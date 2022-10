Kim Kardashian a été condamnée à une amende de 1,26 million $ par la SEC pour avoir fait la promotion absolument éhontée d’une arnaque à la crypto-monnaie auprès de ses abonnés Instagram – au nombre de plus de 250 millions.

Elle a également accepté de ne promouvoir aucune crypto-monnaie pendant les trois prochaines années. Étonnamment, ses avocats ont merveilleusement bien joué et elle n’est pas tenue d’admettre tout acte répréhensible.

L’accord m’a vraiment ennuyé, alors je suis sur le point de faire un coup de gueule.

Qu’est-il arrivé ?

L’incident s’est produit en juillet 2021, lorsque Kardashian a publié ce qui suit sur son Instagram.

Ethereum Max – à ne pas confondre avec Ethereum – est (était ?) un obscur jeton de crypto-monnaie qui a énormément augmenté à la suite du message de Kardashian. Je suis tenté d’utiliser le mot arnaque ici, mais à la place je serai gentil et je dirai plutôt « sans aucune valeur ».

J’ai tracé la courbe des prix du jeton depuis la promotion de Kardashian. On dit qu’une image vaut mille mots, alors voilà :

Il s’avère que la « crypto-monnaie » promue par Kardashian a été lancée seulement un mois avant sa publication, et elle a été payée 250 000 $ pour la promouvoir sur Instagram.

Moins d’une semaine après la publication de Kardashian, son prix avait baissé de 70 %. En un mois, il avait chuté de plus de 90 %. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne tombe essentiellement à zéro. Triste.

Kim Kardashian est un prédateur

Cela me retourne l’estomac de lire son message même maintenant, dix-huit mois plus tard. Kardashian a exploité ses followers pour de l’argent et le langage utilisé est odieux. « Partager ce que mes amis m’ont dit il y a quelques minutes » – toi, tes amis te glissent tout le temps 250 000 $ pour faire des publications sur Instagram, Kim.

Une grande partie des followers de Kardashian sont mineurs. Une proportion encore plus grande l’idolâtre. Elle a donné le sceau d’approbation à ce qui avait toutes les allures d’un stratagème de Ponzi – un copier-coller du pump-and-dump du célèbre Ethereum.

Les fondateurs anonymes de la pièce ont tenté leur chance – comme cela a toujours été prévu, on s’en doute – et se sont immédiatement jetés sur les acheteurs crédules attirés par la publicité de Kardashian.

Il est impossible de savoir combien d’abonnés ont perdu de l’argent avec le message de Kardashian. En vérité, je ne veux pas le savoir, il y a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles dans le monde. Ce que nous savons, c’est que chaque dollar investi par un adepte a désormais une valeur proche de zéro. En janvier, alors que le jeton avait chuté de 98 % depuis l’arrivée des investisseurs de Kardashian, elle a été poursuivie.

Combien Kim a-t-elle reçu en guide d’amende ?

De toute évidence, ce que Kim a fait était incroyablement illégal. Vous ne pouvez pas faire passer une publicité rémunérée menant à une escroquerie comme l’apport d’un soutien personnel.

Alors, la SEC a sonné à la porte. Malheureusement, Kim est riche et célèbre et donc, comme ces choses ont tendance à se passer aux États-Unis, elle a à peine reçu une tape dans le dos. Elle a été condamnée à une amende de 1,26 million $. Pour moi, c’est loin d’être le niveau de punition qui est mérité, compte tenu de l’impudeur, de la cupidité et de la nature froide du poste d’exploitation.

La fortune de Kardashian est estimée à 1,8 milliard $, ce qui signifie que l’amende équivaut à 0,07 % de sa valeur nette. Répondez à ceci – multipliez votre valeur nette par 0,07 %. Ce nombre est-il suffisant pour vous dissuader de répéter un crime ? En réalité, c’est encore moins – c’est vraiment une amende de 1 million $ et un retour sur les 250 000 $ qu’elle a reçus.

Elle n’a pas non plus eu à admettre d’actes répréhensibles. Elle doit cependant résister à la tentation de promouvoir à nouveau de telles escroqueries au cours des trois prochaines années. La façon dont les gens idolâtrent quelqu’un comme ça me dépasse.

J’ai contacté Kim l’année dernière (capture d’écran ci-dessus), lorsque le jeton était en baisse de 92 %, pour obtenir ses commentaires. Elle n’a pas encore répondu. Peut-être que si elle ne m’avait pas ghosté, elle n’aurait pas été poursuivie six mois plus tard…

La marque Kardashian est omniprésente, une puissante machine à gagner de l’argent alimentée par la génération Z. Cet incident n’affectera en rien les choses. Mais je ne comprends vraiment pas ; il y a eu des célébrités qui sont tombées pour bien moins que cela.

À quel point la reine Kim a-t-elle mal agi ?

Ne vous y trompez pas, cela correspond à voler de l’argent à ses partisans innocents. Je pourrais un peu le comprendre si elle était payée une fortune, mais qu’est-ce que 250 000 $ pour une milliardaire comme Kim ?

En déclamant à ce sujet dans mon groupe WhatsApp familial, ma sœur (génération Z) a pris la défense de Kim.

« Elle est tellement influente et a accompli plus que la plupart des gens »

« C’est une entrepreneure tellement talentueuse »

« Ne sois pas si dramatique »

Cela semble être la défense de la plupart des gens. Et oui, je suis d’accord – elle est riche, influente et connaît un succès scandaleux. Et se soucie-t-elle qu’une personne comme moi ne parle d’elle sur Internet ? Non, bien sûr qu’elle ne le fait pas.

Mais je ne dis pas qu’elle n’a pas réussi. Ce n’est pas pertinent. Au contraire, cela exacerbe la gravité de son crime étant donné qu’elle savait à quel point ses partisans étaient impressionnables et à quel point elle était influente. Un chèque rapide de 250 000 $ était tout ce dont elle avait besoin pour les influencer.

Quant à être dramatique ? Eh bien, oui – au moment où je tape ceci, cela peut être un bon point. Mais les histoires individuelles de personnes investissant dans cette « crypto-monnaie » parce que Kim a menti et a dit qu’elle et ses amis étaient impliqués – seulement pour perdre chaque centime et se rendre compte que Kim était en fait payée et n’avait jamais entendu parler de la crypto-monnaie, peu importe investie dedans – est dévastateur à lire.

Je suis prêt à parier que ces personnes ne ressentiraient pas la même chose si c’était leur fille, leur fils, leur ami qui perdait une partie de leurs économies, leur fonds d’université, leur argent durement gagné parce que leur « idole » leur avait menti.

La seule chose plus frauduleuse qu’Ethereum Max est l’illusion que Kim Kardashian se soucie de tout le monde sauf d’elle-même.

Kim, honte à toi.