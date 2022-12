Metacade semble prêt pour un bond de 20 fois sa valeur

A l’heure actuelle, les tokens métavers représentent certains des projets les plus importants et les plus réussis du monde de la crypto. C’est maintenant qu’il faut penser à voir gros en crypto pour voir de gros gains en retour. Des tas de cryptos sont prêtes à bondir en valeur, mais peu, voire aucune, ne peuvent égaler le potentiel de hausse du token natif de Metacade, MCADE.

MCADE est idéalement positionné pour une hausse de valeur pour le retour du marché haussier de la crypto. Voici une explication ci-dessous pourquoi Metacade pourrait multiplier sa valeur par 20, alors continuez de lire.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade devrait être la première arcade communautaire du Web3 avec une sélection de jeux proposés. C’est un endroit de rassemblement dans le métavers où les joueurs peuvent venir et passer du temps ensemble, tester les derniers projets GameFi, et commencer à bâtir une carrière dans le jeu Web3.

Metacade réunit les meilleurs projets GameFi, les événements communautaires et les opportunités de carrières en un seul endroit dont l’accès est gratuit pour tous. C’est cette vision grandiose et complète qui rend le potentiel de Metacade si énorme.

MCADE est le token qui fait marcher l’univers de Metacade . Les gens l’utiliseront pour jouer aux jeux payants, pour participer à des tournois et pour poster des offres d’emploi, entre autres choses.

Qu’est-ce qui rend Metacade si différent ?

La plupart des projets GameFi ne proposent qu’un seul jeu que les joueurs aiment ou n’aiment pas. Cependant, Metacade est un endroit où les joueurs peuvent accéder à de nombreux jeux, donc tout le monde pourra en trouver un auquel il aime jouer.

Metacade se présente également comme un endroit où trouver des emplois et des talents du Web3. Cela lui confère un marché potentiel bien plus grand et augmente considérablement ses possibilités de hausse. Et alors que le jeu P2E se développe, ce potentiel ne devrait que croître avec ce dernier.

L’équipe derrière Metacade prévoit aussi de confier le contrôle du projet à la communauté une fois qu’il sera établi. Cela pourrait en faire un centre vraiment décentralisé pour tout ce que le jeu Web3 a à offrir avec une organisation autonome décentralisée (DAO) en tête.

Pourquoi MCADE devrait multiplier sa valeur par 20 ?

Pour comprendre pourquoi MCADE pourrait multiplier sa valeur par 20, nous devons d’abord présenter quelques chiffres.

MCADE mène actuellement sa presale, qui se déroule en 8 étapes. Les prix démarrent à 0,01$ par token et augmenteront progressivement jusqu’à atteindre 0,028$ par token à la fin de la 8ème étape. Il y a au total 1,4 millions de tokens MCADE.

En prenant ces chiffres (0,020$/token x 1,4 milliard de tokens MCADE), nous obtenons une capitalisation boursière à la fin de la prévente d’un peu plus de 28 millions de dollars.

Une capitalisation boursière de 28 millions de dollars n’est qu’un point de départ. Une multiplication par 20 à partir de ce point pourrait mener Metacade vers une capitalisation boursière d’environ 560 millions de dollars. Ou, en d’autres termes, chaque token pourrait partir de 0,020$ après la presale, vers environ 0,40$ une fois la capitalisation boursière de 560 millions de dollars atteinte.

Un x20 est-il réaliste ?

À présent que nous savons de quoi MCADE a besoin pour parvenir à un bon de 20x, il est temps de nous demander si ce niveau de croissance est réaliste. Le moyen le plus simple de le savoir est de comparer Metacade à d’autres projets de ce domaine général.

Decentraland a atteint une capitalisation boursière de presque 7 milliards de dollars à son apogée, et The Sandbox était à presque 10 milliards de dollars à son apogée. D’autres projets, comme DeFi Kingdoms , ont atteint une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars lors de leurs pics de capitalisation boursière.

L’essentiel est de savoir que plus d’une poignée de projets dans l’espace général GameFi/métavers ont dépassé une valorisation de 780 millions de dollars durant le dernier marché haussier de la crypto.

Ainsi, il est probable que d’autres y parviendront encore à l’avenir. La question est de savoir si Metacade sera l’un d’entre eux ou pas. Et à l’heure actuelle, tous les signes disent définitivement que oui.

Prenez votre MCADE aujourd’hui

Metacade est un projet naissant au potentiel détonnant. Metacade peut vraiment atteindre la capitalisation boursière de 780 millions de dollars nécessaire pour atteindre une multiplication par 20 des niveaux de presale. C’est parce qu’il se démarque déjà comme l’un des projets en crypto les plus innovants. Il a un public potentiel extrêmement large et démarre à une valorisation assez basse pour un retour sur investissement plus que probable.

Mais n’attendez pas trop longtemps. Vous pourriez ne pas pouvoir profiter de ces tout premiers prix pendant très longtemps.