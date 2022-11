Les 4 meilleures crypto-monnaies du Métavers à acheter en 2023

La croissance du métavers devrait exploser dans les années à venir. Du moins, Bloomberg semble le penser. Les analystes de Bloomberg ont prévu que le metavers vaudra 800 milliards de dollars dans un avenir proche, et la période actuelle est donc propice pour rechercher les meilleurs projets crypto du metavers qui vont probablement surperformer dans un écosystème d’interaction sociale.

Nous allons donc étudier dans cet article les quatre meilleurs projets de crypto métavers sur le marché aujourd’hui susceptibles d’exploser en 2023.

1. Metacade (MCADE) : le meilleur projet crypto du métavers

Metacade entend devenir la destination virtuelle de référence pour tous les joueurs intéressés à connaître les jeux Play2Earn, à gagner plus grâce à ce modèle de jeu et à diriger l’avenir du jeu P2E. Sur la plateforme Metacade, tu pourras faire équipe avec une communauté dynamique de joueurs partageant les mêmes idées que toi, ainsi que des fans du Web3, et prendre part à la première salle d’arcade virtuelle appartenant à ses joueurs.

Sur la plateforme Metacade, tu pourras trouver les feedbacks sur les tout nouveaux titres de jeu Play2Earn, consulter les classements et tout savoir sur les versions alpha de GameFi les plus populaires, publiées par des experts du secteur, et garder ainsi une longueur d’avance dans cet univers du jeu en pleine révolution. Pour encourager la communauté à faire de Metacade la ressource ultime en matière de GameFi, les utilisateurs seront récompensés par le jeton MCADE chaque fois qu’ils partageront leurs feedbacks, des versions alpha ou du contenu. En d’autres termes, Metacade te donnera la possibilité de gagner de l’argent en partageant simplement ton expertise.

L’objectif de Metacade, à terme, est de placer l’avenir du jeu blockchain entre les mains des joueurs. Alors que l’industrie traditionnelle du jeu vidéo est dominée par les micro-transactions et les bénéfices des actionnaires, le projet Metacade permettra aux utilisateurs d’avoir leur mot à dire sur les jeux auxquels ils voudront jouer, grâce aux « Metagrants ».

Les Metagrants seront introduits en 2023. C’est un système qui permettra aux développeurs de jeux de soumettre leurs projets au vote de la communauté lors de concours. Le développeur qui remportera l’unanimité des votes, et considéré comme le grand gagnant, recevra un financement et le soutien de la communauté Metacade pour mener à bien son concept de jeu, aux côtés du collectif qui l’aura sélectionné parmi les nombreux autres développeurs. Son titre, une fois finalisé, sera ensuite ajouté à l’arcade virtuelle de Metacade.

Les utilisateurs de Metacade pourront gagner encore plus d’argent en lisant les meilleurs conseils ou en participant à des tournois exclusifs de leurs jeux Play2Earn préférés. Ils pourront également jouer un rôle à plus long terme dans l’économie de la GameFi grâce à Metacade.

Dans sa feuille de route pour 2024, Metacade prévoit en effet de créer un site d’offres d’emploi, qui proposera à la communauté des dizaines d’opportunités leur permettant de mettre un pied dans l’industrie du jeu. Il pourra s’agir de tester les versions bêta des nouveaux jeux développés au sein de Metacade en contrat à temps partiel, ou bien d’être embauché comme cadre supérieur dans des entreprises de pointe à l’avant-garde du Web3.

Enfin, Metacade souhaite devenir une DAO : une fois le projet en plein essor, l’équipe principale se retirera et confiera la direction aux membres les plus actifs de la communauté. Ceux-ci pourront alors voter sur les décisions clés, comme pour sélectionner les futurs dirigeants, les limites d’approvisionnement en jetons, les partenariats, les nouvelles fonctionnalités des jeux, etc.

