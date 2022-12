La chute du Ripple se poursuit dans le cadre du procès XRP-SEC, tandis que le MCADE poursuit sa presale

Ripple (XRP) a connu une forte baisse en raison de l’incertitude réglementaire qui entoure la crypto. En revanche, les investisseurs montrent un intérêt accru pour Metacade (MCADE).

Metacade est actuellement en phase de presale, alors que les investisseurs affluent en masse vers les jeux Web3, cette niche s’avère éminemment lucrative.

Pourquoi le Ripple est-il en baisse ?

Nombreuses sont les raisons qui poussent les investisseurs à abandonner Ripple en ce moment. La raison principale est que Ripple est essentiellement une société, et les gens ont pris conscience de ce fait. Le conseil d’administration de Ripple peut essentiellement dicter ce que fait le réseau. De plus, plus de 70 % des monnaies Ripple sont détenues par seulement 10 utilisateurs. C’est un contraste flagrant avec les fondements idéologiques des crypto-monnaies, où les utilisateurs sont censés avoir le contrôle du réseau.

De plus, l’affaire judiciaire en cours entre la SEC et Ripple a également un impact sur le prix. On ne peut pas s’attendre à ce que les investisseurs vouent une confiance sans bornes lorsque la société est susceptible d’être condamnée à une énorme amende, en fonction de la décision du tribunal. Cela n’a aucun sens d’investir dans une entreprise ou une organisation sur laquelle pèse un procès imminent.

L’affaire Ripple est complexe. En décembre 2020, la SEC a déposé une plainte affirmant que la vente de XRP constituait une offre de titres non enregistrés d’une valeur estimée à plus de 1,38 milliard de dollars ! Le PDG et le président sont accusés d’avoir aidé et encouragé les violations commises par Ripple.

Il est évident que le fait que les dirigeants de la société Ripple soient interrogés pour avoir aidé et encouragé une malversation à hauteur de 1,3 milliard de dollars va contribuer à la baisse du prix.

Le prix de Ripple continue de chuter

Ripple était initialement présenté comme un réseau rapide et sécurisé. Mais depuis sa création, il n’a pas tenu ses promesses, et il existe de nombreuses autres blockchains qui se sont révélées beaucoup plus rapides et plus efficaces. Ripple n’a pas de cas d’utilisation viable pour le moment, étant donné le niveau d’innovation sur le marché plus large des crypto-monnaies. Contrairement à l’année où le Ripple a commencé à se faire connaître, il existe aujourd’hui une blockchain pour tout. Le Ripple n’est plus l’enfant le plus rapide ou le moins cher du quartier, et il en est bien loin.

D’un record absolu de 75 $, le XRP est tombé à seulement 9 $. Bien que cela puisse être attribué en grande partie à une chute générale des marchés financiers de la crypto-monnaie, Ripple doit faire face à de sérieux problèmes. Son utilisation en tant que système de transfert de fonds pourrait ne pas être aussi solide qu’il le prétend.

Les banques peuvent désormais produire leurs propres monnaies stables et il est peu probable qu’elles se contentent de migrer vers un nouveau système avec Ripple comme intermédiaire, aussi rapide soit-il. Au lieu de cela, elles sont plus susceptibles de construire leur propre système interne. Le prix du Ripple est en baisse pour de bonnes raisons. Un article de Forbes a même évoqué la possibilité que le Ripple ne soit qu’une arnaque .

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une bien meilleure option, et les investisseurs sont nombreux à participer à sa presale. Metacade est un hub de jeu Web3 en ligne qui permet l’interaction entre les joueurs, ainsi que l’investissement. C’est un endroit pour gagner, construire et se connecter au sein de l’univers du jeu Web3. C’est en fait une sorte de devise pour eux.

Le but de ce projet est de créer un espace virtuel où les fans de jeu, les investisseurs, les développeurs, qui partagent des centres d’intérêt similaires dans le monde du jeu Web3, peuvent se réunir et profiter de toutes les choses liées à la GameFi. L’objectif est d’aider à construire la première arcade cryptographique P2E développée par la communauté, tout en offrant à chacun la possibilité de découvrir tout ce que la culture Web3 permet comme investissement et divertissement.

MCADE est le jeton natif de Metacade, il offre de multiples usages sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent gagner plus de jetons en s’engageant auprès de la communauté et en stakant leurs jetons. Les sources de revenus pour la communauté comprennent la publicité, une arcade payante, des tournois et des offres d’emploi. Des concours seront lancés avec des prix pour les gagnants, et les joueurs pourront se mettre en réseau et profiter des opportunités de jeu.

Metacade est-il prêt à conquérir le marché des jeux Web3 ?

La démographie des fans du métavers révèle que la population de joueurs est jeune, prête à conquérir cet univers et extrêmement intéressée à y investir toute son énergie. De plus, elle est prête à se développer. Les produits en ligne sont de plus en plus sujets à la gamification. Cela signifie essentiellement que les joueurs veulent désormais de plus en plus jouer à des jeux P2E pour remporter des prix, mais aussi gagner de l’argent. Dans le même temps, l’eSport devient une carrière plus viable et une industrie multimilliardaire.

Cette tendance va s’accentuer à mesure que les métavers prennent de plus en plus de place dans nos vies. Et dans ce grand bouleversement, Metacade a une très bonne chance de capturer ce marché en tant que centre multiservices pour tout ce qui concerne les jeux P2E.

Tu peux choisir d’investir dans une société qui fait l’objet d’un procès où on reproche aux dirigeants d’avoir détourné 1,38 milliard de dollars, et qui pourraient se retrouver condamnés à une grosse amende et même une peine d’emprisonnement. Ou tu peux investir dans un projet comme Metacade, qui vise à conquérir un marché lucratif en récompensant ses utilisateurs de différentes manières. Cela inclut le play-to-earn, le staking, les sites d’emploi dans le domaine des jeux et de la crypto, des récompenses et plus encore.

Le jeton MCADE de Metacade est en hausse et se vend à pleine capacité en ce moment, alors qu’il est en presale. En revanche, Ripple est en baisse et pourrait continuer à baisser en fonction de l’issue du procès.

En fin de compte, les utilisateurs du Web3 veulent investir dans des structures communautaires qui récompensent les participants, et non dans des sociétés qui conservent le contrôle et les bénéfices. C’est pourquoi Metacade est une bien meilleure option.