaie au monde avec une capitalisation boursière de 44 milliards $.

Circle a annoncé son intention d’entrer en bourse en juillet 2021 à une valorisation de 4,5 milliards $.

Cette valorisation a doublé pour atteindre 9 milliards $ en février dernier, mais l’accord a été annulé en décembre.

La crypto-monnaie a besoin de plus d’entreprises publiques pour établir sa légitimité, déclare notre analyste Dan Ashmore.

Circle affirme qu’il reste déterminé à devenir public à long terme, mais Ashmore écrit que cela dépend de certaines variables.

Les choses étaient roses dans le monde de la crypto-monnaie en 2021.

Un échange du nom de Coinbase est devenu public en avril pour une valorisation de 86 milliards $. C’était la première grande entreprise de cryptographie à devenir publique. Il a été immédiatement déclaré géant financier à Wall Street, sa capitalisation boursière étant supérieure à celle des bourses sur lesquelles il était négocié. La capitalisation boursière du Nasdaq était de 26 milliards $, tandis qu’ICE (société mère du NYSE) était évaluée à 67 milliards $.

C’est dans ce contexte que Circle, l’émetteur d’USD Coin, la cinquième plus grande crypto-monnaie au monde et la deuxième plus grande pièce stable, a annoncé son propre projet de flotter publiquement. Évalué à 4,5 milliards $, il devait être négocié à la Bourse de New York sous le symbole CRCL d’ici la fin de l’année.

Circle a alors commencé à lutter contre les parts de marché grâce à sa pièce USD de son rival Tether, et les prix des crypto-monnaies ont continué à monter en flèche. En février 2021, sa valorisation avait doublé pour atteindre 9 milliards $. Et puis tout a changé.

Le marché baissier met fin aux espoirs de devenir public

Alors que le monde passait à un environnement monétaire tendu, avec des taux en hausse en réponse à la crise de l’inflation, le prix des actifs à risque s’est effondré. La crypto-monnaie a été la plus touchée, le marché étant absolument ravagé.

Les plans de Circle ont été annulés et la société les a finalement annulés en décembre. Un bon moyen d’évaluer à quel point le timing aurait été mauvais, si Circle était devenu public, est de regarder le cours de l’action de Coinbase (j’ai écrit une analyse profonde sur le sort de Coinbase ici ).

Même après 45 % pour commencer la nouvelle année, la capitalisation boursière se situe toujours à 13 milliards $, en baisse de 85 % par rapport à sa valorisation de 86 milliards $ lors de son introduction en bourse. Dans cet esprit, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Circle a choisi de laisser tomber l’accord.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

La crypto-monnaie a besoin d’entreprises publiques

Le grand perdant dans tout cela est la crypto-monnaie. J’ai beaucoup écrit sur ce que je pense être le plus gros problème de l’année dernière, et c’est le coup porté à la réputation de toute l’industrie.

Non seulement cela, mais le manque continu de transparence entourant tant d’entreprises centralisées dans l’espace est préjudiciable. Pendant trop longtemps, ces entreprises ont opéré dans le monde sauvage de l’ouest où la réglementation est nulle et où règne la liberté.

Binance se présente comme un bon exemple. Il a publié des rapports de preuve de réserves à la suite de l’ effondrement de FTX , mais Mazars, le partenaire d’audit émettant les réserves, a brusquement annulé la relation et abandonné la fourniture de tels rapports à toutes les sociétés de crypto-monnaie.

Cela s’est produit au milieu d’un malentendu persistant sur ce que les rapports signalaient. À savoir, ces audits ont été déclarés par de nombreux acteurs de l’industrie de la crypto-monnaie, mais en vérité, ils n’étaient même pas proches. Il n’y avait aucune mention de passifs, ni de détails suffisants pour donner une quelconque confiance aux investisseurs.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

La chute d’un si grand nombre de ces acteurs centralisés – Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX, pour n’en nommer que quelques-uns – a énormément nui à l’ensemble de l’industrie.

Un nombre accru d’entreprises publiques aiderait à contrer le coup porté à la réputation que la crypto-monnaie a pris. Aussi médiocre que Coinbase ait performé pour les investisseurs, sa présence en bourse donne un air de légitimité à une industrie qui en a tant besoin.

Circle affirme qu’il reste déterminé à rendre public, si le bon moment se présente à l’avenir. L’ensemble de l’espace crypto devrait espérer que cela s’avère vrai, alors que l’industrie continue de se battre pour la légitimité sur la grande scène.