2. Star Atlas (ATLAS) : pour les explorateurs galactiques

Star Atlas est un jeu Play2Earn sur le thème de l’espace qui est en passe de devenir l’un des meilleurs projets métavers. Il est comparable à EVE Online , un jeu spatial qui connaît un immense succès et qui attire des centaines de milliers de joueurs quotidiens en raison de la richesse de son univers.

Le jeu crypto Star Atlas se déroule en 2620, et comme EVE Online, il est doté de vaisseaux spatiaux avancés, de factions alliées et de territoires à conquérir, à une différence près : les joueurs peuvent réellement posséder leurs biens. Le but dans Star Atlas est de développer ton empire spatial en accomplissant des quêtes, en luttant pour des territoires, en exploitant des ressources et en découvrant des trésors rares. Chaque actif du jeu est stocké sous forme de NFT sur la blockchain Solana, et a donc une valeur réelle.

Alors que d’autres jeux Play2Earn se concentrent sur le grinding pour gagner des jetons en jeu, Star Atlas veut rendre ce processus aussi amusant que possible. Les joueurs peuvent choisir de participer à des batailles ou à des courses de vaisseaux spatiaux pour commencer à gagner le jeton ATLAS. D’autres préféreront peut-être faire équipe et découvrir des planètes chargées de ressources, qui peuvent être exploitées, raffinées et échangées grâce à un réseau d’usines minières, de raffineries et de marchands pour gagner de l’argent réel. Si tu possèdes un casque VR, tu peux même faire l’expérience du vol spatial dans une perspective immersive à la première personne.

Une fois que tu as formé une alliance avec d’autres joueurs, tu peux commencer à construire des villes entières avec leurs propres organisations autonomes décentralisées (DAO) , permettant aux citoyens de chaque région de voter sur ce que la faction devrait faire ensuite, comme attaquer les territoires des autres joueurs ou comment se défendre contre une attaque imminente d’une faction rivale.

En s’inspirant d’EVE Online, Star Atlas devrait combiner les meilleurs aspects de ce jeu populaire avec la possibilité fantastique de posséder réellement tes actifs dans le jeu sur la blockchain. Garde un œil sur Star Atlas, car il pourrait bientôt devenir l’un des plus grands et des meilleurs jeux crypto du métavers que le monde ait jamais connu.

3. Highstreet (HIGH) : susceptible de devenir le jeton le plus en vogue

Highstreet est l’un des meilleurs projets de métavers pour une raison simple. L’équipe à l’origine de Highstreet tire parti de la capacité des métavers à créer une expérience d’achat de haut niveau en permettant aux marques du monde réel de présenter leurs articles physiques dans un monde virtuel. Avec des marques comme Balenciaga, LVMH et Adidas qui s’aventurent dans le métavers, Highstreet veut devenir la solution où toute entreprise peut s’installer et interagir dans la nouvelle génération du commerce.

Les produits physiques, comme les chaussures ou les t-shirts, sont désignés sur la blockchain sous forme de NFT. Les acheteurs peuvent acheter ces NFT, puis choisir de les échanger contre les vrais objets. Grâce à l’intégration de Highstreet avec Shopify, les commandes peuvent être automatiquement envoyées au système backend de la marque pour être traitées.

Highstreet est cependant plus qu’un simple centre commercial virtuel. Il s’agit d’un métavers entier où les utilisateurs peuvent accomplir des quêtes, rencontrer d’autres personnes et participer à des événements exclusifs dans un environnement MMORPG Play2Earn. Au-delà du marché Highstreet, il y a les maisons Highstreet, qui sont comme de vraies maisons. Tu peux entièrement personnaliser ta maison en fonction de ton style, passer du temps avec tes amis et même t’occuper de tes animaux de compagnie virtuels !

Dans l’ univers de Highstreet, tu peux gagner de l’argent en accomplissant des quêtes et en combattant des monstres dans des zones commerciales comme Binance Beach, AVAX Alps et Animoca Archipelago. Chaque zone a sa propre histoire et des monstres uniques qui transforment Highstreet en un monde passionnant rempli de dizaines d’expériences uniques.

Highstreet mélange la réalité avec le monde virtuel d’une manière incroyable et unique. Avec des marques de blockchain comme Binance et Avalanche déjà présentes, Highstreet est prêt pour un avenir glorieux en tant que l’un des meilleurs projets crypto métavers.

4. The Sandbox (SAND) : la construction au niveau supérieur

The Sandbox est un monde virtuel en 3D qui permet aux utilisateurs de créer leur propre univers et de découvrir en toute facilité des jeux et des expériences monétisables. Il est souvent comparé à Minecraft et Roblox en raison de son design en blocs et en pixels, et cette esthétique a permis à The Sandbox de devenir l’un des meilleurs projets métavers.

La grande différence entre The Sandbox et les jeux comme Minecraft et Roblox est qu’il est complètement décentralisé, et que presque tous les aspects du jeu appartiennent à ses utilisateurs. Grâce au jeton SAND, les joueurs peuvent acheter des biens immobiliers numériques, des objets uniques dans le jeu ainsi que des vêtements pour personnaliser leurs avatars, qui sont tous stockés sur la blockchain et représentés par leur propre NFT.

Les terrains, par exemple, sont stockés sur la blockchain avec des jetons LAND, tandis que les objets et les vêtements sont représentés par des jetons en ASSETS. Alors que les LAND ont un approvisionnement fixe, les ASSETS peuvent être créés par n’importe qui en utilisant l’outil VoxEdit . VoxEdit permet aux utilisateurs de manipuler des blocs, appelés voxels, pour créer presque tout ce qui leur passe par la tête : des sculptures, des personnages, des armes, etc. Ces objets peuvent ensuite être tradés sur la Place de marché de The Sandbox.

La fonctionnalité la plus puissante de The Sandbox, cependant, est le Game Maker. Le Game Maker permet à quiconque de créer des jeux entiers sans connaître une seule ligne de code. Il est fourni avec des mécanismes de combat, des scénarios, des comportements d’IA et même des modèles de caméra. Ces fonctionnalités ont permis de créer des dizaines de jeux et d’expériences auxquels toute la communauté peut jouer, le tout gratuitement.

The Sandbox est rapidement devenu l’un des meilleurs projets métavers en crypto-monnaie après avoir signé des contrats de marque avec plusieurs grands noms. Warner Music Group a lancé un parc d’attractions sur le thème de la musique dans le métavers The Sandbox, tandis que The Walking Dead et Snoop Dogg ont chacun leur propre jeu qui a attiré des milliers de joueurs. Même les Schtroumpfs sont dans le métavers The Sandbox !

Conclusion : Metacade gagne grâce à sa vraie diversité

Comme on peut le voir, plusieurs concurrents pourraient se hisser au sommet du marché naissant des crypto-monnaies métavers. La concurrence devrait s’intensifier avec l’explosion de la popularité des jeux métavers, et il est difficile de dire avec certitude quel jeton prendra la tête et deviendra le meilleur investissement.

Cependant, Metacade présente des fonctionnalités extrêmement attrayantes, telles que sa bibliothèque de jeux d’arcade virtuelle, son centre communautaire dynamique en ligne et ses récompenses « Play-to-Earn ». Ce projet metavers offre de fortes perspectives de croissance grâce, entre autres, aux Metagrants. Metacade devrait facilement se hisser à la première place des meilleurs projets crypto du métavers dans lesquels investir en 2023. Brisant les frontières typiques des titres uniques dans les sphères de la GameFi et du Play2Earn, et en rassemblant tout sur une seule plateforme, Metacade offre une proposition de valeur très prometteuse, qu’il sera difficile de battre.

Metacade devrait connaître une croissance rapide à mesure que l’industrie de la GameFi continue de se développer, indépendamment des performances de chaque jeu individuel. Combiné au fait que le jeton est toujours en presale, Metacade se positionne comme un investissement de choix pour prendre l’avantage financier au cours de la prochaine décennie. C’est pour cette raison que nous l’avons élu le meilleur jeton crypto du métavers à acheter en 2023.